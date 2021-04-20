İYİ Parti’den Merkez Bankası ve ekonomi yönetimine şeffaflık çağrısı

Merkez Bankası rezervlerinde erime siyasetin öncelikli tartışma konusu haline gelirken, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, “Bizim duyumlarımız, altın rezervlerinin de satılmaya, eritilmeye başlandığı şeklinde. Merkez Bankası’na, Sayın Erdoğan’a ve ekonomi yönetimine çağrı yapıyoruz; Merkez Bankası işlemlerini şeffaf götürün. Altın rezervlerinde satış ve erime söz konusuysa bunu paylaşın” çağrısı yaptı.

Tatlıoğlu, 9 Nisan itibarıyla Merkez Bankası döviz rezervinin eksi 60.4 milyar dolar olduğunu, 40 milyar dolar civarında altın varlığı bulunduğunu ve bunun 22 milyar dolarının Merkez Bankası’nın olduğunu, kalan kısmının ise bankaların, Merkez Bankası’nın kasasında bulundurduğu miktar olduğunu söyledi. Tatlıoğlu, 128 milyar dolar olarak simgeleşen ama aslında 140 milyarı bulan döviz satışının söz konusu olduğunu ve satışın dünya merkez bankacılığının geleneksel politikaları içinde olan, doğrudan müdahale ve ihale satışının dışında yapıldığını belirtti.

Tatlıoğlu, “Hazine Bakanı, Merkez Bankası Başkanı gibi döviz işlemlerinin Hazine ile imzalanan protokol üzerinden yapıldığını belirtiyor. Bu, Merkez Bankası’nın kullandığı bir yöntem değil, istisnai bir yöntem. Niçin böyle bir yöntem kullanıldı böyle bir açıklama yok. Bu kadar döviz satışına rağmen istikrarsızlık olmuştur. Hazine üzerinden satıldığı açıklanmasına rağmen ilgili dönemde Hazine hesaplarında böyle bir işlem görünmüyor. Hazine hesaplarında bu işlemler yer almalıdır. Dolayısıyla 2017’de yapılan sıra dışı bir protokole dayalı olarak bu paraları kamu bankalarının yurtdışına çıkardığı ve kamu bankalarının bu dövizi sattığı anlaşılmaktadır. Burada soru, hiçbir şekilde farklı yere çekilmeden ağırlığını aynen korumaktadır. Niçin böyle bir yöntem kullandınız? Hangi amaca hizmet etmek için ve bu dövizleri kaça sattınız?" dedi.

MASKE ÜRETİCİSİ 24 FİRMAYA FAHİŞ FİYAT CEZASI VERİLDİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, maske satışında fahiş fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle 24 firmaya idari para cezası uygulandığını açıkladı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fetih Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Pekcan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından, maske satışında yaşanan fahiş fiyat artışının tesipiti kapsamında 40 firmanın incelemeye alındığını belirterek, bu firmalardan fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 24 firmaya idari para cezası uygulandığını açıkladı.