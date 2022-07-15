İTÜ, IC Holding’in sürdürülebilirlik ortağı oldu

Türkiye’de Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu gibi önemli ulaşım projelerinin işletmesini yürüten IC Holding, sürdürülebilirlik çalışmalarına odaklandığını açıkladı. Sektörün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımladı, geçtiğimiz haziran ayında da Türkiye’yi tek üye olarak temsil ettiği Avrupa Özel Otoyol İşletmecileri Birliği’nin (ASECAP) Portekiz’deki Sürdürülebilirlik Forumu’nda bu alandaki çalışmalarıyla ilgili bir sunum yaptı. Holdingin İtalyan ortaklığındaki şirketi ICA İçtaş Altyapı Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Soğukpınar, sunumunda otoyollarda iklim değişikliğiyle mücadele eden akıllı ulaşım sistemlerini anlattı. Özellikle otoyollardaki karbon salımının ölçülmesinin önemine dikkat çeken Soğukpınar, dijital teknolojilere yapılması gereken yatırımın da altını çizdi. ICA’nın ve IC Holding’in otoyollardaki sera etkisini azaltmakla ilgili yatırım planlarına geçtiğimiz günlerde yapılan bir anlaşmayla İTÜ de dahil oldu. İki kuruluş, altyapı sektörünün geleceğine şekil verecek insan kaynağı ve bilimsel araştırmalar konusunda birlikte yürüme kararı aldı.

Kullanılmamış teknolojileri birlikte geliştirmek

İki kuruluş arasındaki protokol anlaşması, IC Holding iştiraki ICA İçtaş Altyapı Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Soğukpınar’ın tabiriyle “önemli bir imza”. IC Holding ve tüm grup şirketleri için sürdürülebilirlik çok önemli bir başlık. Bu nedenle İTÜ ile yapılan anlamanın içeriğini şu sözlerle özetledi: “Sürdürülebilirlik hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için, iş geliştirme ve insan kaynakları alanında Türkiye ve dünyada daha önce kullanılmamış teknolojileri birlikte geliştirmek amacındayız. Bu yolda genç mühendislerimizin yetiştirilmesi ve üretime katkı sağlamaları için ortak projeler üretmek üzere imza attık. Ulaşımın altyapısını sağlayan bizler yeni teknolojilere, daha çevreci ve sürdürülebilir çözümlere odaklanmalıyız. Bu amaçla İTÜ ile imzaladığımız işbirliği anlaşması ortak projeler üretmemizi sağlayacak ve genç mühendislerin alanında çalışarak deneyim kazanmasına imkân verecek. Birlikte geliştirdiğimiz sürdürülebilirlik projelerinin ilham verecek güçte olacağına inanıyorum.”

Anlaşma kapsamında İTÜ ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin teknik bölümleri arasında da akademik işbirliği başlatıldı.

İstihdama da yansıyacak

İki kuruluş arasındaki anlaşma, İTÜ öğrencilerinin IC Holding şirketlerinde deneyim edinmelerini de kapsayacak. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, iş dünyasıyla kurulan işbirliklerine önemli bir başlık daha eklenmesinden memnun. “IC Holding’le çok kapsamlı ve son derece faydalı olacağını düşündüğümüz bir protokol imzaladık. Üniversitemiz donanmanın gelişmesi amacıyla kurulmuştu. İki buçuk asrın sonunda adeta bir amiral gemisi haline geldi” diyen Prof. Dr. Koyuncu, yeni işbirliğinin eğitim-araştırma alanlarında devam edeceğinin altını çizdi.

Anlaşmanın bir ayağı da IC Holding’in, 2023’te 250. yılını tamamlayacak olan İTÜ’nün kutlama etkinliklerine “gümüş sponsor” olarak desteklemesini içeriyor.

Haliç Üniversitesi’nin kuluçka merkezi açıldı

Haliç Üniversitesi’nin yeni fikirlere evsahipliği yapacak “Haliç Incubation (HI) Center”ın merkez ofisi açıldı. 5. Levent’teki kampüste açılan merkezin özellikle dijital geleceği yakalayacak projelere odaklandığını ifade eden Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu, “AR, VR ve XR teknolojileri ile Metaverse’e doğru giden dijital geleceği yakalayabilmek adına bir üniversitenin teknoloji ve girişimciliği ön plana alması gerekir. Teknoloji transfer ofisi, gerçek bir üniversitenin olmazsa olmazlarındandır. Bunu tamamlayan ikinci adım ise kuluçka merkezidir. Bu vizyonla hayata geçirdiğimiz Haliç HI Center’ın, ulusal ve uluslararası alanda kuracağı işbirlikleriyle hem üniversitemiz hem de ülkemiz adına kıymetli kazanımlar sağlayacağına aynı zamanda dijital çağın önemli kuluçka merkezlerinden biri olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.