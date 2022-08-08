Japon devi Hoshizaki hisse artırdı Öztiryakiler’deki payını %39’a çıkardı

Son yıllarda Türkiye’nin global yatırımcıları arasında Japonlar ön sıralarda yer alıyor. İnşaattan ambalaja, tarımdan lojistiğe, turizmden gıdaya kadar bir çok alanda Türkiye’den şirket alan, ortaklık kuran, yatırım yapan, var olan yatırımlarını artıran Japon şirketler arasına katılanlardan biri de Japon devi Hoskizaki Corporation. 2019’un son günlerinde Türkiye’nin endüstriyel mutfak ekipmanları alanında faaliyet gösteren devlerinden Öztiryakiler ile masaya oturan Japon Hoshizaki, Türk şirketin yüzde 28.6’lık hissesini satın almıştı. Yapılan anlaşmada gelecek yıllarda hisse oranlarının artacağı yönünde de bir opsiyon dikkat çekmişti. İşte o süreç tamamlanmak üzere. Edindiğim bilgilere göre Japon devi Hoshizaki’nin Öztiryakiler’deki oranı yüzde 39’a çıkmış durumda. Hedef ise gelecek yıl Türk şirkette yüzde 51’lik paya ulaşmak ve Öztiryakiler’deki kontrol hisseyi elinde bulundurmak.

ORTAKLIKLA YENİ TESİS KURDULAR

Bilindiği üzere Öztiryakiler’in 125 bin metrekarelik bir tesisi bulunuyordu. Bu hisse devri sürecinde ikinci bir yatırım daha gündeme geldi ve mevcut fabrikanın yanına 93 bin metrekarelik bir tesis daha yapıldı.

O tesis de geçen mayıs ayında devreye girdi. Hatırlayacağınız üzere Aralık 2019’daki hisse satışı ve ortaklık anlaşmasının imza törenine Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztiryaki, Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki ve Hoshizaki Corporation Uluslararası İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Katsuhiro Kurimoto katılmıştı. Toplantıda konuşan Öztiryakiler Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, markanın 1980 yılından bu yana ihracatçı olduğunu ve 130 ülkeye ihracat yaptıklarını vurgulamış, Türkiye'nin Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Türki Cumhuriyetler'e yakınlığı ile lokasyon olarak çok avantajlı bir ülke konumuna sahip olduğunu belirtmişti. Japon şirket de bu avantajı kullanarak Avrupa’da büyümeyi planlıyor.

Hoshizaki Corporation Uluslararası İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Katsuhiro Kurimoto da, yaptığı açıklamada "Öztiryakiler Türkiye'de sektör lideri olmasının yanında Ortadoğu, Avrupa, Afrika ve Asya'da da bilinirliği çok yüksek. Geniş ürün gamı ile bu pazarlardaki ihracat gücü ve paslanmaz çelik kullanarak yapılan imalat konusundaki tecrübesi ve teknolojisi bizim için son derece önemli” sözleriyle ortaklığın kendilerine geniş bir coğrafyada rekabet üstünlüğü getireceğini belirtmişti.

50 ŞİRKETİ 12 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI VAR

1958'de kurulan Öztiryakiler, 5 bine yakın çeşidin üretildiği toplam 140 bin metrekare üretim tesisine sahip. 130 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirkette bin 300 kişi çalışıyor. Şirket dünyada 106 satış ve 83 satış sonrası servis hizmet noktasına sahip. 1947'de kurulan Japonya merkezli Hoshizaki Corporation ise dünya genelinde toplam 50 grup şirketini yönetiyor. Bu şirketlerin 17’si Japonya’da bulunuyor. 12 bin 555 çalışanı bulunan Japon devi yaklaşık 2.5 milyar Euro ciro yapıyor. Hoshizaki'nin hisseleri dünyanın ikinci büyüğü olan Japon borsasında işlem görüyor.