Japon ilaç devinde cinsiyet kalıplarını yıkan Türk yöneticiler

Dünyanın ikinci büyük gelişmiş ekonomisi olarak gösterilen Japonya, global cinsiyet eşitliği karnesinde ilk 20 ülke arasına girmekten çok uzakta görülüyor. Eylül 2020’de görevi devreden eski Başbakan Shinzo Abe’nin 2013’te kadının işgücüne katılımının artırılmasına odaklanan bir ekonomik kalkınma programını devreye alması istihdamda fark yaratmış gibi görünse de geleneksel kodların şirketlerde hala hissedildiğini ortaya koyan araştırmalar var. Abe’nin ülkede; “Cinsiyet eşitliği ile ekonomik büyümeyi bağlantılandırmak” olarak nitelendirilen bu stratejisinin GSYH’ya yüzde 15 oranında katkı sağlaması öngörülüyordu. Ancak 2019 verilerine göre Japonya’nın en büyük 20 şirketinde kadın yönetici oranı yüzde 1’leri aşamıyor.

“Womenomics” adındaki bu stratejiyle birlikte iş hayatında kodların kırılmasına öncülük eden şirketler dikkat çekiyor Japonya’da. Özellikle teknoloji, otomotiv, ilaç gibi yenilikçi sektörlerdeki bu liderlik durumu uluslararası Japon şirketlerin diğer ülkelerdeki operasyonlarına da yansıyor. Japon ilaç şirketi Takeda için yönetimdi cinsiyet eşitliğinin sembol ülkelerinden biri Türkiye oldu. Son iki dönemde Türkiye yönetimini kadın genel müdürlere bırakan Japonya’daki merkez, bununla da kalmayıp diğer ülkelerin liderlik koltuğuna da Türkiye’den kadınları atıyor. Kanada ve Ukrayna’daki Takeda organizasyonlarına Türk kadınlar liderlik ediyor. Ayrıca Takeda Türkiye’den Amerika, Kanada, Dubai, İsviçre gibi ülkelere transfer olan birçok kadın var. Takeda Türkiye Genel Müdürü Şeyda Atadan Memiş, son üç yılda altı başarılı kadın lideri Türkiye’den expat olarak gönderdiklerini söylüyor.

Türkiye’de YK’nun yüzde 53’ü kadın

2019’da Shire firmasını satın aldıktan sonra, dünya ilaç sektöründe ilk 10’a giren Takeda’nın ilk günlerden itibaren Türkiye’deki yönetici kalitesine güvendiğini belirtiyor Atadan. Yaklaşık 200 kişinin çalıştığı Türkiye yapılanmasında kadın istihdamına büyük önem verdiklerinin altını çizerek tabloyu şöyle özetliyor: “Müdür ve üstü pozisyonda görev yapan çalışanlarımızın yüzde 55’i kadın, 14 kişilik yönetim kurulumuzun da yüzde 53’ünü kadınlar oluşturuyor. Benden önceki Türkiye Genel Müdürü Gamze Yüceland şu anda Takeda Kanada Ülke Müdürü. Üç yıl önce Türkiye’den Takeda Dubai ofisine ICMEA Bölgesi İnsan Kaynakları İş Direktörü olarak gönderilen Tuba Erdek, başarılı performansı nedeniyle Nisan 2020’de tüm Avrupa ve Kanada Bölgesi’nden sorumlu İnsan Kaynakları Lideri olarak Zürih’e atandı. Ebru Yavuz, Ukrayna ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Müdürü oldu. Merve Erdoğan, Amerika’da Global Marka Lideri olarak görev yapıyor. Nurcan Dede ise 20 ICMEA ve Ortadoğu Fiyatlandırma Yöneticisi olarak 20 ülkeyi yönetiyor. Bunlar Takeda’nın cinsiyet eşitliğine verdiği önemin de bir göstergesi.”

Türkiye, bölgede en büyük ülke

Takeda Türkiye’nin hedefi, markayı en kısa sürede Türkiye’deki ilk 10 ilaç şirketi arasında kalıcı hale getirmek. Takeda Türkiye Genel Müdürü Şeyda Atadan Memiş, dokuz yeni tedaviyi de Türkiye’deki hastalarla buluşturmayı amaçladıklarının altını çiziyor. “Bunun 5’ini gerçekleştirdik. Pandemide sektörün iki katı büyüdük. Bölgemizde açık ara en büyük ülkeyiz” diyer Atadan, bu yıl klinik araştırmalara önemli yatırımlar yaptıklarını söylüyor. Japonya’nın Türkiye’yi en önemli pazarlardan biri olarak gördüğünü vurgulayan Atadan, “Buradaki başarılı performansın arkasında tutkulu, azimli kadın yöneticilerin etkisi yadsınamaz. Japonya da bunu görüyor” diyor