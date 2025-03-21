İzmirli Kontek, Makedonyalı enerji şirketini satın alıyor
Koç Holding, Sabancı, Aksa, Çalık Grubu gibi devlerin öncülük ettiği küresel enerji yatırımlarına İzmirli Kontek Enerji de katılıyor. Son yıllarda yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Kontek, Kuzey Makedonyalı enerji şirketinden yüzde 85’lik pay almayı, 111 MW’lık santrali bünyesine katmayı hedefliyor.
Sabancı Holding’den Koç Grubu’na, Aksa’dan Çalık Holding’e kadar Türk enerji şirketleri, dünyanın 4 kıtasında devasa projelere imza atıyor. Hidroelektrikten güneşe, rüzgardan termik santrallerine kadar yüzlerce projeler yürüten Türk şirketleri, son dönemde Avrupa’nın Doğu kesiminde önemli satın almalar gerçekleştiriyor.
Makedonya, son birkaç haftadır gündemde olan ülke. Geçtiğimiz ay Aksa Enerji’nin yaklaşık 1 milyar euroluk yatırım için düğmeye bastığı Kuzey Makedonya’da bu kez sektörün en hızlı büyüyen şirketlerinden olan Kontek eklendi. İzmir merkezli enerji ve mühendislik şirketi Kontek, Makedonya’da yenilenebilir enerji için düğmeye bastı.
Kontek, portföyünde 111 MW’lık GES projesi bulunan Kuzey Makedonyalı ASI Trade-M şirketinin ana hissedarı oluyor. Yerel yönetim ve rekabet kurumunun onayını bekleyen işlem tamamlandığında İzmirli Kontek, hisselerinin ASI Trade-M şirketinin yüzde 85’ini satın alacak. Böylece Kontek, Asi Trade-M’e ait Probistip belediyesinin Tolovo köyünde bulunan fotovoltaik santral projesinin de kontrolünü ele alacak. Yapımı devam eden projede elektrik üretimi ve satışının çok yakında başlaması bekleniyor.
Afrika, Avrupa ve Asya’da çalışıyor
1994 yılında Endüstriyel Otomasyon ve Taahhüt Kabiliyetleri ile Enerji Verimliliği Çözümleri (AC Motor Sürücüleri) sunma amacı ile kurulan bir mühendislik şirketi olan Kontek, 2013 yılında tüm otomasyon ve taahhüt tecrübeleri ile Konar Enerji’yi faaliyete alarak güneş enerjisi sektöründe çalışmaya başladı. Gürcistan, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs, Libya, İspanya ve Mısır'da çeşitli projelerde yer alan Kontek, Makedonya’daki alımla birlikte bu alanda Avrupa’daki gücünü 200 MW’a çıkarmış olacak.
5 yılda hedef 1 milyar dolar
Bu yılın ocak ayında DÜNYA Gazetesi’nin İzmir Temsilcisi Özlem Sarsın’a açıklamalarda bulunan Kontek Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, 2024 yılında globalleşme hedeflerine yönelik stratejik adımlar attıklarını söyledi. Kontek’in bu anlamda en önemli adımlarından olan Maxxen Enerji Depolama sistemleri üretim fabrikasını devreye almaya hazırlandıklarını söyleyen Özdemir, enerji depolama alanında öncü bir konuma ulaşmayı hedeflediklerini belirtmişti.
Maxxen Enerji Depolama sistemleri fabrikasında 2025 yılı Mayıs ayında deneme üretimlerine başlayacaklarını belirten Özdemir, şu bilgileri vermişti: “Hedefimiz, üretimimizin yüzde 70’ini ihraç etmek, yüzde 30’unu ise yurt içi pazara sunmak. Maxxen için önümüzdeki 5 yılda toplamda 1 milyar dolar ciro ve 10.000 MWh plus üretim kapasitesi hedefliyoruz. Ana pazarımız Avrupa depolama sektörü olacak, ancak yakın coğrafyalar ve Latin Amerika ülkelerinde de faaliyet göstereceğiz.
Güçlü bir Ar-Ge ekibi oluşturduk ve öncelikli hedefimiz, Ar-Ge Merkezi statüsü kazanmak. Kendi geliştirdiğimiz çözümlerle, 1,5-2 yıl içinde müşterilerimize yenilikçi ürünler sunmayı planlıyoruz. Üretime ilk aşamada yıllık 3 GWh kapasiteyle ve tek vardiya düzeninde başlayacağız. Ayrıca, fabrika sahamızın yanındaki araziyi satın alarak toplamda 20 bin metrekare açık ve 12 bin metrekare kapalı alana sahip modern bir üretim tesisi kurduk.”