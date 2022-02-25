İYİ Parti iki gün sürecek proje kampına giriyor

İYİ Parti, Genel Başkan Meral Akşener’in başkanlığında iki gün sürecek proje kampına giriyor. Milletvekilleri, Genel İdare Kurulu üyelerinin katılacağı toplantı bugün İstanbul’da başlıyor. Ekonomiden, eğitime, sosyal politikalardan kalkınma politikalarına kadar çeşitli alanlarda çözüm önerilerini ve projelerini kamuoyu ile paylaşan İYİ Parti, 2023 seçimlerine giderken bir yandan yapacağı yeni çalışmaları masaya yatıracak bir yandan da açıklanan projelerin kamuoyuna anlatılması noktasında yapılması gerekenleri değerlendirecek.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilecek proje çalışma toplantısında, çalışmaları tamamlanan projelerin tek tek sunumları yapılacak, milletvekilleri ve parti yönetimi projelere ilişkin görüşmelerini paylaşacaklar.

Parti kurmayları, “Uzun zamandır çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Bir kısmını Genel Başkanımız kamuoyu ile paylaştı, bir kısmı üzerinde çalışmalar sürüyor, bütün bunları değerlendirme toplantısı olacak” değerlendirmesi yaptı.

6 liderin 28 Şubat’ta yapacakları açıklama öncesinde gerçekleşecek toplantı da güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması, ittifaklar, önümüzdeki dönemin yol haritasının da istişare edilmesi bekleniyor. Öte yandan, İYİ Parti kulislerinde Mart ayında parti yönetiminde bir değişiklik olabileceği dile getiriliyor.

İYİ Parti’nin bugüne kadar açıkladığı projeler arasında; yoksulla mücadele çerçevesinde çocuklara yönelik Rüzgârgülü projesi, 18-26 yaş arasındaki gençlere dönük, İYİ Yaşam Gelir Modeli Projesi, iyileştirilmiş eğitim sistemi, dijital dönüşümü içeren Artagan Projesi bulunuyor.

11 yıl geç kalınmış proje

İçişleri Bakanlığı “Suriyelilerin Türkiye'de nüfusun demografik yapısını bozmaması ve yabancıların gettolar oluşturmaması için” uygulanmaya başlanan seyreltme projesine ilişkin olarak CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, “11 yıl geç kalınmış bir proje” değerlendirmesi yaptı.

Yabancı nüfusun yerli nüfusun yüzde 25’ini aşmasına izin verilmemesine dönük kararı “Hatay’ın üçte 1’i kadar Suriyeliyi Hatay'a doldurmadan önce aklınız neredeydi? Türkiye'deki 40 ilin nüfusundan fazla Suriyeliyi Hatay'a getirmeden önce aklınız neredeydi?” sözleriyle eleştirdi.

Hatay’da Suriyeli yoğunluğuyla demografik yapısı çoktan yerle bir edilmiş onlarca mahalle olduğunu söyleyen Güzelmansur, “Yayladağı ilçesinde Tutlubahçe mahallesinde yaşayan Suriyelilerin neredeyse tamamı vatandaş yapılmış. Mahallede toplam seçmen sayısı 3 bin 171, Suriyeli seçmen sayısı 2 bin 295; istedikleri Suriyeliyi muhtar seçecek çoğunluktalar. Mahalle nüfusunun yüzde 75'i Suriyeli” dedi.