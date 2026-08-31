İyi olmak yetmez: Beklentinin fiyatı

Borsada herkesin bildi­ği ama sanki söylemek­ten çekindiği ilk bakışta anlaşılması zor bir durum var. Şöyle ki; bir şirket sa­tışlarını artırır, rekor kâr açıklar, geleceğinin parlak olduğunu söyler ama hisse­si yine de düşebilir. Çünkü borsada fiyatı şirketin ne kadar iyi olduğu veya bek­lentileri ne kadar karşıladığı değil, beklentileri ne kadar aştığı belirler.

Nvidia bunun en çarpıcı örnek­lerinden biri, çok iyi bilanço açıkla­yıp yine de zaman zaman düşebili­yor. Hatta son dönemlerde bunu bir­kaç kez yaptı. Geçen hafta açıkladığı ikinci çeyrek bilançosunda 96,2 mil­yar dolar gelir elde etti. Bir önceki yıl aynı dönemde 46,7 milyar dolar olan gelir yalnızca bir yılda %106 arttı. Ya­pay zekâ altyapısının merkezindeki veri merkezi gelirleri 89 milyar dola­ra ulaşarak %117, net kâr ise 59,7 mil­yar dolara çıkarak %126 arttı. Normal şartlarda bunlar olağanüstü rakam­lar, en az 2 katı artış.

Böyle bir bilançoya rağmen ne ol­du? Önce kısa süreli düştü, sonra çok güçlü yükseldi. 27 Ağustos’ta Nvidia yaklaşık %8,7 yükseldi ve tek gün­de piyasa değerine yaklaşık 441,5 milyar dolar ekledi. Bu hareket S&P 500’ü de yukarı taşıdı.

Borsada fiyatı belirleyen şey şirketin iyi olması değil, beklentiden daha iyi olmasıdır.

Çok rakam verdim ama artışları anlatmak ve bu hacimdeki bir şirke­tin gelirlerindeki sürekli artışın ra­hatsız eden kısmını biraz ifade et­mek istedim. Hatta biraz da tedirgin olmamız gerektiğini vurgulamak. Hatırlayın; rivayete göre satrancı icat eden bilge, kraldan ödül olarak ilk kareye bir buğday tanesi, sonraki her kareye ise bir öncekinin iki ka­tı kadar buğday konulmasını ister. Kral başlangıçta bu mütevazı isteği küçümser; ancak 64. kareye gelindi­ğinde gereken toplam buğdayı kral­lığın tüm buğdayı bile karşılayamaz. Bizim konumuza dönersek, piyasa karşılayamayacağı bir fiyatlamaya doğru mu gidiyor?

Beklentiyi anlamak, örneğin; piya­sa Nvidia’nın satışlarının %50 art­masını zaten fiyatlamışsa ve şirket %45 büyürse, %45 olağanüstü bir bü­yüme olmasına rağmen hisse düşebi­lir. Anlayacağınız Nvidia’nın bu po­pülerliğe rağmen düşüş göstermesi kötü sonuçlar açıklamasından değil. Tam tersine, ondan zaten olağanüs­tü sonuçlar beklenmesindendir.

Yapay zekânın büyüyeceğini ar­tık herkes biliyor, kabulleniyor. Dünyanın dev teknoloji şirketleri­nin veri merkezlerine yüz milyar­larca dolar yatıracağını, Nvidia’nın çiplerine büyük talep olacağını ve şirketin çok para kazanacağını pi­yasa zaten bekliyor.

Bu nedenle Nvidia’nın gelirinin %50 artması kulağa olağanüstü gelse bile piyasa %60 artmasını bekliyorsa hisse düşebilir.

Nvidia son bilançosunda gelecek çeyrek için yaklaşık 108 milyar dolar gelir öngördü. Üstelik şirketin büyü­mesi olağanüstü seviyelerde. Ancak şirket büyüdükçe beklenti çıtası da yükseliyor. Artık soru “Nvidia büyü­yecek mi?” değil; “Nvidia, piyasanın zaten satın aldığı muazzam geleceğin de ötesine geçebilecek mi?”

Çünkü Nvidia yaklaşık 5,5 trilyon dolarlık bir şirket haline geldi. Bu bü­yüklükte beklentiyi karşılamak gide­rek zorlaşıyor. Yatırım yaparken yal­nızca varlığın bugünkü değerini değil, “fiyatın içinde ne kadar gelecek satın aldığımızı” da düşünmek gerekir.

Borsada fiyatın gerçekçiliğini hep tartışırız ama unutmayın;

Bir yatırımın değeri sadece ne ka­dar iyi olduğuyla değil, ne kadar değe­rin zaten fiyatlanmış olduğuyla ilgili­dir. Bunu kırabilecek tek olgu da bek­lentilerin artmasıdır.