Japon devi Yokohama Türkiye’de merkez kurdu

Japon tarım ekipmanları üreticilerinin Türkiye ilgisi, hem yatırımlarla hem de yeni yapılanmalarla dikkat çekiyor. Türkiye’ye ilk gelen Japon tarım ekipmanı üreticilerinden olan Yanmar, bu alandaki en önemli üretici. İzmir’deki 23 bin metrekarelik tesisinde 200’den fazla kişiye istihdam sağlayarak bölgedeki pazarı destekleyen Yanmar, geçen yıl iki önemli adıma imza attı. Önce, Yanmar’ın Türkiye CEO’su Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, Japon devinin küresel yöneticisi oldu. 1912’de kurulan Japon devine ait 2.5 milyar dolarlık büyüklüğü olan Yanmar Agribusiness Global’in Dünya Başkanı ve CEO’su olan Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi’nin atanma kararının ardından, kasım ayında bu kez Yanmar, Avrupa operasyonlarını Türkiye’ye taşıdı. İzmir Torbalı’daki tesisinde Yanmar ve Solis markalı traktörlerin üretimini yapan Japon devi, böylece üretim kapasitesi kısa sürede üç katına çıkarak yıllık 7 bin adede ulaşmış, Avrupa’da ve Orta Asya’da kullanılacak bütün Yanmar traktörler Türkiye’de üretilmeye başlanmıştı.

Şirket kurdu, bölgeyi destekleyecek

Yanmar’ın tarım alanındaki bu iki önemli adımının ardından bu kez bir başka Japon devi, Türkiye’de yeni bir yapılanma kararı aldı. Japonya’nın en büyük lastik üreticilerinden Yokohama TWS, devam eden küresel genişleme stratejisinin bir parçası olarak İstanbul merkezli Yokohama TWS Türkiye Lastik Sanayi ve Ticaret şirketini kurarak, bölgesel bir merkez oluşturma kararı aldı. Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan merkez, bölge ülkelerine de hizmet sunan bir yapıda olacak. Yokohama TWS, yeni yapılanmayı ise “Türkiye’nin özellikle tarım sektöründe arazi lastiği pazarında merkezi bir rol oynadığını ve bu yeni işin daha hızlı teslimat süreleri sağlayacağını ve bundan sonraki süreçte çok markalı çözümler sunacağını” belirterek açıklıyor. Japon devi Türkiye yapılanmasını ise Mayıs 2023’te Avrupalı dev Trelleborg Wheel Systems’ı 2 milyar euroya satın almasıyla başlattığı küresel ayak izini güçlendirme, yerel erişilebilirliği iyileştirme ve ürün erişimini genişletme planlamasının ardından yaptı.

6 milyar dolar cirosu 27 bin çalışanı var

1917’de Yokohama Cable Manufacturing ve BFGoodrich arasındaki bir ortak girişimle kurulan Japon devi, lastik, jant ve golf ekipmanı üretiyor. ABD’de de üretim tesisi bulunan Yokohama, 1942’de Singapur’da bir kauçuk fabrikası kurdu. 1950 yılında Tokyo Menkul Kıymetler Borsası ve Osaka Menkul Kıymetler Borsası’nda hisseleri listelenen şirket, 2016 yılında çiftlik lastiği üreticisi Alliance Tire Group’u 1,18 milyar dolara satın aldı. 2015’ten 2020 yılına kadar İngiltere Premier Lig futbol kulübü Chelsea’nin ana sponsoru olan Yokohama, NBA takımları Boston Celtics ve San Antonio Spurs’e sponsorluk yapıyor. Japon devi, aynı zamanda 2016 yılından bu yana Super Formula Championship’in resmi lastik tedarikçisi. 108 yıllık geçmişi olan Japon devinin 6 milyar dolar cirosu, 27 binden fazla çalışanı bulunuyor.