Japon gıda devi Nippon Ham, İzmirli Ege-Tav’ın patronu oldu

Türkiye’de son yılların en önemli yatırımcıları Japonya menşeili. Denso, Marubeni, Nikkei, Toyo, Takeda Pharma, Hoshizaki, Mitsui, Kansai, Hitachi, GS Yuasa, Mitsubishi gibi ciroları milyar dolarlarla ölçülen Japon devleri, Türkiye’de sıfırdan yatırım yapıyor, önemli ortaklıklar kuruyor, şirket alımları gerçekleştiriyor. İlaçtan demir- çeliğe, lojistikten ambalaja kadar çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor. Bu sektörler arasında gıda son yılların parlayan yıldızı. Ajinomoto, Nissin, Kagome gibi Japon gıda firmalarının ilgi gösterdiği Türkiye’ye ilk girenlerden biri de Nippon Ham Foods. 2015 yılında Japon devinin Türkiye’ye ilk geliş sürecini kaleme almıştık. 6 yıl önceki haberde Türkiye’nin önemli beyaz et firmalarından İzmir merkezli Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Ticaret ve Sanayi A.Ş ile Japon şirketin ortaklık kurduğunu belirtmiş, yüzde 60’lık hisse devri için Nippon Ham Foods’un Ege-Tav’a 72 milyon dolar ödediğini yazmıştık.

Aradan geçen 6 yılın sonunda Ege-Tav’da yeni bir satış süreci daha yaşanıyor. Japon devi, İzmirli şirketteki payını artırmak için masaya oturdu. Anlaşma süreci tamamlandığında Japon şirketi Ege-Tav’da bu kez ortaklık değil, hisselerin tamamının sahibi olacak.

ÇALIŞAN SAYISI 6 YILDA 3 KAT ARTTI

1977'de kurulan Ege-Tav, Japon firma ile ilk ortaklık yaptığı 2015 yılında 350 civarında çalışana sahipti. Ancak şu an bu sayı bini aşmış durumda. Bolez markasıyla bilinen Ege-Tav’ın kaptan köşküne oturan Japon Nippon Ham ise 1949'da kuruldu. Kırmızı ve beyaz et alanında üretim gerçekleştiren Nippon Ham, 30 bine yakın kişiye istihdam sağlıyor. Japonya’nın en ünlü beyzbol takımı Hokkaido Nippon-Ham Fighters ile futbol kulübü Cerezo Osaka'nın sahibi.

13 MİLYAR DOLAR CİROSU VAR

Geçen yılı 13 milyar dolarlık ciro ile kapatan firmanın 2’si balık 155 çiftliği var. 319 lojistik ve satış yerine sahip firmanın Ar-Ge tesis sayısı ise 3. Hisseleri Tokyo Borsası’nda işlem gören Nippon Ham’ın ortakları arasında The Master Trust Bank of Japan, Japan Trustee Service Bank, The Hyakujushi Bank, Meiji Yasuda Life Insurance Company, The Norinchukin Bank, Nippon Life Insurance Company, MUFG Bank , Sumitomo Mitsui Banking Corporation, JP Morgan gibi finans kuruluşları öne çıkıyor.