İyi ki varmış…

Selçuk Yaşar’ın İzmir iş dünyasındaki yeri ayrı. Aslında bunu iş dünyası ile de sınırlandırmamak lazım. Pek çok sektöre öncülük yapması, pek çok konuda ilklere imza atması dışında, spor, sağlık, kültür, sanat, eğitim gibi alanlarda da örnek işler gerçekleştirdi. İş hayatında yaptığı öncülüklerden bazılarını; Türkiye’nin ilk boya fabrikasını, ilk mikronize maden tesisini, ilk matbaa mürekkepleri tesisini, ilk özel sektör bira fabrikasını, ilk özel sektör süt fabrikasını, ilk bin 100 yataklı tatil köyünü, ilk özel sektör kağıt fabrikasını, ilk geri dönüşümsüz ambalajda kaynak suyu şişeleme tesisini, ilk kültür balığı tesisini, ilk özel sektör entegre et tesisini, ilk balık yemi üretim tesisini, ilk beyaz ırk sözleşmeli hindi besiciliğini, ilk entegre organik gübre fabrikasını kurması şeklinde sıralayabiliriz. Ayrıca iş dünyası örgütlerine de öncülük etti. Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri Ve Üreticileri Birliği (SETBİR), Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) gibi sivil toplum kuruluşlarında hem toplumun hem sektörlerin gelişimi için çalıştı.

Selçuk Yaşar, toplumun sosyal, kültürel ve spor alanında da gelişmesi gereğine inandığı için bu doğrultuda yarışmalarda sponsorluklara kadar pek çok destek sağladı, okullar yaptırdı, tiyatro kulüpleri ve vakıflar kurdu. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı şimdiye kadar yüzbinlerce insanın hayatına dokundu. İşte bu vakıflar Selçuk Yaşar’ın vizyonu, ilkeleri ve hayallerini yaşatmaya devam ediyor. Bunun son örneği geçtiğimiz hafta Yaşar Üniversitesi ve Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı işbirliğiyle Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törenle verilen Selçuk Yaşar Ödülü’ydü.

Selçuk Yaşar’ın hayatı boyunca kendisine ilke edindiği değerleri yaşatmak üzere girişimcilik, yenilikçilik ve inovasyon alanlarında Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik gelişimi ile sanat ve kültür alanlarında katkıda bulunan örnek ve öncü insanlar ve kurumları teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen bu ödülün bu yılki sahibi Eren Bali oldu. Eren Bali, 38 yıllık hayatına çok sayıda başarı sığdırmış bir isim. İlkokulu tek öğretmenli bir köy okulunda okumuş. Dijital eğitimlerle kendini geliştirmiş ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne girmiş. Silikon Vadisi’ne uzanan girişimcilik hikâyesine ODTÜ Teknokent’te adım atmış. Daha sonra da Türkiye’nin tanınırlığına katkı sağlayan Udemy ve Carbon Health girişimlerini kurmuş.

Eren Bali’nin hikâyesi etkileyici ama törenin başrolünde yine Selçuk Yaşar vardı. Şu an 97 yaşında olan Selçuk Yaşar törende yer almasa da, kendisiyle önceki yıllarda yapılan bir röportaj aracılığıyla katılımcılara seslenme fırsatı buldu. Yaşar, yaptıklarını sıraladıktan sonra konuşmasını, “İyi ki varmışım” diyerek noktaladı. Sanayiden tarıma, spordan sanata pek çok alanda yaptığı öncülükleri, binlerce insana sağladığı istihdamı düşününce insan bu tespite katılmadan edemiyor. Gerçekten de iyi ki varmış…