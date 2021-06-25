İTÜ ve ODTÜ örnek oldu, ‘Merak Eden Çocuk’ 10 yıla ulaştı

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) yönetimi 11-12 yıl kadar önce “Boğaziçi kültürü”ne uyumlu şekilde eğitim işine girmeyi gündemine aldı:

- İTÜ ve ODTÜ mezunlarının vakıf-derneklerinin sahibi olduğu ilköğretim, lise düzeyinde eğitim kurumları var. Bizim neden yok? Biz de bu işe girelim. Boğaziçi kültürüyle uyumlu bir eğitim kurumumuz olsun.

BÜMED yönetiminin bu arayışı sırasında yolu, Türkiye’de adı Turgut Özal’ın ANAP iktidarı döneminde İstanbul’da açtığı International Hospital ile duyulan Said Haifawi ile kesişti.

BÜMED ve Boğaziçi Üniversitesi’nden akademisyenler, Said Haifawi ile birlikte yüzde 50-50 ortaklıkla BÜMED Merak Eden Çocuk (MEÇ) Okulları’nı kurdu.

İlk dönemlerde işler hedeflendiği şekilde yürümedi. Said Haifawi, Boğaziçi Üniversitesi mezunu, eğitim sektöründe deneyimli Fatih Meral ile bağlantı kurdu.

BÜMED MEÇ Okulları’nda ortaklı yapısı da değişti. BÜMED’in hissesi yüzde 10’a düştü. Kurumun Genel Müdürlük görevini üstlenen Fatih Meral de hissedar oldu.

Geçenlerde BÜMED Başkanı Önder Şahin ve Fatih Meral ile görüntülü platformda buluştuk. Şahin, MEÇ Okulları’nın akıllı bir proje olduğunu belirtti:

- Eğitim işi tam çınar ağacı gibi. Gelişmesi zaman alır. Fatih Meral’in devreye girmesiyle MEÇ Okulları’nda işler düzeldi.

Fatih Meral de aynı yönde mesaj verdi:

- Eğitim işinin rayına girmesi uzun seneler gerektiriyor. BÜMED MEÇ, “kaliteli butik okul” hedefiyle yoluna devam ediyor.

Halen Arnavutköy, Moda, İstinye ve Koşuyolu kampüslerinde faaliyet gösterdiklerini bildirdi:

- İzmir’den, Ankara’dan, Rize’den talepler var. İstanbul’un farklı noktalarında okul açmayı düşünebiliriz. Acele etmeden yol alacağız.

Önder Şahin, BÜMED MEÇ Okulları’nın ilk kurulduğu günlere uzandı:

- Said Haifawi, BÜMED MEÇ’i zincir yapma hayali kurmuş. İşler hedeflediği gibi yürümeyince bir ara morali bozuldu. Biz BÜMED yönetimi olarak arkasında durduk, “BÜMED olarak buradayız” dedik.

Fatih Meral, okulun eğitim modeli üzerinde durdu:

- Sadece sınavlara öğrenci hazırlayan bir okul değiliz. Bilgiyi ezberletmek yok. Adımıza yakışır şekilde “merak eden çocuklar” yetiştirmeye çalışıyoruz.

Okulda çocukların kişisel gelişimini sağlayacak ortam oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti:

- Sokak kavramını okula entegre ediyoruz. Marangozhanede çocuklar ahşapla oynuyor, kesiyor, biçiyor. Yani, sadece matematik formüllerini öğretmekle yetinmiyoruz.

Etiya adlı teknoloji şirketinin kurucusu, 1977 Pülümür doğumlu Aslan Doğan, kişisel öyküsünü anlatırken hayatında önemli etkisi olan ilköğretim öğretmeninden söz etmişti:

- Öğretmenimiz, oluşturduğu “münazara kümeleri”ne, “Karşı tarafa en iyi soruyu sorana en yüksek notu vereceğim” diye diye bize soru sormayı, sorgulamayı öğretti.

Önder Şahin ve Fatih Meral’den BÜMED MEÇ Okulları’nı dinlerken Aslan Doğan’ın “En iyi soruyu soran en yüksek notu alır” diyen öğretmen örneğini anımsadım.

BÜMED MEÇ Okulları, adındaki gibi “Merak Eden Çocuklar” yetiştirirse fark yaratır değil mi?

Drama dersi de var zıplama dersleri de

BÜMED MEÇ Okulları Genel Müdürü Fatih Meral, dersleri “oyun tabanlı” yapmaya çalıştıklarını belirtti:

- Bir taraftan bilgiye dayalı dersler verilirken diğer taraftan da drama, hoplama zıplama derslerimiz de var. Bizim okullarda beden eğitimi dersleri çok önemlidir.

Google gibi arama motorlarının insanda merak duygusunu zayıflatabildiğini vurguladı:

- Her şeyin Google’a sorulup öğrenilebildiği bir ortamda çocukların merak duygusunu kaybetmemelerini sağlamaya çalışıyoruz.

Ardından ekledi:

- Patentli eğitim modellerimiz de var…

AGÜ, ‘Yenilikçi Üniversite Ligi’nde ilk 30 arasına girdi

ABDULLAH Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı (AGÜV) Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu’ndan bir bilgi notu geldi:

- Abdullah Gül Üniversitesi, Hansa Üniversiteler Birliği tarafından oluşturulan “Dünya Yenilikçi Üniversiteler 2021” listesinde 27’nci sırada yer aldı.

Çıkrıkçıoğlu, AGÜ’nün Hansa Üniversiteler Birliği üyesi olduğunu belirtti:

- AGÜ, geçen yıl da listede ilk 100’de yer almıştı. Yani, 2 yıldır üst üste ilk 100’e giriyoruz.

Hansa Üniversiteler Birliği’nin listeyi hazırlarken dikkate aldığı kriterlerden örnekler verdi:

- Üniversitelerin yenilikçi yönleri, üniversite-sanayi işbirlikleri, girişimcilik, etik değerler, kriz yönetimi, öğrenci hareketliliği ve ulaşılabilirlik gibi farklı kriterler değerlendirmeye alınıyor.

AGÜ kampüsündeki “Model Fabrika”ya dikkat çekti:

- Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası ortaklığı, Alman Yatırım Bankası finansmanı ile kurulan “Model Fabrika”ya AGÜ ev sahipliği yapıyor.

Ardından ekledi:

- “Model Fabrika” hem AGÜ öğrencilerine, hem de iş ve sanayi dünyasına, üretim verimliliği ve dijital dönüşüm konularında uygulamalı eğitim fırsatı sunuyor.

AGÜ’nün kuruluşundan beri “yaratıcı, yenilikçi ve girişimci vizyonuyla” yoluna devam ettiğini vurguladı:

- AGÜ, inovasyon merkezleri, yüksek teknoloji ile donanmış laboratuvarlar ve araştırma altyapısı, iç ve dış paydaşlar için oluşturulan eko sistem, uluslararası işbirlikleri, iş dünyası ile olan etkileşimiyle öne çıkıyor.

Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde kurulan AGÜ Destekleme Vakfı’nın desteğinin de, üniversitenin bu sıralamalara girmesinde etkili olduğu anlaşılıyor.