İTÜ Arı Teknokent’ten Amerika’ya filament hattı

Türkiye’nin en yoğun çalışan “Kampüs AŞ”lerinden biri İTÜ Çekirdek. Kurulduğu günden bu yana yaklaşık 4 bin girişime ve 8 bine yakın girişimciye destek veren İTÜ Çekirdek’te sürekli yeni başarı hikayeleri yaratılıyor. İTÜ Çekirdek kapsamında desteklenen girişimler bugüne kadar 754 milyon TL’lik yatırım aldı. Bu şirketlerin toplam değerlemeleri ise 4,4 milyar TL’ye ulaştı. Toplam cirolarının da 368 milyon TL’yi bulduğu belirtiliyor.

Çekirdek’teki bu başarının arkasında desteklenen girişimlerin iş dünyasından da büyük ilgi görmesi var. Bunlardan biri de Yalova’da üç boyutlu yazıcı filamentleri üreten Porima. Yalova Üniversitesi’nden 2014’te Polimer Mühendisi olarak mezun olmuş. Doktorasını da yine aynı üniversitede yapmış. Girişimcilik tarafı hep ağır bastığından hep kendi alanında yeniliklerin peşinden koşmuş Oran. Altı yıldır TÜBİTAK’ta Proje Mühendisi olarak çalışırken bir yandan da girişimcilik hikayesini yazıyor.

Serhat Oran (sağda) ve Kadri Karadeniz’in kurduğu Porima, bugün dünyaya filament ihraç ediyor.

Aksa Akrilik destekliyor

Serhat Oran bugün dünyaya filament ihraç ettiği şirketi Porima’yı, 2017’de ortağı Kadri Karadeniz ile birlikte kurmuş. İTÜ Çekirdek’te ön kuluçka dönemini geçiren Porima, üç boyutlu yazıcı filamentleri alanında pazar boşluğunu gören ortakların çabalarıyla kısa sürede büyümüş. Ancak pazardaki bu boşluğu tek gören Oran ve Karadeniz olmamış elbette. Dünyanın sayılı akrilik elyaf üreticilerinden biri olan Aksa Akrilik yöneticilerinin de kısa sürede dikkatini çeken Porima’nın büyümesinde bu şirketten aldığı desteğin payı büyük.

En büyük pazar Amerika

Porima’nın bugünlerde yoğun bir yurtdışı trafiği var. Çünkü filament alanında dünyanın en büyük pazarı olan Amerika’ya ihracat yapılıyor. Porima Kurucu Ortağı ve CEO’su Serhat Oran, Amerika’daki başarının ardından kısa sürede Avrupa’daki alıcılarla temasa geçtiklerini vurgulayarak şunları söylüyor: “Yerli üretim filamentleri tüm dünyada kullanıma sunmayı hedefliyoruz. Amerika ve Avrupa’dan sonra Ortadoğu’ya da ihracata başladık. Yalova’dan Amerika, İsviçre, İngiltere, İsrail, Filistin, Azerbaycan ve KKTC’ye termoplastik yarı mamul ihracatı gerçekleşeceğiz. İç piyasada ise yüzde 40’lık hakimiyetimiz bulunuyor. Kapasitemizi 2 katına çıkarıp dünya filament pazarındaki güçlü oyunculardan olmayı amaçlıyoruz.”

Aksa: Porima ilk yatırımımız

Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Cengiz Taş, Porima ile yakalanan başarıdan memnun. “Girişimciliğe Değer Projesi” kapsamında yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojiler geliştiren girişimleri desteklediklerini belirten Taş, “Porima, projemiz dahilinde ilk yatırım yaptığımız şirket. Üç boyutlu yazıcılarda yerli kartuş dönemini başlatıp ABD, Avrupa ve Ortadoğu gibi pazarlara ihracat yapan bir startup’a katkı sunmak mutluluk verici. Genç girişimcilere maddi destek ve mentorluk sunmaya devam edeceğiz” diyor.