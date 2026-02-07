'İyi hukuk'a sermaye gelir, yoksa kestane
Hukuk ile ekonomi arasındaki ilişki, çoğu zaman teknik bir mesele gibi ele alınır. Oysa bu ilişki son derece yalın: Hukuk güven veriyorsa sermaye gelir; vermiyorsa, yatırımcı PDF/PowerPoint sunumuna bakar ama imza atmaz. Ekonomi, hukukun soyut ideallerini değil, öngörülebilirliğini ve istikrarını satın alır.
Bugün dünyada doğrudan yabancı yatırım (FDI) akımlarına baktığımızda bu gerçeği rakamlar açıkça söylüyor. UNCTAD verilerine göre 2023 yılında küresel doğrudan yabancı yatırım hacmi yaklaşık 1,3 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu yatırımın yaklaşık yüzde 65’i, hukukun üstünlüğü endekslerinde ilk 30’da yer alan ülkelere yöneldi. Tesadüf değil. Sermaye, mahkeme salonunda sürprizle karşılaşmak istemez. Bana göre Türkiye’nin altyapısı, insan kaynağı, ekonomik ölçeği ve jeopolitik konumu, aldığı yabancı yatırımın en az iki katını kaldırabilecek kapasitede.
Bir yatırımcı için hukuk güvenliği; Anayasa’nın kaç maddeden oluştuğu değil, bir ticari uyuşmazlığın kaç ayda ve hangi öngörülebilirlikle çözüldüğü... Dünya Bankası’nın Doing Business verilerinin kaldırılmış olması bu gerçeği ortadan kaldırmadı; aksine yatırımcılar artık daha rafine ölçütler kullanıyor. Tahkim merkezlerinin hız ve etkinliği (İSTAC sınıfı geçti), mahkemelerin güvenilirliği, idarenin sözleşme sadakati gibi kriterler artık yazılım tablolarında “risk primi” olarak yazılıyor.
Bir örnek vermek gerekirse: Singapur’da ticari bir uyuşmazlığın ortalama çözüm süresi ortalama 150 gün iken, bazı gelişmekte olan ülkelerde bu süre 900 günü aşabiliyor. Aradaki fark, sadece zaman değil; finansman maliyeti, itibar kaybı ve fırsat maliyetidir. Montaigne’in dediği gibi, “Zaman, en pahalı sermayedir.”
Yabancı yatırım “friendly” ülkeler hukuku bir tartışma alanı değil, ekonomik altyapı olarak ele alıyor. Hollanda, İrlanda, Estonya gibi ülkeler; vergi politikaları kadar hukuki sadeleşmeye de yatırım yaptı. Dijital mahkemeler, hızlı icra mekanizmaları, sözleşme özgürlüğünü genişleten düzenlemeler bu ülkelerin sessiz ama etkili reformları oldu. Almanya’da “hukuki istikrar” kavramı neredeyse bir sanayi standardı gibidir. Yatırımcı bilir ki kural bugün nasılsa yarın da büyük ölçüde öyledir. Keynes’in ünlü sözünü hatırlamakta fayda var: “Belirsizlik, yatırımın doğal düşmanıdır.”
Hukukta reform: Zihniyet meselesi
Türkiye’de hukuk reformları çoğu zaman yeni kanunlar çıkarmakla eş tutuluyor. Oysa asıl mesele, kanunun nasıl uygulandığıdır. Montesquieu’nun uyarısı hâlâ geçerlidir: “Kötü kanunlardan daha tehlikelisi, kötü uygulanan iyi kanunlardır.” Yargının öngörülebilirliği, idarenin keyfîlikten arındırılması ve düzenleyici kurumların kurumsal bağımsızlığı, yatırım ortamının üç sacayağıdır. Hukuk reformu, yatırımcıyı “ikna etmek” için değil; ülkenin kendi vatandaşına borcu olduğu için yapılmalıdır. Yabancı sermaye bu reformların yan ürünüdür, hedefi değil.
Bir ürkek minik kuş: Sermaye!
Bir hukukçu ve iş insanı olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Sermaye aidiyetsizdir ama hafızası çok kuvvetlidir. Bir kez hayal kırıklığına uğrarsa, geri dönmesi uzun zaman alır. Onu çok sıkarsanız ölür, elden bırakırsanız da uçar gider bilinmezliklere… Türkiye’nin ihtiyacı olan şey yeni sloganlar değil; sessiz, kararlı ve tutarlı bir hukuk mimarisidir. Çünkü hukuk güçlü olursa ekonomi nefes alır. Aksi halde rakamları değil, niyetleri konuşuruz.
|Borsa
|13.521,96
|-0,49 %
|Dolar
|43,6024
|0,16 %
|Euro
|51,5860
|0,37 %
|Euro/Dolar
|1,1822
|0,35 %
|Altın (GR)
|6.943,53
|3,13 %
|Altın (ONS)
|4.952,79
|2,97 %
|Brent
|67,7300
|0,53 %