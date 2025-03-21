İzmirli Kontek, Makedonyalı enerji şirketini satın alıyor

Koç Holding, Sabancı, Aksa, Çalık Grubu gibi devlerin öncülük ettiği küresel enerji yatırımlarına İzmirli Kontek Enerji de katılıyor. Son yıllarda yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Kontek, Kuzey Makedonyalı enerji şirketinden yüzde 85’lik pay almayı, 111 MW’lık santrali bünyesine katmayı hedefliyor.

Sabancı Holding’den Koç Grubu’na, Ak­sa’dan Çalık Holding’e kadar Türk enerji şirketleri, dünyanın 4 kıtasında devasa projelere imza atıyor. Hidro­elektrikten güneşe, rüzgar­dan termik santrallerine ka­dar yüzlerce projeler yürüten Türk şirketleri, son dönem­de Avrupa’nın Doğu kesimin­de önemli satın almalar ger­çekleştiriyor.

Makedonya, son birkaç haftadır gündemde olan ülke. Geçtiğimiz ay Ak­sa Enerji’nin yaklaşık 1 milyar euroluk yatırım için düğmeye bastığı Kuzey Makedonya’da bu kez sektörün en hızlı büyü­yen şirketlerinden olan Kon­tek eklendi. İzmir merkezli enerji ve mühendislik şirke­ti Kontek, Makedonya’da ye­nilenebilir enerji için düğme­ye bastı.

Kontek, portföyünde 111 MW’lık GES projesi bulu­nan Kuzey Makedonyalı ASI Trade-M şirketinin ana hisse­darı oluyor. Yerel yönetim ve rekabet kurumunun onayını bekleyen işlem tamamlandı­ğında İzmirli Kontek, hissele­rinin ASI Trade-M şirketinin yüzde 85’ini satın alacak. Böy­lece Kontek, Asi Trade-M’e ait Probistip belediyesinin To­lovo köyünde bulunan foto­voltaik santral projesinin de kontrolünü ele alacak. Yapı­mı devam eden projede elekt­rik üretimi ve satışının çok ya­kında başlaması bekleniyor.

Afrika, Avrupa ve Asya’da çalışıyor

1994 yılında Endüstriyel Otomasyon ve Taahhüt Ka­biliyetleri ile Enerji Verim­liliği Çözümleri (AC Motor Sürücüleri) sunma amacı ile kurulan bir mühendislik şirketi olan Kontek, 2013 yı­lında tüm otomasyon ve ta­ahhüt tecrübeleri ile Konar Enerji’yi faaliyete alarak gü­neş enerjisi sektöründe çalış­maya başladı. Gürcistan, Bul­garistan, Kuzey Kıbrıs, Lib­ya, İspanya ve Mısır'da çeşitli projelerde yer alan Kontek, Makedonya’daki alımla bir­likte bu alanda Avrupa’daki gücünü 200 MW’a çıkarmış olacak.

5 yılda hedef 1 milyar dolar

Bu yılın ocak ayında DÜN­YA Gazetesi’nin İzmir Tem­silcisi Özlem Sarsın’a açık­lamalarda bulunan Kontek Enerji Yönetim Kurulu Baş­kanı Tolga Murat Özdemir, 2024 yılında globalleşme hedeflerine yönelik strate­jik adımlar attıklarını söyle­di. Kontek’in bu anlamda en önemli adımlarından olan Maxxen Enerji Depolama sistemleri üretim fabrikası­nı devreye almaya hazırlan­dıklarını söyleyen Özdemir, enerji depolama alanında ön­cü bir konuma ulaşmayı he­deflediklerini belirtmişti.

Maxxen Enerji Depolama sis­temleri fabrikasında 2025 yı­lı Mayıs ayında deneme üre­timlerine başlayacaklarını belirten Özdemir, şu bilgile­ri vermişti: “Hedefimiz, üre­timimizin yüzde 70’ini ihraç etmek, yüzde 30’unu ise yurt içi pazara sunmak. Maxxen için önümüzdeki 5 yılda top­lamda 1 milyar dolar ciro ve 10.000 MWh plus üretim ka­pasitesi hedefliyoruz. Ana pazarımız Avrupa depolama sektörü olacak, ancak yakın coğrafyalar ve Latin Amerika ülkelerinde de faaliyet göste­receğiz.

Güçlü bir Ar-Ge ekibi oluşturduk ve öncelikli hede­fimiz, Ar-Ge Merkezi statüsü kazanmak. Kendi geliştirdiği­miz çözümlerle, 1,5-2 yıl için­de müşterilerimize yenilikçi ürünler sunmayı planlıyoruz. Üretime ilk aşamada yıllık 3 GWh kapasiteyle ve tek var­diya düzeninde başlayacağız. Ayrıca, fabrika sahamızın ya­nındaki araziyi satın alarak toplamda 20 bin metrekare açık ve 12 bin metrekare ka­palı alana sahip modern bir üretim tesisi kurduk.”