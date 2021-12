Japon çözümü neden farklı?

Japonya, sessiz ve derinden bir değişim yaşıyor. 126 milyonluk ülkede yepyeni bir toplumsal muhalefet 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana geçerli sistemi sorguluyor.

1990'dan bu yana düşük büyüme/az değişim spiraline girmiş olan Japonya’da egemen politik akım ve sistem çözümsüz kalınca çözüm anahtarını gençler/kadınlar ve yaşlılar üstlendi. Aşağıdan yukarıya denilen bu baskı mekanizması her alanda hissediliyor. Kadınlar, Japon toplumunda hep 2. sınıftır. Tüm yenilikçi yasalar uygulanmaz, kadın üstünde şiddet yaygın. Onlar tepki olarak istihdam ordusuna katıldılar, şu an her 3 kadından 2'si çalışır durumda. Evlenmiyorlar, ortalama evlilik yaşı 29'a yükseldi. Erkeklerle %40 olan ücret açmazını verimlilik esaslı parça iş yaparak aşıyorlar. Şiddete karşı ‘’semt komiteleri‘’ var. Parlamentoda kadın oranı %10 ama Tokyo Belediye Başkanı bağımsız olarak seçilmiş bir kadın.

Gençler, ya apolitik ya da hikikomori denilen toplumdan yalıtılmış yaşarken şimdilerde büyük bir start-up dalgası yarattılar. Girişimler, sosyal girişimcilik ağırlıklı. Hemen hepsi yerel özellikte. Ürünleriyle ses getiriyorlar. Yaşlılar, ortalama yaşın 88 olduğu bu toplumda, ‘’ölümü bekleyenler’’ konumundan çıktılar. Sosyal organizasyonlarda görev alıyorlar. 70-74 yaşın üçte biri, 65-70 yaş grubunun yarısı çalışıyor. Hedeflerini ‘’sağlıklı, otonom yaşam‘’ olarak niteliyorlar. Bütün bunlar içinde yereldeki tüm organizasyonlara atılarak etkin oluyorlar. Japonya’nın deflasyon halini mevcut ekonomik tahliller üstünden okumak mümkün değil. Daralmış gözüken toplum 5.3 trilyon $‘la dünyanın 2. büyük ekonomisi. Kişi başına gelir 42 bin $. Sorun artan yaşlanmayla birlikte tüketim eğilimlerinin düşmesi. Ne fiyatlar, ne de üretim artıyor. Sistem reçeteyi ‘’teşvik paketleri‘’ açarak arıyor, sonuçsuz kalıyor, çünkü sorun toplumsal....

Toplumlar şu ya da bu şekilde değişiyor, önemli olan bu değişimin yönü. Japonya’da egemen sistem yanlısı ve 1955‘den bu yana iktidarda olan LDP sadece ayak sürüyünce, 126 milyon nüfuslu Japonya‘ da kadınların ve gençlerin sessiz ve derinden yürüyüşü Kurosawa‘nın bir filmini izlemeye benziyor.

Zaman vermeyelim ama yakınlarda yeni ve bambaşka bir ‘’Japon Mucizesi‘’ gözlemeye hazır olalım.

Bu defaki ekonomik değil, toplumsal olacak. The Economist dergisinin sözleriyle ‘’Bu ceviz kırılmaz, sözü eski bir safsatadan ibaret…‘’

GÜNÜN NOTU:

ABD’de yüzde 10‘a yaklaşan enflasyon toplumun ana sorunu oldu. Başkan Biden‘ı ‘’yetersiz‘’ bulanların oranı yüzde 70’e çıktı.