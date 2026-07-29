Japonya’nın kamu borcu 12 trilyon doları aştı, ama…
Yüksek borçlanmanın ve bu borcun kullanıldığı verimsiz alanların getirdiği/ getireceği sorunları anlatınca:
Japonya’nın, ABD’nin, Fransa’nın “kamu borcu” ile kıyaslayan okuyucularım oldu/oluyor…
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Doğru…
Örneğin Japonya…
12 trilyon doları aşan kamu borcu bulunuyor…
Ve her geçen hafta daha da artıyor; yeni rekorlarını kırıyor…
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Ancak…
Japonya’nın, 16 trilyon dolara yaklaşan hane halkı tasarrufu da bulunuyor…
Ve bu tasarrufun önemli bölümü, nakit olarak, Japon bankalarında, mevduatta tutuluyor…
Üstüne:
Uzun yıllardır, Japon halkın harcama (tüketim) eğilimi, tasarruf eğiliminin önüne (yönlendirmelere rağmen) geçemiyor…
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Dahası:
Japonya’nın net dış varlıklarının 2026 sonunda 4 trilyon doları aşması bekleniyor…
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Tek ve büyük sıkıntı:
Tüketim eğilimi artmıyor ama üretim/ yatırım eğilimi de artmıyor…
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Bu nedenle:
Her ekonomide olduğu gibi, Japonya’da da, devletin borçlanma maliyetinden çok daha hızlı büyümesi gereken ekonomi; borçlanma maliyetine göre çok daha yavaş büyüyor…
Bu nedenle de:
Kamu borcu (Yüksek kamu harcamaları ve yüksek kamu personeli/emekli ücretlerinin de katkısı ile) katlanıyor…
VELHASIL
Japonya:
“Hazıra dağ dayanmaz” atasözünün anlamını, “tasarruf fazlası” vermeye devam etmesine rağmen, anladı…
Yatırımlar arttırılmadığı taktirde kamu borcunun yeni rekorları kırmaya devam edeceğini, bunun kamuda çalışanların ve emeklilerin ücretlerine de olumsuz etki yapacağını, kamu harcamalarını ve yatırımlarını azaltacağını, dolayısıyla özel sektörün de olumsuz etkileneceğini de gördü…
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Ve…
Önceki gün Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin açıkladığı, yerel üreticileri (tarım ve hayvancılık başta olmak üzere) ve yapay zeka/kritik mineraller gibi alanlarda gençleri önceleyen/ önceleyecek (proje sonucuna göre hibe kredi ağırlıklı) “Güçlü ve Zengin Japonya” programını devreye aldı…
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