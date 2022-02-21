‘İzQ’da el-akıl birliği oluştu, her seçimde yapı değişimi frenlendi

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener davet etti, 3 meslektaşımla birlikte İzmir’e gittik.

İzmir Ticaret Odası yönetim katında bizi Mahmut Özgener, Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ve İZTO Genel Koordinatörü Dilara Sürgü’nün yanısıra Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar karşıladı.

Yorgancılar, Özgener’in ekibinin hazırladığı sohbet, sunum, “İzQ” turu dahil her adımda yer aldı. Özgener ve Yorgancılar, sohbet sırasında sıklıkla vurguladı:

- İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), İzmir Ticaret Borsası (Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli) ve Ege İhracatçı Birlikleri (Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi) el birliği yapıyoruz. İzmir için birlikte kafa yorar, birlikte hareket ederiz.

Özgener, İZTO’nun şimdiki binasından “İzQ”ya dönüştürdükleri eski binalarına yürürken şu noktanın altını çizdi:

- İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi projemiz, “İzmir’in Uluslararası İnovasyon ve Girişimcilik Kentine Dönüşümü” vizyonumuz çerçevesinde ortaya çıktı. İzQ, kentimizin nitelikli insan kaynağını ve İzmir’in gücünü ifade ediyor.

Merkezi yönetmek ve işletmek üzere kurulan “İzQ A.Ş.”nin ortaklarını sıraladı:

- İZTO, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, EBSO, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Ege Genç İş İnsanları Derneği.

Ortaklık yapısının böyle oluşturulmasının arkasındaki düşünceyi açtı:

- Odalardaki her seçim döneminde yönetimler değiştiğinde İzQ’nun yapısının değişmemesi için böyle bir ortaklık yapısını tercih ettik.

Merkezde sözü Emre Kızılgüneşler’e bıraktı. Kızılgüneşler hizmete girmek üzere olan merkezi anlattı:

İzQ Girişimcilik Merkezi’nde girişim fikrinin ticarileşmesi, büyümesi ve dünyaya açılmasına destek olmak için eğitim, danışmanlık ve mentorluk hizmetleri sunacağız. Girişimcilere tahsis edeceğimiz fiziki çalışma alanları ile etkileşimi güçlendireceğiz.

İzQ İnovasyon Merkezimizde ise büyük ve orta ölçekteki şirketlere, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını sürdürebilmeleri için fiziksel altyapı sağlayacağız.

Merkezimizin iki katını ise “Dijital Deneyim Merkezi” oluşturacak. Burada K12 seviyesindeki öğrencilere 3D Max, visual art, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka uygulamaları ile hem teknoloji deneyimi yaşayacakları, hem de bilgi edinecekleri bir ortam sunacağız.

İzQ’ya yapılan yatırımı sorduk, Özgener yanıtladı:

- 45 milyon lira harcadık. 12 milyon liralık kaynağı Sanayi Bakanlığı ve İzmir Kalkınma Ajansı’ndan sağladık.

Kızılgüneşler araya girdi:

- Berlin, Seul, Paris, Amsterdam’da örnekleri olan bir “Şehir Fonu” kurmak istiyoruz. O fonun İzQ Girişimcilik Merkezi’ndeki start-up’lara yatırım yapmasını planlıyoruz. İzQ’dan bir unicorn çıkmasını hedefliyoruz.

Özgener, eğitime vurgu yaptı:

- Yılda 40 bin öğrencinin buraya gelmesini, inovatif fikirler geliştirebilmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Burada Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapacağız.

Özgener, Yorgancıoğlu ve Kızılgüneşler’le sohbette İZTO, EBSO, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin “İzQ”dan yeni kurulacak organize sanayi bölgelerine kadar her alanda birlikte hareket ettiklerini gördüm.

İş dünyası örgütlerinde sağlanan “el-akıl birliği”, İzmir’de çıtanın yükselmesini sağlar değil mi?

4’ü tarıma dayalı 5 OSB 1.9 milyar liraya hazırlanacak

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener ile EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri’nin de içinde olduğu yeni organize sanayi bölgeleri üzerinde durdu:

- Yeni iş olanakları yaratacak yatırım projelerine özel önem veriyor, bu kapsamda tarıma dayalı ihtisas OSB’ler ve sektörel kümelenme projeleri yürütüyoruz.

İki başkan 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin desteği ile İzmir’deki Oda, Borsa ve Birlikler olarak “Tarıma Dayalı İhtisas OSB’leri” kurulması kararı verdiklerini bildirdi:

- TDİOSB projeleri İzmir’de ortak iş yapma kültürünün en güzel örneklerinden biri oldu.

Ardından söz konusu ihtisas OSB’lerle ilgili sunuma geçildi:

DİKİLİ TARIMA DAYALI İHTİSAS SERA OSB: 50 adet sera parseli (1 milyon 789 bin metrekare), 35 adet sanayi parseli (331 bin 528 metrekare) var. Sanayi parselleri bitti. Sera tarafında doluluk yüzde 86’ya ulaştı. Yani 4 parsel kaldı. Seralarda topraksız tarım yapılacak. Jeotermal kaynaklı ısıtma yapılacak. Bu OSB, 715 milyon liralık harcama ile hazır hale gelecek. Şirketlerin yatırımları 3 milyar lirayı aşacak. 3 bin 500 kişilik istihdam yaratacak.

BAYINDIR TARIMA DAYALI İHTİSAS ÇİÇEKÇİLİK OSB: 37 sera parseli (404 bin 563 metrekare), 5 sanayi parseli (46 bin 621 metrekare) olacak. Altyapıya 97.8 milyon lira harcanacak. Şirketlerin yatırımı 565.7 milyon lirayı bulacak. 1300 kişilik istihdam yaratacak. Hedefimiz İzmir’in kesme çiçek ihracatında öne çıkması.

KINIK TARIMA DAYALI İHTİSAS BİTKİSEL ÜRETİM (TOHUM, FİDE, TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER) OSB: 50 sera parseli (589 bin 460 metrekare), 39 sanayi parseli (252 bin 100 metrekare) var. Altyapı için 159.7 milyon lira harcanacak. Şirketlerin yatırımları 1.6 milyar lirayı bulacak. 1300 kişi iş bulma fırsatı yakalayacak. Burada yetiştirilecek ürünlerle sağlıktan kozmetik sektörüne kadar birçok endüstriye hammadde sağlanması hedefleniyor.

BERGAMA TARIMA DAYALI İHTİSAS SÜT OSB: 91 barınak (110 bin metrekare), 31 sanayi parseli (303 bin 798 metrekare) var. Altyapı için 520 milyon lira harcanacak. Şirketlerin 3.5 milyar liralık yatırım yapması öngörülüyor. 1000 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

TORBALI KARMA VE MOBİLYA OSB: Büyük çoğunluğu Karabağlar ve Kısıkköy Sanayi Sitesi’nde sıkışan mobilya sektöründeki yatırımcıların geniş ve nitelikli üretim alanlarına ihtiyacı vardı. Bu OSB o ihtiyacı karşılayacak. 106 sanayi parseli var. Altyapıya 381.1 milyon lira harcanacak. Şirketlerin 4.7 milyar liralık yatırım yapması öngörülüyor. 6 bin kişiye istihdam alanı açılabilecek.

İzmir Ekonomi, vakıf üniversiteleri içinde ilk 4’te yer alıyor

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, odanın vakfına ait İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin 2001’de kurulduğunu anımsattı:

- Üniversitemizi kuran önceki yönetimlerimizden Allah razı olsun. 2018’de üniversitede doluluk oranı yüzde 68 idi. Tercihte vakıf üniversiteleri arasında 30’uncu sıradaydı.

2018’de bir stratejik plan oluşturduklarını, öğrencilerin talepleri doğrultusunda projeler yaptıklarını belirtti:

- “İzmir’in tamamı kampüsümüzdür” diyerek üniversite-şehir bütünleşmesi modelini “Kampüsİzmir” ile oluşturduk. Garantili staj, 3 kuşak usta-çırak, kesintisiz burs, küresel bağlantı gibi bir çok projeyi hayata geçirdik. Akademik kadromuzu daha da güçlendirdik.

İzmir Ekonomi Üniversitesi için EBSO, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri gibi İzmir’in tüm önemli aktörlerini bir araya getirdiklerini kaydetti:

- Yaptığımız çalışmalar doluluk oranlarına yansıdı. Lisans programlarında kayıt oranı yüzde 97.59’a çıktı. Bilkent, TOBB ve Sabancı’nın ardından vakıf üniversiteleri arasında 4’üncü olduk.

Üniversitenin yeni kampüsünü inşa aşamasına geldiklerini ifade etti:

- Güzelbahçe’deki yeni kampüs alanımızı bizden önceki yönetim almıştı. Kampüsün temelini bu yıl atacağız. Yeşil ve akıllı kampüs olacak. 50 milyon dolara mal olacak.