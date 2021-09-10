Jak Kamhi: Bir iş insanı ve sivil diplomat…

Jak Kamhi; çok yönlü bir girişimci ve unvansız bir diplomattı. Televizyon ve buzdolabı üretiminde öncülük yaptı. Büyük Türkiye mozaiğinin gerçek turkuaz mavisiydi… Bu rengin anlamını, hepimize anlatan bir duruşun insanı olarak yaşadı.

1 925’te İstanbul’da dünyaya gelen Jak Kamhi, Saint Michel Lisesi’nin ardından, Yıldız Teknik Okulu’nu bitirdi, mühendis oldu, Fransa’da çelik konstrüksiyon ihtisası yaptı. 17 yaşında daha öğrenciyken eski kauçukları yenileme konusunda iş hayatına atıldı, 19 yaşında asfalt yol şantiyesinde çalıştı. 1954’de 29 yaşındayken Profilo şirketini kurdu. Trafik direkleri ve çelik bariyerleri üretti. 1959 yılında yerli olanaklarla frigofirik buzdolabını yaptı. Bunu otomatik çamaşır makinesi ve mutfak eşyaları üretimleri izledi.

1971’de şirketlerini Profilo Holding çatısı altında topladı. 1972’de Profilo-Telra şirketi televizyon üretimini başlattı. 1981’de Mecidiyeköy’deki fabrikasındaki üretimini Çerkezköy’de yeni kurduğu fabrikaya taşıdı. Orada beyaz ve kahverengi eşya ve ev aletleriyle üretim yelpazesini genişleterek sürdürdü. Mecidiyeköy’deki eski fabrikanın yerinde ise Profilo AVM kuruldu.

Kahmi, kendi işini geliştirmesinin yanı sıra İSO, İKV, DEİK, MESS ve TÜSİAD’ın kuruluşlarına katkıda bulundu, uzun süre yönetimlerinde de görev aldı. Avrupa Sanayiciler Yuvarlak Masası’na (ERT) üye oldu, Türkiye’yi temsilen 27 yıl süreyle, 2018’e dek burada görev yaptı.

Jak Kamhi, İKV Başkanlığı döneminde Türkiye’nin AB‘ye tam üyelik sürecinde inanılmaz bir diyalog çalışması yürüttü. Türkiye’nin sivil diplomatı olarak birçok önemli görevi üstlenip, yaşanan sorunların çözümünde etkili oldu.

1981’de Fransa’da Legion d’Honner Nişanı ve 2003’te İspanya Kralı’nın ‘’Sivil Merit‘’ madalyasıyla onurlandırıldı. Kahmi, mühendislik dalında fahri doktora unvanını aldı. 2007 yılında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından ‘’Devlet Üstün Hizmet Madalyası” ile onurlandırıldı. STK’lardaki başarılarının yanı sıra, sivil diplomat olarak önemli görevler üstlenen ve bunu hakkıyla yerine getiren Kahmi, geçen yıl 95 yaşında vefat etti

Kamhi, büyük Türkiye mozaiğinin gerçek turkuaz mavisiydi, bu rengin anlamını hepimize anlatan bir duruşun insanı olarak yaşadı. Onu sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum...

GÜNÜN NOTU:

Yapışkan enflasyon, sanayi ürünleri üstünde maliyet baskısı yaratıyor, ihracatı önleme tehlikesi büyük..