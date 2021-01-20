İttifak arayışları erken seçim beklentisini artırıyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye’yi 2023 yılına taşıyamayacağını belirten muhalefet partileri 2021 yılında erken seçim bekliyor. Bir süredir 2021 Haziran ayını işaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir kez daha Haziran ayında erken seçim beklediğini açıkladı. Millet ittifakının ortağı CHP’den de bu açıklamaya destek geldi. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Akşener’in ‘Haziran 2021’ açıklamasına ilişkin olarak “Sayın Akşener’in tespiti bizim de tespitimizdir. Ülkeyi yönetme kabiliyetini kaybettiler. Geçen her gün milletin sırtındaki yük daha da ağırlaşmaktadır. Bir an önce seçime gidilmesi ihtiyacı ortadadır. En kısa sürede seçim olacakmış gibi hepimiz hazırlanmaktayız” açıklamasını yaptı.

Muhalefet partileri seçimin 2023’e kalmayacağını belirtirken, buna dayanak olarak son dönemde Cumhurbaşkanının attığı adımları da erken seçimin işareti olarak değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yılla birlikte İttifak ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi, ardından sürpriz bir şekilde milli görüş çizgisinin önemli isimlerinden, Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e yaptığı ziyaret, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam ile yaptığı görüşmeler seçim öncesi ittifakı genişletme çabaları olarak değerlendiriliyor. 2021 yılına reform gündemi ile giren Cumhur İttifakı her fırsatta seçimlerin 2023’te olacağını dile getirirken bir yandan da yeni sistemin getirdiği yüzde 50+1 için ittifak arayışlarını sürdürmesi erken seçim beklentisini artırıyor.

MHP’DEN KILIÇDAROĞLU VE DAVUTOĞLU’NA YANIT

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a düzenlenen saldırının ardından Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nu ziyaretinin ardından iki liderin yaptıkları açıklamalarda 1970 ve 1980 öncesi olayları hatırlatmalarına MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’dan yanıt geldi. Büyükataman, “Dün akşam acil koduyla bir araya getirilen iki partinin Genel Başkanının 1970 ve 80 öncesi olaylarını hatırlatmasını, akıllarına sokulan kirli niyetin dışavurumu olarak değerlendirmek mümkündür” dedi. Büyükataman, “Navigasyon olmadan sokakta yönünü bulamayacak olanların defaatle teşebbüs ettikleri bu sokak tehditlerine ve teşviklerine geçit vermeyeceğimizin, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in bu komployu bozacağının bilinmesinde fayda vardır” açıklamasını yaptı.