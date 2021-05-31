İzmir, ilk ‘Cittaslow Metropol’ oluyor

CITTASLOW’a (Sakin-Yavaş Şehir) Türkiye’den ilk adımı Seferihisar’da 2009 yılında attıran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Başkan Yardımcısı olduğu Uluslararası Cittaslow Birliği toplantılarında son yıllarda şu konuyu gündeme getirdi:

-30 ülkeden 266 üyemiz var. Bunlar arasında hiç metropol boyutunda bir kent yok. Neden “Cittaslow Metropol” diye bir kategori oluşturmuyoruz?

Uluslararası Cittaslow Birliği, Başkan Yardımcısı Soyer’in sonunda önerisini kabul etti:

-“Cittaslow Metropol” kategorisini başlatıyoruz.

31 Mart 2019 seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Soyer, kenti dünyanın ilk “Cittaslow Metropol”ü yapmayı da kafasına koydu. Geçen yıl mart ayında başvuru dosyasını hazırlatmaya başlayan Soyer, Uluslararası Cittaslow Birliği’nin 24 Ekim 2020’deki genel kurulunda adaylık açıklamasını yaptı:

-4 milyonu aşkın yurttaşımızla dünyanın ilk “Cittaslow Metropol”ü (Sakin Büyükşehir) olmak üzere gönüllüyüz.

Soyer, İtalya’nın Orvieto kentinde düzenlenen, pandemi nedeniyle görüntülü platformda gerçekleşen toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Cittaslow Türkiye ağının geliştirdiği “Cittaslow Metropol” kavramına değindi:

-Hepimiz şehirlerimizde yurttaşlarımız için dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışıyoruz ama neden bunu büyük şehirlerde yapmaya çalışmıyoruz?

Büyükşehirlerin sadece sorunların kaynağı olmadığını kaydetti:

-Büyükşehirler aynı zamanda yenilik ve ekonominin de itici güçleridir. Cittaslow felsefesinin bu dev şehirlerdeki yaşamı iyileştirme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz.

“Cittaslow Metropol” kavramının ilkelerinden bazılarını sıraladı:

Topluluk ve dayanışma

İyi yönetim

Kentsel ekosistem

İnsan odaklı ekonomi

Herkes için gıda

Eko-hareketlilik

İzmir’in adaylığı açıklamasını şu mesajla noktaladı:

-Umarım daha iyi bir dünyanın temellerini atmaya yardımcı oluruz…

Geçen hafta Hakan Güldağ’la birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le görüntülü platformda buluştuk. İzmir Vakfı’nın çalışmalarını, “Visit İzmir” projesini konuştuk:

-2000 yılında kurulmuş, son dönemlerde buzdolabına konulmuş İzmir Vakfı’nı (İzmir Turizm ve Tanıtma Vakfı) canlandırdık. İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş Vakıf’ta yer alıyor.

İzmir Vakfı’nın yeniden canlandırılması sonrası ilk projelerinden birinin “Visit İzmir” olduğunu belirtti:

-İzmir’in her köşesi tarihi, kültürel varlıklarla dolu. 30 ilçemizdeki 2 bin 300 noktayı 11 tematik başlıkta topladık. Böylece İzmir’in turizm potansiyelinin entegre hale gelmesinin adımını attık.

“Visit İzmir”e üye olanları, “İzmir dostu, İzmir elçisi” kabul ettiklerini kaydetti:

-İzmir, olağanüstü mucizevi bir kent. İzmir’i temel alan, Ege Bölgesi’ni kapsayan turizm rotaları oluşturuyoruz. “Efeler Rotası” bunlar arasında yer alıyor. “Urla Bağ Yolu” da bu rotalar arasında var.

İzmir’in nüfusunun 4.5 milyon olduğunu anımsattı:

-1-1.5 milyon turist İzmir için kabul edilemez. İzmir’in nüfusu kadar turist ağırlamasını hedefliyoruz, bunun için çalışıyoruz.

Hakan Güldağ, Soyer’e önceki görev yerini anımsattı:

-Seferihisar’a gidebiliyor musunuz?

Seferihisar’a fazla gidemediğini aktarıp, “Cittaslow”a değindi:

-Uluslararası Cittaslow Birliği’nde “Cittaslow Metropol” kategorisinin de oluşması için çok uğraş verdim ve kabul ettirdim. İzmir için başvurumuzu yapmıştık. Haziran ayı ortalarında İzmir’in dünyada ilk “Cittaslow Metropol” olarak ilan edilmesini bekliyoruz.

Ardından ekledi:

-İzmir “Cittaslow Metropol” ilan edildikten sonra, dünyada başvuru yapacak diğer metropollerin dosyaları bizim önümüze gelecek.

“Cittaslow Metropol” ilan edilmesi İzmir’in turizm çıtasını yukarı taşır mı?

UNESCO Dünya Mirası listesine adaylarımız var

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Gediz Deltası”nın çok özel sulak alan olduğunu belirtti:

-298 farklı kuş türü yaşıyor. Flamingolar yoğun şekilde deltada yer alıyor. Gediz Deltası için “UNESCO Dünya Doğa Mirası” başvurusu yapmıştık. Onun sonucunu bekliyoruz.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’na değindi:

-Kemeraltı Çarşısı, dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi. Kapalıçarşı, şu anda UNESCO geçici listesinde. Kalıcı listeye girmesi için çalışıyoruz.

Ardından ekledi:

-Konak Pier’den Kemeraltı’na oradan Agora ve Kadifekale’ye uzanan bölgeyi tarihi dokusuna uygun hale getireceğiz. Bu hat bütünüyle UNESCO Dünya Mirası listesine girebilir.

Agora’nın yakınındaki amfi tiyatroya işaret etti:

-Efes’le aynı kapasitede olan amfi tiyatrodaki kazı çalışmalarının 29 Ekim 2023’e kadar tamamlanması için ekibe takviye yaptık.

Yurt dışında İzmir Ofisleri açacağız

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi nedeniyle mola verdikleri bir tanıtım projesine değindi:

-Moskova, Brüksel, Shanghai, Cenevre, Berlin gibi dünyanın önemli merkezlerinde kentimizi tanıtmak üzere “İzmir Ofisleri” açmaya hazırlanıyorduk, araya pandemi girdi.

“İzmir Ofisleri”nin açılış çalışmalarını önümüzdeki günlerde hızlandırmayı planladıklarını bildirdi:

-Birkaç hafta içinde ilk ofisimizi Berlin’de açacağız.

Soyer’e sordum:

-Yurt dışında ofis açmak maliyetli bir iş değil midir sizin için?

Şu yanıtı verdi:

-Sözünü ettiğimiz kentlerdeki gençlerimiz görev alacak. Maliyeti yüksek olmayacak.

İlk aşamada 6-7 İzmir Ofisi açacaklarını kaydetti:

-Açılan ofislerin başarı durumuna bakacağız. Ona göre yenilerini ekleyip eklemeyeceğimize karar vereceğiz. Açtıklarımızın başarısız olması halinde sayılarını azaltmak da söz konusu olabilir.