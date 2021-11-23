İYİ Parti’den ‘yüzde 40 enflasyon’, CHP’den ‘cari açık’ uyarısı 

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sadece faizle oynayarak cari açık sorununun çözülemeyeceğini belirterek, “Eğitimden, altyapıya, teşvik mekanizmasından, sanayi politikasına, farklı pek çok ekseni kesen tutarlı bir plan, gerçekçi bir strateji olmadan, sadece faizle oynayarak cari açık sorunu çözülmez. Faizin de, enflasyonun da düşmesini en çok biz isteriz. Ama bu, suni şekilde faizi baskılayarak olmaz” dedi.

Öztrak, CHP MYK sonrası yaptığı açıklamada, “Faizi düşürmek için reçete bellidir. Önce doğruları yapacaksınız, riski azaltacaksınız, güveni artıracaksınız” dedi.

“Ekonomide kural olacak, kral olmayacak” diyen Öztrak, “Oyun içinde kural değişmeyecek. Enflasyon hedefini hükümet, Merkez Bankası’nın da görüşünü alarak belirleyecek. Enflasyon hedefini tutturma, Merkez Bankası’nın görevi olacak. Banka elindeki araçları bu hedefi tutturmak için, serbestçe kullanacak” diye konuştu.

AK Parti hükümetlerinin küresel risk iştahı bolken iş yaptığına dikkat çeken Öztrak, “İşler hep böyle gidecek sandı. Ama 2013’ten sonra küresel sermayenin, seçiciliğinin arttığı, artık doğru politikaları uygulayan ülkeleri tercih ettiği yeni bir döneme girdik. Bu dönemde sermaye yanlış yapanı görüyor. Doğruları yapan ülkelere gidiyor. Hata yapma lüksü kalmadı” dedi.

Merkez Bankası ile Tapu İdaresi arasında fark kalmadı

Merkez Bankası’nın faiz indirme kararını, Türkiye’nin uluslararası itibarine yönelik bir suikast girişimine benzeten İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, “Türkiye’de ekonomi yönetiminin nasıl bir başıboşluk ve konfor içerisinde olduğunu bütün dünya bir defa daha gördü. Türkiye’nin hızla sürüklenmeye devam ettiği gözler önüne serildi. Artık Türkiye’nin bir Merkez Bankası yoktur. Bunu bir Merkez Bankası başlığı altında tanımlama yapma imkanı yoktur. Türkiye’de Merkez Bankası ile tapu idaresinin arasında hiçbir fark kalmamıştır” dedi.

Kurdaki artışa bütçe rakamları üzerinden dikkat çeken Tatlıoğlu, 17 Ekim’de Meclis’e sunulan 1.7 trilyon liralık harcama öngören 2022 bütçesinin 211 milyar dolar iken, bütçenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından 22 Ekim’de komisyon görüşmelerinde 182 milyar dolara düştüğünü ifade ederek, “Bu bütçe bugün 157 milyar dolar. Hazırlanırken 211 milyar dolar, görüşülürken 150 milyar dolar, uygulanırken de 100 milyar dolar. Bu bütçenin rasyonel olarak üzerinde müzakere edilmeye değer nesi olabilir” dedi. Tatlıoğlu, sürecin Türkiye’yi 2022 yılında asgari yüzde 40’lık bir enflasyona getireceğini ifade etti.