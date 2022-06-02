İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den sosyal medya yasa teklifi eleştirisi 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclise sunulan basın ve sosyal medya yasasını eleştirdiği Meclis Grup toplantısında “Çözüm bekleyen, onlarca farklı sorunumuz var. Ama nedense, bu sorunların hiçbiri iktidarın gündemine giremiyor. Nitekim, iktidara göre en önemli sorunumuz neymiş, biliyor musunuz? İnternette yayın yapan haber siteleri. Hiç utanmadan, zerre sıkılmadan, meclise, sosyal medya kanun teklifi getirdiler. Beğenmedikleri her şeyi, suç haline getirmeye, yasaklamaya ve ortadan kaldırmaya bayılan Ak Parti iktidarı; şimdi de, sosyal medyanın, ölüm fermanı sayılabilecek, yeni bir kanun teklifiyle karşımıza çıktı” dedi.

Yasa teklifi ile endişe, korku veya panik yaratacak haber yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası getirileceğini söyleyen Akşener, “Gelin bir düşünelim, memlekette, endişeyi, korkuyu ve paniği, sizce en çok kim tetikliyor? “Camide içki içtiler” diye yalan söyleyip, milleti kışkırtan kimdi? Bu yasaya göre, önce kendisinin tutuklaması lazım. Bu kanunla; ülkemizde yaşanan sorunları dile getirenleri, ekonominin kötü gidişatına, dikkat çekenleri, milletimizin, gerçeklerini konuşanları, sığınmacıdan, seçmen devşirme projesine, karşı duranları, susturmak istiyorlar. Milletin haber alma özgürlüğü yerine, yandaşlarının, yolsuzluk yapma özgürlüğünü, korumak istiyorlar. Ama işte orada duracaksınız. Çok şükür, biz daha buradayız. Siz yalana sığındıkça; biz de sizi, gerçeklerle yüzleştirmeye devam edeceğiz. Siz milletin sesini kıstıkça, Biz, aziz milletimizin sesini duyurmaya devam edeceğiz. Siz George Orwell romanlarına öykündükçe, biz, demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Siz, hürriyetin karşısında durdukça, biz de inatla, “Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet” demeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Çarşıyı pazarı tamamen unuttun”

Enflasyona ve vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Akşener, “Çarşıyı, pazarı, marketi artık tamamen unutan, vatandaşla iki kelam bile edemeyen Sayın Erdoğan, çıktı ve dedi ki; “Birileri aç kaldık diyor, vicdansızlık yapma, ne aç kalması. Aç kalan falan yok” yanlış duymadınız, bu sözler, bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na ait. En son, geçinemeyen insanlarımıza, “şükürsüz” demişti, şimdi de vicdansız olunmuş. Geçekten ibretlik” sözleriyle eleştirdi.