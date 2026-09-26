İyi yönetim kötü günde belli olur
Bir şirkette işler yolunda giderken kurumsal yönetimin kalitesini anlamak kolay değil. Gelir artıyor, yatırımlar büyüyor, performans göstergeleri hedefleri yakalıyorsa kimse sistemin zayıf noktalarını görmek için fazla uğraşmaz. Asıl sınav işler ters gitmeye başladığında verilir. O zaman geriye dönüp aynı sorular sorulur: Yönetim kurulu ne biliyordu? Risk ne zaman görüldü? Denetim mekanizmaları neden harekete geçmedi? İlk işaretler ortaya çıktığında kim soru sordu?
Kurumsal yönetim çoğu zaman şirket sözleşmeleri, komiteler, bağımsız üyeler, risk raporları ve denetim prosedürlerinden oluşan teknik bir alan gibi görülür. Oysa bütün bu mekanizmaların tek bir amacı var: Sorun büyümeden önce doğru sorunun sorulmasını sağlamak.
EY ve Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği'nin 2026 Türkiye Yönetim Kurulu Barometresi'ne göre kurumsal risk yönetimi şirketlerin gündeminde. Katılımcıların yüzde 45'i risk yönetiminin Risk Komitesi, yüzde 32'si Denetim ve Risk Komitesi tarafından yürütüldüğünü söylüyor. Ancak bu komitelerde görev alanların yüzde 32'si konuya ayda yalnızca 1-5 saat, yüzde 23'ü 5-10 saat ayırıyor. Katılımcıların yüzde 31'i ise risk yönetimiyle ilgili herhangi bir komitede görev almıyor.
Demek ki bir yapının kurulmuş olması, onun gerektiği gibi çalıştığı anlamına gelmiyor.
Rapor var, peki kim itiraz ediyor?
Kurumsal yönetimin en büyük yanılgılarından biri, kontrol mekanizması kurulduğunda riskin de kontrol altına alındığını düşünmek. Risk komitesi var. Bağımsız yönetim kurulu üyesi var. Denetçi var. Raporlama sistemi var. Peki kötü haberi zamanında yukarı taşıyacak bir kültür var mı?
Aynı araştırmada katılımcıların yüzde 63'ü icra seviyesinden gelen risk raporlarının karar almak için gerekli içgörüyü sağladığını düşünüyor. Buradaki kritik soru şu: Bilgi yönetim kuruluna ulaşıyorsa, o bilgiyle ne yapılıyor?
Dünyada da tartışma giderek buraya kayıyor. PwC ve The Conference Board'un 500'den fazla üst düzey yöneticiyle yaptığı araştırmada yöneticilerin yalnızca yüzde 41'i yönetim kurullarını “iyi” veya “mükemmel” olarak değerlendiriyor. Yüzde 90'ı yönetim kurulu değerlendirme süreçlerinin geliştirilebileceğini düşünüyor. Yaklaşık üç yöneticiden biri ise yönetim kurullarının daha etkili olabilmesi için yönetimin kritik riskler ve sorunlar konusunda daha şeffaf davranması gerektiğini söylüyor.
Çünkü denetimin asıl gücü raporun varlığından değil, o rapora bakıp “Burada bir şey yolunda gitmiyor” diyebilecek kişiden geliyor.
Kurumsal yönetimin belki de en zor tarafı tam burada başlıyor. İyi giden bir iş modelini sorgulamak, hızla büyüyen bir şirkette risk görmek, herkes aynı yönde ilerlerken ters soru sormak kolay değil. Hele kısa vadeli sonuçlar başarılı görünüyorsa...
Kurallar yetmediğinde
2026'nın küresel yönetim gündeminde dikkat çekici bir değişim var. PwC'nin eylül ayında yayımladığı değerlendirme, şirketlere daha fazla açıklama esnekliği tanınmasının yönetim kurullarının işini azaltmadığını, aksine daha fazla muhakeme gerektirdiğini vurguluyor. COSO'nun bu yıl yayımladığı yeni kurumsal yönetim rehberi de yönetim kurullarının rolünü yalnızca mevzuata uyum üzerinden tanımlamıyor; kültürden stratejiye, performanstan risk gözetimine kadar 12 temel ilke üzerinden ele alıyor. Bence önemli ayrım burada. Uyum başka, iyi yönetim başka.
Ne yapmalı?
● Yönetim kuruluna sonuçların yanısıra erken uyarı göstergelerini taşıyın.
● Risk komitelerinde toplantı sayısını değil, hangi risklerin zamanında fark edildiğini ölçün.
● Bağımsız üyelerin görevinin onay vermek kadar itiraz etmek olduğunu unutmayın.
● Yönetim kuruluna ulaşan bilginin filtrelenip filtrelenmediğini düzenli olarak sorgulayın.
● Olağanüstü büyüme ve getiri dönemlerinde denetimi azaltmak yerine daha fazla soru sorun.
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