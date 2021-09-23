İzmir’e iki haftada iki müjde

Sürpriz demek doğru olmaz, çünkü İzmir bu iki gelişmeyi uzun zamandır bekliyordu. Türkiye’de bürokratik süreçler yavaş ilerlediği için, beklentilerin gerçekleştiği anı müjde sayıyoruz ister istemez. Batı Anadolu Serbest Bölgesi ve Torbalı Mobilya İhtisas OSB’den bahsediyoruz. Toplamda 23 bin kişiye istihdam sağlaması beklenen bu iki projenin en önemli aşamaları olan onay süreci tamamlandı. Bergama’da hayata geçecek Batı Anadolu Serbest Bölgesi’ne onay veren Cumhurbaşkanlığı Kararı 8 Eylül’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü de 16 Eylül 2021 tarihli yazısıyla Torbalı’da kurulması planlanan mobilya ihtisas OSB’ye olur verildiğini açıkladı. Bu projeler İzmir’in büyüme ivmesine ciddi katkılar sunacak.

Batı Anadolu Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (BASBAŞ) tarafından kurulacak ve 30 yıl süreyle işletilecek Batı Anadolu Serbest Bölgesi, 2.3 milyon metrekare alan üzerinde 20 bin kişiye istihdam sağlayacak ve 2 milyar doların üzerinde ihracatla ülke dış ticaretine önemli bir katkı sunacak. Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin lokasyonunun sağladığı lojistik avantajları yanında Türkiye’nin en başarılı serbest bölgelerinden biri olan Ege Serbest Bölgesi’nin deneyimlerinden yararlanacak olması geleceğe dair ipuçlarını net şekilde ortaya koyuyor. Serbest bölge deyince pek çoklarının aklına ticaret gelse de Ege Serbest Bölgesi üretim yapısıyla adeta bir OSB’yi andırıyor. Açıklanan istihdam hedefine bakıldığında Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nin de benzer bir yapıda olacağı anlaşılıyor.

Bir müjde de güneye

İzmir’e bir müjdeli haber de geçen hafta geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Torbalı’daki mobilya OSB’ye olur verildiğini açıkladı. Torbalı Mobilya İhtisas OSB aslında bağımsız bir OSB değil, halihazırda faaliyette olan Torbalı OSB’nin genişleme projesi. Ege Bölgesi Sanayi Odası, 1998’de bölgeyi kurarken 260 hektarlık alan talep etmiş, bunun ancak 65 hektarlık kısmı onaylanmıştı. Bu alanda çok kısa bir sürede hayata geçirilen karma OSB’de çeşitli sektörlerden firmalar faaliyetlerini sürdürüyorlar.

OSB’nin genişlemesine ihtiyaç duyulduğunda da bu alanın tek bir sektöre hitap etmesi görüşünde birleşildi. Bu sektör de isabetli bir şekilde mobilya olarak belirlendi. Çünkü İzmir, Türkiye’nin mobilya üretim üslerinden biri. Mobilyacılar da İzmir’in Torbalı’ya giden güney aksındaki Karabağlar ilçesinde yoğunlaşmış durumda. Hatta yığınlaşmış demek belki daha doğru. Karabağlar’daki duruma yığınlaşma yerine kümelenme diyebilseydik, sektör belki de şimdi çok daha farklı bir noktada olabilirdi. Hatta buraya küçük sanayi sitesi demek bile zor. Çünkü bu tanıma uyan tek noktası buradaki işletmelerin tamamına yakınının küçük atölyeler olması. Kendiliğinden gelişen bir bölge olduğu için rehabilitasyonu da oldukça zor. Karabağlar’ın bu yapısı nedeniyle İzmir taşıdığı büyük potansiyele rağmen sektörde yıllardır beklenen atılımı bir türlü yapamadı. Müteşebbis heyeti içinde İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve Torbalı Ticaret Odası’nın (TTO) da bulunduğu Torbalı OSB’de mobilyacılara tahsis edilen bu alan, sektörün kümelenmesine olanak sağlayacak. İşletmeler büyüme yanında gelişme olanağı da bulacaklar. Kümelenmenin beraberinde getireceği avantajlar malum.

Özetlemek gerekirse, İzmir’in kuzeyinde ve güneyinde yatırımcılar için iki yeni alan açıldı. İki yıla kalmadan buralarda imalatlar başlayacak. Fakat parsellerin satışı bu kadar uzun sürmeyecektir. Yatırımcılara ellerini çabuk tutmalarını öneriyoruz.