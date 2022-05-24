İYİ Parti proje ve çözüm önerilerini tek adreste topladı

İYİ Parti, 2022 yılı iletişim kampanyasının ana sloganını '#AzKaldı' olarak belirledi. 2023 seçimlerine giderken proje ve çözüm önerilerini açtığı ‘azkaldi.org’ adresinde toplayarak, vatandaşların kullanımına açtı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yer aldığı reklam filminin sloganı “az kaldı” olarak belirlendi. İYİ Parti Genel Merkezi yaptığı açıklamada, Genel Başkan Meral Akşener’in Türkiye’yi il il, ilçe ilçe gezerek, vatandaşların dertlerini dinlediği ve her hafta Mecliste milletin sorunlarını dile getirdiğini hatırlatarak, İYİ Parti kadroları tarafından hazırlanan plan ve projelerini kamuoyuna düzenli olarak açıklandığına dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada, İYİ Parti’nin 'Millet Bizi Çağırıyor' kararlılığı ile başlattığı iktidar yürüyüşünün ivmesinin her geçen gün arttığı belirtilerek, “İktidarın liyakat, adalet, güven ve duyarlılık yoksunluğu ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin ekonomik ve sosyal krizini yaşamaktayız. Bu amaçla hazırladığımız Mayıs 2022 İletişim Kampanyamızın ana sloganını '#AzKaldı' olarak belirledik.

İYİ Parti'nin; kapsayıcı, olumlu, güven veren, içten siyaset dilini ve anlayışını gerek reklam filmimizle gerekse şarkımızla vurguladık. Sabrı tükenmiş, yorgun düşmüş milletimiz umudunu kesmesin. Milletimizle el ele, kol kola, omuz omuza vererek ulaşacağımız, güven, huzur ve yepyeni umutlarla uyanacağımız İYİ Parti iktidarına, o güneşli ve kutlu güne '#AzKaldı.' Bu vesileyle; Türkiye'nin öncelikli sorunlarını merkeze alarak, umutları gerçeğe dönüştürecek proje ve çözüm önerilerimizi 'azkaldi.org' ile milletimizin takdirine sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Seçim güvenliği komisyonu liderlere rapor sunacak

Altı muhalefet partisinin, seçim ve sandık güvenliği konusunda ortak çalışma kararının ardından oluşturulan 'seçim güvenliği komisyonu' 25 Mayıs Çarşamba günü bir kez daha toplanacak. Seçim güvenliği için 4 ana başlık belirleyen ve bu başlıklar üzerinde çalışmalarını sürdürme kararı alan komisyonun yarın yapacağı toplantıda her partinin kendi içinde yaptığı çalışma masada olacak. Partilerin seçim güvenliği konusunda yaptıkları çalışmalar, ortak bir metin haline getirilecek. Hazırlanacak rapor 29 Mayıs pazar günü liderlerin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde yapacakları toplantıda genel başkanlara sunulacak.