İyi yönetim kötü günde belli olur

Bir şirkette işler yolunda gi­derken kurumsal yöneti­min kalitesini anlamak kolay değil. Gelir artıyor, yatırımlar büyüyor, performans gösterge­leri hedefleri yakalıyorsa kimse sistemin zayıf noktalarını gör­mek için fazla uğraşmaz. Asıl sınav işler ters gitmeye başla­dığında verilir. O zaman geriye dönüp aynı sorular sorulur: Yö­netim kurulu ne biliyordu? Risk ne zaman görüldü? Denetim mekanizmaları neden hareke­te geçmedi? İlk işaretler ortaya çıktığında kim soru sordu?

Kurumsal yönetim çoğu za­man şirket sözleşmeleri, komi­teler, bağımsız üyeler, risk ra­porları ve denetim prosedür­lerinden oluşan teknik bir alan gibi görülür. Oysa bütün bu me­kanizmaların tek bir amacı var: Sorun büyümeden önce doğru sorunun sorulmasını sağlamak.

EY ve Yönetim Kurulu Üye­leri Derneği'nin 2026 Türkiye Yönetim Kurulu Barometre­si'ne göre kurumsal risk yöneti­mi şirketlerin gündeminde. Ka­tılımcıların yüzde 45'i risk yö­netiminin Risk Komitesi, yüzde 32'si Denetim ve Risk Komitesi tarafından yürütüldüğünü söy­lüyor. Ancak bu komitelerde gö­rev alanların yüzde 32'si konu­ya ayda yalnızca 1-5 saat, yüzde 23'ü 5-10 saat ayırıyor. Katılım­cıların yüzde 31'i ise risk yöneti­miyle ilgili herhangi bir komite­de görev almıyor.

Demek ki bir yapının kurul­muş olması, onun gerektiği gibi çalıştığı anlamına gelmiyor.

Rapor var, peki kim itiraz ediyor?

Kurumsal yönetimin en bü­yük yanılgılarından biri, kont­rol mekanizması kurulduğunda riskin de kontrol altına alındığı­nı düşünmek. Risk komitesi var. Bağımsız yönetim kurulu üyesi var. Denetçi var. Raporlama sis­temi var. Peki kötü haberi zama­nında yukarı taşıyacak bir kül­tür var mı?

Aynı araştırmada katılımcı­ların yüzde 63'ü icra seviyesin­den gelen risk raporlarının ka­rar almak için gerekli içgörüyü sağladığını düşünüyor. Burada­ki kritik soru şu: Bilgi yönetim kuruluna ulaşıyorsa, o bilgiyle ne yapılıyor?

Dünyada da tartışma gide­rek buraya kayıyor. PwC ve The Conference Board'un 500'den fazla üst düzey yöneticiyle yap­tığı araştırmada yöneticilerin yalnızca yüzde 41'i yönetim ku­rullarını “iyi” veya “mükemmel” olarak değerlendiriyor. Yüzde 90'ı yönetim kurulu değerlen­dirme süreçlerinin geliştirile­bileceğini düşünüyor. Yaklaşık üç yöneticiden biri ise yönetim kurullarının daha etkili olabil­mesi için yönetimin kritik risk­ler ve sorunlar konusunda da­ha şeffaf davranması gerektiği­ni söylüyor.

Çünkü denetimin asıl gücü raporun varlığından değil, o ra­pora bakıp “Burada bir şey yo­lunda gitmiyor” diyebilecek ki­şiden geliyor.

Kurumsal yönetimin belki de en zor tarafı tam burada başlı­yor. İyi giden bir iş modelini sor­gulamak, hızla büyüyen bir şir­kette risk görmek, herkes aynı yönde ilerlerken ters soru sor­mak kolay değil. Hele kısa vadeli sonuçlar başarılı görünüyorsa...

Kurallar yetmediğinde

2026'nın küresel yönetim gündeminde dikkat çekici bir değişim var. PwC'nin eylül ayın­da yayımladığı değerlendirme, şirketlere daha fazla açıklama esnekliği tanınmasının yöne­tim kurullarının işini azaltma­dığını, aksine daha fazla muha­keme gerektirdiğini vurguluyor. COSO'nun bu yıl yayımladığı yeni kurumsal yönetim rehberi de yönetim kurullarının rolünü yalnızca mevzuata uyum üze­rinden tanımlamıyor; kültür­den stratejiye, performanstan risk gözetimine kadar 12 temel ilke üzerinden ele alıyor. Ben­ce önemli ayrım burada. Uyum başka, iyi yönetim başka.

Ne yapmalı?

● Yönetim kuruluna sonuçların yanısıra erken uyarı göstergelerini taşıyın.

● Risk komitelerinde toplantı sayısını değil, hangi risklerin zamanında fark edildiğini ölçün.

● Bağımsız üyelerin görevinin onay vermek kadar itiraz etmek olduğunu unutmayın.

● Yönetim kuruluna ulaşan bilginin filtrelenip filtrelenmediğini düzenli olarak sorgulayın.

● Olağanüstü büyüme ve getiri dönemlerinde denetimi azaltmak yerine daha fazla soru sorun.