İzzet Bayraktar: Dünyayı aydınlatan bir girişimci

İzzet Bayraktar, otomotiv farı üretiminde Türkiye ve dünyada önde gelen bir girişimci... Çin’de bile far üretimi için fabrika kurdu. Bu yatırımından esinlenerek hayat hikayesini anlattığı kitabına şu başlığı koydu: “Babama Çin’de fabrika kuracağımı söylesem, gülerdi.”

İzzet Bayraktar, Hacı Mehmet Beyin oğlu olarak Talas’ta dünyaya geldi. Annesi “kayısı vakti doğdu” diye anlattığı için doğum gününü 7 Temmuz olarak seçti. 1940 yılında Cumhuriyet İlkokulu’nda başladığı eğitimini Kayseri Lisesi’nde tamamladı. İlk iş deneyimini babasının yanında yaptı. Uçarı gençliği nedeniyle 18 yaşında teyze kızı Hatice Hanım ile evlendirildi. 20 yaşına gelmeden kendi şirketini kurdu ve askere giderken işyerini dedesi Halil beye emanet etti. Askerlik dönüşü 1953’te otomotiv sektöründe ithalata başladı. 1963 yılında kardeşi Hüseyin Bayraktar ile ortak olduğu şirketini İstanbul Talimhane’ye taşıdı ama Kayseri ile ilişkisi sürdü. 1975’te Bayraktar Motorlu Taşıtlar‘ı kurdu. 1979’da Bursa’da FARBA adlı otomobil farı fabrikasını kurup, üretim yapmaya başladı. 1987’de kurucu ortak olarak Türkiye’nin ilk alışveriş merkezi Galeria’nın kuruluşunda yer aldı. 1989’da İzzet ve Hüseyin Bayraktar kardeşlerin ortaklıkları sonlandı. İzzet Bayraktar yola yalnız devam etti...

2006 yılında 9 şirketin katıldığı Tarabya Oteli ihalesini 145 milyon dolarlık teklifiyle kazandı. Otel 2013 yılında hizmete girdi.

2011 yılında Alman Odeco Grubu’nu satın aldı. 2012‘de Kocaeli TOSB Organize Sanayi Bölgesi’nde 2’nci FARBA Far fabrikasını kurdu. 2013 yılında Çin‘in Tianjin bölgesinde Odeco FARBA Çin fabrikasını kurdu. İzzet Bayraktar, Çin’deki bu yatırımını daha sonra kitabına başlık olarak koydu: -Babama Çin’de fabrika kuracağımı söylesem, gülerdi.

2018 yılında Filibe’de Odeco FARBA Bulgaristan fabrikasının temeli atıldı, sonra da üretime geçti.

2019’da önemli bir dönüşüm yaşandı... Yurt içi ve yurt dışındaki fabrikaların tamamı “Odeco’’ markası altında toplandı.

Hayırsever bir iş insanı olarak iki meslek lisesi yaptırdı, Kayseri’de her yıl 60 üniversite öğrencisine burs veriyor.

İş insanı İzzet Bayraktar, halen 88 yaşında ve çocuklarıyla birlikte iş yaşamını sürdürüyor. Bununla girişimciliğin ömür boyu süren bir tutku olduğunu bizlere anlatmış oluyor.

DÜNYA adına kendisine sağlıklı uzun yıllar bir dilerim.

GÜNÜN NOTU:

CHP, ÇAYKUR‘un Türkiye Varlık Fonu kapsamından çıkarılmasını isteyen bir yasa teklifi verdi, bu bir ilk oldu...