Japonya’nın kamu borcu 12 trilyon doları aştı, ama…

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Yüksek borçlanmanın ve bu borcun kul­lanıldığı verimsiz alanların getirdiği/ getireceği sorunları anlatınca:

Japonya’nın, ABD’nin, Fransa’nın “ka­mu borcu” ile kıyaslayan okuyucularım ol­du/oluyor…

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Doğru…

Örneğin Japonya…

12 trilyon doları aşan kamu borcu bu­lunuyor…

Ve her geçen hafta daha da artıyor; ye­ni rekorlarını kırıyor…

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Ancak…

Japonya’nın, 16 trilyon dolara yakla­şan hane halkı tasarrufu da bulunuyor…

Ve bu tasarrufun önemli bölümü, na­kit olarak, Japon bankalarında, mevdu­atta tutuluyor…

Üstüne:

Uzun yıllardır, Japon halkın harcama (tüketim) eğilimi, tasarruf eğiliminin önüne (yönlendirmelere rağmen) geçe­miyor…

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Dahası:

Japonya’nın net dış varlıklarının 2026 sonunda 4 trilyon doları aşması bekleniyor…

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Tek ve büyük sıkıntı:

Tüketim eğilimi artmıyor ama üretim/ yatırım eğilimi de artmıyor…

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Bu nedenle:

Her ekonomide olduğu gibi, Japonya’da da, devletin borçlanma maliyetinden çok daha hızlı büyümesi gereken ekonomi; borçlanma maliyetine göre çok daha yavaş büyüyor…

Bu nedenle de:

Kamu borcu (Yüksek kamu harcamaları ve yüksek kamu personeli/emekli ücretle­rinin de katkısı ile) katlanıyor…

VELHASIL

Japonya:

“Hazıra dağ dayanmaz” atasözünün anlamını, “tasarruf fazlası” vermeye devam etmesine rağmen, anladı…

Yatırımlar arttırılmadığı taktirde kamu borcunun yeni rekorları kırma­ya devam edeceğini, bunun kamuda çalışanların ve emeklilerin ücretleri­ne de olumsuz etki yapacağını, kamu harcamalarını ve yatırımlarını azal­tacağını, dolayısıyla özel sektörün de olumsuz etkileneceğini de gördü…

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Ve…

Önceki gün Japonya Başbakanı Sa­nae Takaichi’nin açıkladığı, yerel üreti­cileri (tarım ve hayvancılık başta olmak üzere) ve yapay zeka/kritik mineral­ler gibi alanlarda gençleri önceleyen/ önceleyecek (proje sonucuna göre hi­be kredi ağırlıklı) “Güçlü ve Zengin Ja­ponya” programını devreye aldı…