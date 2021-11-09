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  4. İYİ Parti’de istifa eden Türkkan’ın yerine Erhan Usta seçildi

İYİ Parti’de istifa eden Türkkan’ın yerine Erhan Usta seçildi

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

Bingöl’de şehit yakınına küfür ettikten sonra Genel Başkan Meral Akşener’in talebi üzerine grup başkanvekilliği görevinden istifa eden Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yerine İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi. İYİ Parti Meclis Grubu dün 14.00’de Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında olağanüstü toplanarak Türkkan’dan boşalan grup başkanvekilliği için seçim yaptı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda Genel Başkan Meral Akşener’in milletvekillerine yaşanan olayı tasvip etmelerinin mümkün olmadığını söyleyerek, “öfkenize mağlup olmayın” dediği öğrenildi.  “Bizi sahadan çekmek istiyorlar’ diyen Akşener’in, vatandaşın gündemini konuşmaya devam edeceklerini vurguladığı öğrenildi. Toplantıda, Lütfü Türkkan’la ilgili bir disiplin sürecinin başlatılmamasına karar verildi.

Meclis’te grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularının yanıtlayan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili  Yavuz Ağıralioğlu, hiçbir gerekçenin Lütfü Türkkan’ın söylediği sözleri meşrulaştıramayacağını belirterek,  “Meral Akşener, birinin annesi, birinin bacısı, birinin ablası, birin halası, teyzesi ve bir kadındır. Genel Başkan’ın böyle bir hatayı, kabahati görmezden gelmesi mümkün değildir” dedi.

İYİ Parti hatasıyla yüzleşir

Ağıralioğlu, İYİ Parti’nin,  hatasıyla yüzleşebilen,  bedelini ödeyen ve yanlış yapan partili arkadaşını temsil makamından geri çeken bir parti olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, “Hiç kimse şehitlere hürmetsizlik ve hakaret edemez. Bu memlekette hiç kimse hiçbir gerekçe ile bu kadar galiz laflarla hiç kimseye küfür edemez. Kitabımızda, imanımızda, inancımızda, kültürümüzde, siyasi kurgumuzda, hayalini kuruduğumuz Türkiye’de böyle bir küfrün yeri yoktur. Böyle bir kabalığın, hakaretin yeri yoktur” dedi.

AK Parti’den gelen eleştirilere de yanıt veren Ağıralioğlu, “AK Parti eleştirilerin dozunu bu kadar yükseltirken şunun hesabını vermek zorundadır. Biz hata yapanları makamlarından el çektiriyoruz. Eğer Lütfü Türkkan AK Parti’de milletvekili olsaydı, milletine hakaret etseydi, Egemen Bağış gibi büyükelçi olurdu. AK Parti’de millete ve inanca hakaret etmenin taltif edildiği bir süreç de var. İYİ Parti’de hata yaparsanız temsilden alınırsınız, ama yıllardır AK Parti’de hata ödüllendirilen bir mekanizmaya döndürüldü” diye konuştu.

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