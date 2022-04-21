İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 2023 hedefleri hayal oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, enflasyonun son 20 yılın zirvesini gördüğünü, “Faiz sebep, enflasyon sonuç” teorisinin iktidarın elinde patladığını belirterek, “Türkiye Ekonomi Modeli” dedikleri, sözüm ona model de, tüm bunların üzerine tüy dikti” dedi.

Ekonomide işler yolunda gitmeyince, dikkatlerin geleceğe çevrildiğini kaydeden Akşener, “2023’e 8 ay kalmış, ama bu arkadaş, 20 yılda yapamadıklarını, 8 ayda yapacaklarını, iddia etmeye başladı. Yetmedi; 2053’ten bahsetti, yetmedi 2071’den bahsetti. Yakında kahve falı da bakmaya başlarsa, şaşırmayın” diye konuştu.

2023 yılı için vaat edilen 25 bin dolar kişi başına gelir, 500 milyar dolar ihracat, yüzde 5 işsizlik gibi ekonomideki pek çok hedefe ulaşılamadığını hatırlatan Akşener, “Büyük Türkiye, Büyük Güç, Hedef 2023’tü” değil mi? Hey gidi hey. 2023 için, neler vadediyordun neler. Özgürlükler daha ileri standartlara kavuşacaktı. Katılımcı, özgürlükçü, yeni bir anayasa olacaktı. Peki sonunda ne oldu? 2023 hedeflerin, yalan oldu. Biz senin bu masallarını çok dinledik. Ama artık anladık ki; sen bütün bunları, Türkiye için bir vizyon olarak değil; iktidarını ayakta tutmak için söylemişsin. Bu ucube sistemi başımıza bela etmek için, milletine düpedüz yalan söylemişsin. Artık yeter. Milletçe artık bu masallardan bıktık usandık. Madem hâlâ anlatacak masalların, hayali hedeflerin, yalandan da bir vizyonun var; o zaman, hodri meydan. Getir sandığı, kararı milletimiz versin. Hedef nasıl olurmuş, vizyon nasıl olurmuş, sana sandıkta öğretelim” dedi.

“Kaşıkçı davasını kaça sattınız? “

İYİ Parti Meclis Grup toplantısında Kaşıkçı davasına dönük olarak iktidara eleştiriler getiren Akşener, “İktidarının kafası, öyle bir kafa ki; başkaları tak diye emrediyor, bunlar şak diye yerine getiriyor. İhracatla büyüyeceğiz, zengin olacağız diyorlardı, meğerse dava ihraç edeceklermiş. Trump emrettiğinde rahibi nasıl ihraç ettilerse, Suudi prens emredince de Kaşıkçı davasını jet hızıyla ihraç ettiler. Kaşıkçı davasını kaça sattınız? Türkiye sınırlarında işlenmiş bir cinayetin davasını, yani devletin egemenlik hakkını kaça devrettiniz?” diye sordu.