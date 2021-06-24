İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den yerli aşarı uyarısı

Yerli aşıdaki 3. faz çalışmalarının başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Umarım, üçüncü faz testleri başarıyla sonuçlanır ve aşının yaygınlaşmasıyla, pandemi süreci, milletimiz için olumlu bir düzleme oturur. Yalnız dün akşam, iktidarın havuz medyasında ve sosyal medyada yapılan, yoğun propagandayı gördükten sonra, Sayın Erdoğan’ı uyarmak istiyorum. Yerli aşı meselesinden, siyaset devşirmeye kalkıp da, böyle önemli bir süreci baltalama. Bırak, Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve bilim insanlarımız, süreci olması gerektiği gibi yürütsün. Milletimiz, yerli aşımızı uzun zamandır bekliyor. Şayet, daha önce nice kritik konuda yaptığın gibi, bu konuyu da, algı operasyonlarına kurban edersen,bu sefer altında kalırsın” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında Kabil Havalimanı’nın güvenliğinin Türkiye’ye devredilmesi konusunda temaslar sürerken, iktidarın ABD'li askerlerin canını kurtarmak için kendi askerlerini riske attığını söyledi.

Akşener, “Amerika, Afganistan’dan çekiliyor. Ama aklı, oradaki havaalanında kalıyor. ‘Ne yaparım?’ diye, kara kara düşünürken, iç politikada, Amerika’ya etmedik laf bırakmayan Sayın Erdoğan, devreye giriyor ve nedense bu işe gönüllü oluyor. Yani bir anlamda diyor ki; ’Dostum Biden, sen rahat ol, biz bu işi üstleniriz.’ Şu devlet insanlığına bakar mısınız? Buradan Sayın Erdoğan’ı aklını başına almaya davet ediyorum. Afganistan ile tarihi bağlarımız var. Türk askeri, orada görev yaptığı süre boyunca, asla muharip görev üstlenmedi. Tam tersine, kardeş Afgan halkına yaptığı yardımlarla gönülleri kazandı. Şimdi, hiçbir güvenlik gerekçesi yokken ve sırf sen yeni Amerikan başkanına şirin görüneceksin diye, böyle bir riske girmenin akılla izah edilir bir yanı yoktur. Üstelik, bu anlamsız göreve aday olurken, para-pul konuşmanın da manası yoktur “ diye konuştu.

MKE’yi özelleştirmeye hazırlanıyorlar

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nda yapılacak yeni düzenlemeye ilişkin eleştirilerde de bulunan Akşener, “Tank Palet’i peşkeş çektikleri yetmiyormuş gibi, şimdi de bir diğer stratejik kurumumuzu, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nu özelleştirmeye hazırlanıyorlar. Ordumuzun mühimmatının, önemli bir bölümünü üreten bu stratejik kurumu da, peşkeş maceralarına kurban etmeye utanmıyorlar” dedi.