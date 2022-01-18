İYİ Parti, “Edirne’deki, İmralı’dakine hesap verecek” sözlerine açıklama istedi 

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta grup toplantısında yaptığı ”Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek” sözlerine açıklık getirmesini istedi. Tatlıoğlu, Meclis’te düzenlendiği basın toplantısında “Biz İYİ Parti olarak bu açıklamalara bir Cumhurbaşkanı yorumu bekliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı bu açıklamalara nasıl bir yorum yapmaktadır, nasıl değerlendirmektedir, bunu çok önemsiyoruz ve bu açıklamayı bekliyoruz” dedi.

Tatlıoğlu, çözüm sürecini hatırlatarak, “Bu açıklamayı yapan Sayın Erdoğan’ın çözüm süreci ve yerel seçimlerde PKK ve Öcalan’la yürüttüğü politikaları biliyoruz. Devletin milletin hafızalarından hiç gitmeyecektir. Bu politikaları ve ilişkileri yürüten Sayın Erdoğan’ın yeni açıklaması, acaba yeni bir ilişki biçimini mi yansıtıyor, yeni bir ilişkinin varlığını mı ima ediyor, buradan bunu mu çıkarmalıyız. Eğer öyleyse hem eski ilişkilerin tamamını hem de yeni biçimini Sayın Erdoğan’dan açıklığa kavuşturmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Otoyol ve köprü cezaları Meclis gündemine taşındı

KÖİ modeli ile inşa edilen, özel sektör tarafından işletilen otoyol ve köprülerde teknik nedenlerle ya da HGS, OGS bakiyesi bitmiş vatandaşlardan geçiş ücreti tahsil edilemediği durumlarda hiçbir bildirimde bulunulmadan fahiş cezalar uygulandığını bildiren CHP, konuyu Meclis gündemine taşıdı.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, şirketlerin HGS ve OGS’deki sistem hatalarının faturasını vatandaşa kestiğini belirterek, “Sistem hatasında, vatandaşa ‘ihlalli geçiş yaptın ve geçiş ücretini de ödemedin’ denilip, ücretin dört katı tutarında ceza kesiliyor. Vatandaş kendisine bir ceza kesildiğinden de ancak icra emri geldiğinde haberdar oluyor” dedi.

Tarhan, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Hizmetleri̇ Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması için verdiği kanun teklifinde, tebligatın ceza şartı olarak getirilmesi ve cezada indirim yapılmasını istedi.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na verdiği soru önergesinde “Kamu-Özel İşbirliği modeli ile inşa edilen köprü ve otoyollarda bugüne kadar kaç araca ücret ödemeden geçiş yaptığı gerekçesiyle ceza kesilmiştir? Bu cezaların toplam tutarı ne kadardır? Bu tutarın ne kadarı tahsil edilmiştir? Köprü ve otoyollarda ücret ödemeden yapılan geçişlere dair uygulanacak ceza ve faiz oranları nedir? Kaç sürücüye ücret ödemeden yapılan geçiş nedeniyle icra işlemi uygulanmıştır?“ diye sordu.