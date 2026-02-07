'İyi hukuk'a sermaye gelir, yoksa kestane

Hukuk ile ekonomi arasın­daki ilişki, çoğu zaman teknik bir mesele gibi ele alınır. Oysa bu ilişki son derece yalın: Hukuk güven veriyorsa serma­ye gelir; vermiyorsa, yatırımcı PDF/PowerPoint sunumuna ba­kar ama imza atmaz. Ekonomi, hukukun soyut ideallerini değil, öngörülebilirliğini ve istikrarını satın alır.

Bugün dünyada doğrudan ya­bancı yatırım (FDI) akımlarına baktığımızda bu gerçeği rakam­lar açıkça söylüyor. UNCTAD ve­rilerine göre 2023 yılında küresel doğrudan yabancı yatırım hacmi yaklaşık 1,3 trilyon dolar seviye­sinde gerçekleşti. Bu yatırımın yaklaşık yüzde 65’i, hukukun üs­tünlüğü endekslerinde ilk 30’da yer alan ülkelere yöneldi. Tesa­düf değil. Sermaye, mahkeme sa­lonunda sürprizle karşılaşmak istemez. Bana göre Türkiye’nin altyapısı, insan kaynağı, ekono­mik ölçeği ve jeopolitik konumu, aldığı yabancı yatırımın en az iki katını kaldırabilecek kapasitede.

Bir yatırımcı için hukuk gü­venliği; Anayasa’nın kaç mad­deden oluştuğu değil, bir ticari uyuşmazlığın kaç ayda ve hangi öngörülebilirlikle çözüldüğü... Dünya Bankası’nın Doing Busi­ness verilerinin kaldırılmış ol­ması bu gerçeği ortadan kaldır­madı; aksine yatırımcılar artık daha rafine ölçütler kullanıyor. Tahkim merkezlerinin hız ve et­kinliği (İSTAC sınıfı geçti), mah­kemelerin güvenilirliği, idarenin sözleşme sadakati gibi kriterler artık yazılım tablolarında “risk primi” olarak yazılıyor.

Bir örnek vermek gerekirse: Singapur’da ticari bir uyuşmazlığın ortalama çözüm süresi ortalama 150 gün iken, bazı gelişmekte olan ülke­lerde bu süre 900 günü aşabili­yor. Aradaki fark, sadece zaman değil; finansman maliyeti, itibar kaybı ve fırsat maliyetidir. Mon­taigne’in dediği gibi, “Zaman, en pahalı sermayedir.”

Yabancı yatırım “friendly” ül­keler hukuku bir tartışma ala­nı değil, ekonomik altyapı olarak ele alıyor. Hollanda, İrlanda, Es­tonya gibi ülkeler; vergi politika­ları kadar hukuki sadeleşmeye de yatırım yaptı. Dijital mahkeme­ler, hızlı icra mekanizmaları, söz­leşme özgürlüğünü genişleten düzenlemeler bu ülkelerin ses­siz ama etkili reformları oldu. Al­manya’da “hukuki istikrar” kavra­mı neredeyse bir sanayi standardı gibidir. Yatırımcı bilir ki kural bu­gün nasılsa yarın da büyük ölçü­de öyledir. Keynes’in ünlü sözünü hatırlamakta fayda var: “Belirsiz­lik, yatırımın doğal düşmanıdır.”

Hukukta reform: Zihniyet meselesi

Türkiye’de hukuk reformları çoğu zaman yeni kanunlar çıkar­makla eş tutuluyor. Oysa asıl me­sele, kanunun nasıl uygulandı­ğıdır. Montesquieu’nun uyarısı hâlâ geçerlidir: “Kötü kanunlar­dan daha tehlikelisi, kötü uygu­lanan iyi kanunlardır.” Yargının öngörülebilirliği, idarenin key­fîlikten arındırılması ve düzen­leyici kurumların kurumsal ba­ğımsızlığı, yatırım ortamının üç sacayağıdır. Hukuk reformu, ya­tırımcıyı “ikna etmek” için değil; ülkenin kendi vatandaşına borcu olduğu için yapılmalıdır. Yabancı sermaye bu reformların yan ürü­nüdür, hedefi değil.

Bir ürkek minik kuş: Sermaye!

Bir hukukçu ve iş insanı olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Sermaye aidiyetsizdir ama hafı­zası çok kuvvetlidir. Bir kez hayal kırıklığına uğrarsa, geri dönmesi uzun zaman alır. Onu çok sıkar­sanız ölür, elden bırakırsanız da uçar gider bilinmezliklere… Tür­kiye’nin ihtiyacı olan şey yeni slo­ganlar değil; sessiz, kararlı ve tu­tarlı bir hukuk mimarisidir. Çün­kü hukuk güçlü olursa ekonomi nefes alır. Aksi halde rakamları değil, niyetleri konuşuruz.