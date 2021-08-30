Jackson Hole sonrası piyasalar

Jackson Hole toplantısı sonrası rahatlayan piyasalar yükseliyor. Hisse senedinden, tahvile, emtiadan, gelişmekte olan piyasalara, tüm varlık gruplarına yayılan bir yükseliş görüyoruz. ABD Doları günün kaybedeni konumunda.

Başkanın konuşmasını varlık alımlarının azaltılması konusunda kısmen şahin, enflasyon görünümü ve faiz patikası konusunda hafif güvercin buluyoruz. Piyasalar beklediğimiz gibi Fed’in güvercin yüzünü görmeyi tercih ediyor.

Başkan Powell konuşmasında varlık alımları konusunda net bir mesaj vermedi. Temmuz toplantısında varlık alımlarının azaltılmasına sene sonuna kadar başlanılması gerektiğini savunanlar arasında olduğunu söylemesi görece şahin bir ifadeydi.

Başkanın açıklamasını ekonomide güçlü toparlanma devam ederse varlık alımlarının azaltılmasına kasım veya aralık ayında başlanılacağının sinyali olarak okuyoruz. Ne hızla azaltılacağı konusunda net bir mesaj yok. Delta varyantının ekonomi üzerindeki etkilerine bağlı olarak aylık alımlar 10-20 milyar dolar azaltılabilir.

Başkan Powell varlık alımlarının azaltılması ile para politikası patikası arasındaki doğrudan bir ilişki olmadığını vurguladı. Konuşmanın önemli bir kısmı enflasyondaki yükselişin geçici olduğu görüşünün savunulmasına ayrıldı.

Enflasyondaki geçici yükselişe tepki verilmesinin faydadan çok zarar vereceği ifadesini Fed’in faiz artırmakta aceleci olmayacağının işareti olarak okuyoruz. Doların zayıflaması, 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme ve nakit akısı geriden gelen teknoloji hisselerindeki alışlar piyasaların Fed'in güvercin sinyalini ciddiye aldığını gösteriyor.

Powell’ın konuşması sonrası Türkiye varlıklarında pozitif tepki gördük. Devam etmesini bekliyoruz. Doların zayıflaması, 10 yıllık tahvil faizlerinin düşük kalması ve Çin ile korelasyonumuzun zayıf olması Türkiye varlıklarını destekliyor.

Fed’in güvercin sinyaline ve risk iştahının güçlenmesine rağmen Türkiye Merkez Bankasının sıkı para politikasında bir değişiklik öngörmüyoruz. Geçmiş tecrübe kırçıllı keçiye bakarak kerteriz almanın doğru olmadığını gösteriyor. Merkez Bankası aynı hatayı yapmayacaktır.

Türk Lirası’nın dolara karsı değer kazanmasını enflasyona karşı mücadelede yardımcı olan ve ülkeye portföy girişini destekleyen olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Borsa İstanbul, uzun vadeli yerel tahvil ve kısa-orta vadeli Eurobond için olumlu görüşümüzü koruyoruz.