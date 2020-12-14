Japon devi yüzde 60 için 300 milyon dolar istiyor

Türk beyaz eşya devleri Arçelik ve Vestel’in Uzak Doğu menşeili markalara dönük ilgisi biliniyordu. Her iki şirket de dönem dönem, dünya devi Uzak Doğulu şirketleri satın alma konusunda hamle yapmış, ancak olumlu sonuç alamamışlardı. 2016’da Japon devi Toshiba’nın beyaz eşya kısmı satışa çıkmış, Arçelik bu yarışı 90 milyon dolarlık teklif veren Çinli Midea’ya kaybetmişti. Ardından bu kez vitrine çıkan Toshiba’nın TV tarafı olmuş, 2017’de Vestel’in adı bu süreçte yer almıştı. Yine aynı yıl Güney Koreli Dongbu Daewoo Electronics Corporation'ın satışı vardı. Teklif veren Vestel bu yarışta da başarılı olamamıştı. Türk beyaz eşya devlerinin Uzakdoğu’daki marka ilgisine bu kez dünyaca ünlü Japon devi Hitachi eklendi. Hitachi’nin denizaşırı pazarını kapsayan birimi için Koç Holding’in iştiraki Arçelik’in adı geçiyor.

Bu satış görüşmeleri için ilk bilgiyi ABD’li haber ajansı Bloomberg verdi. Ajansta yer alan iddialara göre Hitachi ile masaya oturan Arçelik, 500 milyon dolara Japon devinin yurtdışı beyaz eşya pazarının tamamını satın almak için sona yaklaştığı ifade edildi. Bloomberg’in konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberde, görüşmelerin ileri aşamada olduğu ve birkaç hafta içinde anlaşmanın sonuçlanabileceği belirtildi. Görüşmeler konusunda edindiğim bilgiler ve Japon medyasında çıkan haberlerde Hitachi’nin hisse satışı ve ortaklığa sıcak baktığını gösteriyor. Örneğin Nikkei Gazetesi’ndeki iddialarda Hitachi’nin yurtdışı beyaz eşya işinde yüzde 60’lık hisse satmak istediği, Arçelik ile görüşmesinde de bunun karşılığında da 300 milyon dolarlık bir bedel istediği ifade ediliyor.

Klimada da yüzde 60'ını satmıştı

Son 5 yılda bazı varlıklarını satma kararı alanı Hitachi’nin 2015’te beyaz eşyada olduğu gibi denizaşırı klima işinin yüzde 60 hissesini ABD otomobil parçaları şirketi Johnson Controls'e satması da Japon şirketin yaklaşımına da örnek teşkil ediyor. Klimada kalan yüzde 40 hisseye sahip olan Hitachi Global Life Solutions, Johnson Controls ile bir ortak girişim aracılığıyla yurtdışı yönelik satışlarını genişletmişti.

Beko, Flavel, Grundig ve Altus gibi 12 markayı bünyesinde barındıran Arçelik, geçmiş yıllarda Güney Afrika’da Defy Appliances Pty, Bangladeş’te Singer ve Pakistan’da Dawlance Group şirketlerini satın aldı. Arçelik, Tayland, Hindistan, Romanya gibi ülkelere de tesis kurarak yatırım yaptı.

MUSLUK, TOMBAK VE YEMEK KOLEKSİYONUNDA DÜNYA LİDERİYİZ

Dünyanın en büyük musluk koleksiyonu Türkiye’de bulunuyor. Musluk koleksiyonlarında ilk dört sırada Türkler bulunurken, daha sonra Amerikalılar geliyor. Roma döneminden günümüze kadar yaklaşık bin 200 musluktan oluşan koleksiyonun sahibi Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, “Ayasofya’ya bağlı koleksiyonerim. Uzun yıllardır musluk topluyorum. Musluk anlamında dünyada en büyük koleksiyona sahibiz” dedi. Muslukları, Silivri'deki fabrikasında sergileyen Turhan, uzun yıllardan beri musluk topladığını ve bunları Sultanahmet’te sergileyerek tüm dünyaya göstermek istediğini belirtti. Musluklar arasında, Osmanlı dönemine ait dünyada ilk defa kullanılan sıcak ve soğuk suyu karıştırarak ılık hale getiren bataryalar da bulunuyor.

2 bin 300 yıllık musluklar var

Roma döneminde kaplıcalar, sıcak su kaynakları ve hamamlar Anadolu’da çok fazla olduğu için orada açma kapama sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu, bu nedenle ilk musluğun Anadolu’da icat edildiğinin bilgisini veren Turhan, “Bunu kıvançla söylebiliriz ki musluk anlamında dünyada en büyük koleksiyona sahibiz. Anadolu bu konuda çok önemli bir yere sahip. Roma Dönemi’ne dayanıyor. İlk örnekleri de bizde var. 2 bin 200-2 bin 300 yıl öncesinden kalan musluklar var. İtalya’da, Fransa’da o dönemde bu kültür yok. Dünyadaki ilk bakır bizim topraklarımızda çıkıyor. Bakırla beraber bu medeniyeti biz gelişiyoruz. Kayıtlı bin 200’ün üzerinde musluğumuz var. Tombakta da bin parça eserle şu an birinci sıradayız. Yemek kültüründe de en büyük koleksiyoner biziz. Edirne’de İkinci Beyazid Külliyesi’nde açılan İmaret Müzesi’ne de eserler verdik” dedi.