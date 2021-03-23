İYİ Parti: Merkez Bankası kurumsal kimliği yeniden inşa edilmeli

İYİ Parti bugün Meclis’e Merkez Bankası Başkanlarının 5 yıl için atanacağı ve bu süre içerisinde görevden alınamayacağına ilişkin tek maddelik yasa teklifi sunacak. İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, partinin ekonomi kurmayları Samsun Milletvekili Erhan Usta ve Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’ın Meclis’te düzenledikleri basın toplantısında, Merkez Bankası başkanının görevden alınmasını değerlendirdiler. Bu kararın arkasında ne olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuyla paylaşmak zorunda olduğunu belirten Tatlıoğlu, “Bizdeki bir bilgi de görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın 128 milyar dolarlık döviz rezervi erime sürecinin kamuoyuyla paylaşılması talebidir. Merkez Bankası’nın politikalarının daha etkin olması için bu talebin dile getirildiği bir başka bilgi de bize ulaşmıştır” dedi.

“Merkez Bankası’nın en önemli aracı, sözüydü. Bugün artık bu sözün de itibarı kalmadı” diyen İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, “Bu saatten sonra kimse artık Merkez Bankası’na inanmaz, yıların emeğinin sonucu ortaya çıkarılmış olan kredibilite, birikim sıfırlanmıştır. Yeniden kredibilite inşasına başlamamız lazım” dedi. Yılmaz, “Para Politikası Kurulu’nu düşünün aynı kurul, faizlerin hızla düşürülmesine müsaade etti, aynı kurul kayıt dışı olarak rezervlerin harcanmasına izin verdi, aynı heyet faiz artırımı yaptı. Buradan ne bekleyeceğiz?” diye sordu. Yılmaz, şu anda Türkiye’nin 2017 yılındaki 7,4’lük büyümenin ceremesini ödediğini belirterek, “Çünkü yüzde 7,4’lük büyüme, bu ekonominin iç dinamikleriyle sürdürülebilir değildi, irrasyonel kredi genişlemesi vardı” değerlendirmesi yaptı. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta ise Türkiye’nin yanlış politikalar sonucu faiz ile kur arasına sıkıştığını belirterek, “Piyasada şu anda Merkez Bankası Başkanı değişikliğiyle, 128 milyar doları buharlaştıran politikalara geri dönüleceği yönünde bir kaygı var. Esas tedirginliğin ana sebebi budur” dedi.

1.5 milyon doz Pfızer-Biontech aşısı kimlere yapıldı?

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Avrupa Birliği’nin yaptığı, ”Türkiye’ye 1.5 milyon doz Pfizer-Biontech aşısı gönderildi” açıklamasının ardından verdiği yazılı soru önergesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, “1.5 milyon doz Pfızer-Biontech aşısı kimlere yapıldı?“ diye sordu. Çıray, “Türkiye’ye 1,5 milyon doz Pfizer-Biontech aşısının geldiği doğru mudur? Avrupa Birliği tarafından paylaşılan belgeye göre Türkiye’ye çoktan geldiği belirtilen 1,5 milyon doz Pfizer/Biontech aşısı kimlere yapılmıştır? Bu kişiler kim, hangi risk ölçütlerine göre belirlemiştir?“ sorularına yanıt istedi.