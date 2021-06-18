Japon fonu, Ak Portföy’le Türkiye’ye geldi, 3 santrale yatırım yaptı

Türkiye’de hemen hemen her sektörde bir Japon yatırımı bulmak mümkün. Otomotivden ambalaja, bankacılıktan gazlı içecek pazarına, iklimlendirmeden gıdaya, ilaçtan mutfak ekipmanlarına kadar birçok alanda faaliyet gösteren Japon şirketler, girişim sermayesi ve fon yatırımlarında da kendini göstermeye başladı. Batı ve Körfez ülkelerinden fonların ilgisi, son yıllarda karşımıza çıkıyordu. Ancak dünyanın en önemli emeklilik fonlarına ev sahipliği yapan Japonya’dan bu alanda bir yatırım pek dikkat çekmemişti.

Konu, yenilenebilir enerji olunca Japonlar bu alanda MENAT yani Ortadoğu-Afrika ve Türkiye’den oluşan bölgeye yönelik özel bir fon kurdu. Tokyo merkezli Enechnage ve Looop’un kurduğu ve Hokuriku Electric ve Daiwa firmalarının da yer aldığı Japan Energy Fund’un MENAT Bölgesi’ni kapsayan birimi ise Japan Energy Capital adlı fon. Bu bölgeye 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefl eyen Japon enerji fonu ise Türkiye’de Ak Portföy ile birlikte çalışıyor. Türkiye’ye sessiz sedasız giren Japon fonu, Ak Portföy ile birlikte 3 yatırıma birden imza attı.

Toplam kurulu güç 23 MW

Ak Portföy’e ait 2019 yılında kurulan JEC Yenilenebilir Enerji Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun (JEC Fonu) geçen yıldan bu yana 3 önemli yatırıma imza attığını dile getiren Ak Portföy Genel Müdür Yardımcısı Gökturk Işıkpınar, “İlk yatırımımız Denizli’deki Motus Grubu’ndan aldığımız Motus santrali projesi oldu. Bu GES projesi 13.5 MW kurulu güce sahip. İkinci yatırımımızı ise Midyat’taki Demges Enerji’yi satın alarak yaptık. Bu GES projesinin kurulu gücü ise 5.85 MW. Son olarak Adıyaman’da Besni Grubu’ndan aldığımız 3.5 MW kurulu GES ile birlikte Japan Fonu’nun Ak Portföy JEC Fonu üzerinden gerçekleştirdiği toplam enerji yatırımlarımızın kurulu gücü 23 MW oldu” dedi.

Üçsa Ambalaj'a ortak olmuştu

İlk kez DÜNYA Gazetesi’nde ocak ayında duyurduğumuz haberde Ak Portföy’ün kurucusu olduğu fon, Karaman merkezli Üçsa Ambalaj’a ortak olmuştu. Ak Portföy bu yatırımı Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu üzerinden gerçekleştirmişti. 1996’da temeli atılan Üçsa Ambalaj, Karaman Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 40 bin metrekarelik alana kurulu tesisinde üretim yapıyor. 230 kişinin çalıştığı tesis, baskılı, baskısız ve laminasyonlu olarak fleksible (esnek) ambalaj üretimi gerçekleştiriyor.

Üçsa, yiyecek-içecek, temizlik ürünleri, evcil hayvan yemleri gibi birçok farklı alanda esnek ambalaj üretiyor. Şirket, cirosunun yüzde 30’unu Kuzey Afrika, Ortadoğu, Avrupa, Amerika ve Türki Cumhuriyetleri’ne olan satışından elde ediyor. Ak Portföy diğer yandan büyüme sermayesine ihtiyaç duyan şirketlere girişim sermayesi fonlarıyla da dikkat çeken yatırımlara imza atıyor.

Ak Portföy Girişim Sermayesi Yatırım Fonları, yenilenebilir enerji, nesnelerin interneti, sağlık ve yeni teknolojiler alanlarında ihracat odaklı ve yenilikçi şirketlere yatırımlarını sürdürüyor. Yatırım gerçekleştirilen şirketler: Üçsa Ambalaj, BEE’O’, Günışığı Temiz Enerji, Trio Mobil, Turkuaz Sağlık, ODC İş Çözümleri, Spinteks ve Bulutistan.