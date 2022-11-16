Jean-Paul Sartre; CEO olsaydı, inovasyonu nasıl başarırdı?

Varoluşçuluk son yıllarda gittikçe popülerleşen bir felsefe ekolü. Özellikle pandemi ile yaşanan bunalımlar ve anlam arayışları bu önemli felsefenin büyük isimlerine spotları tekrar tutmamıza neden oldu. Spinoza, Nietzsche, Voltaire ve Kafka gibi sıra dışı zihinlerin Varoluşçuluğun yollarını döşediğini söyleyebiliriz fakat sistematik bir felsefe haline getiren ve okullaştıran üç önemli isim var: Heidegger, Kierkegaard ve Jean-Paul Sartre. Albert Camus her ne kadar filozof ve Varoluşçu olmadığını söylese ve absürt felsefesini yapılandırmaya çalışsa dahi Onda da Varoluşçu izler görülür. Bunalım, bunaltı, özgürlük, başkaldırı gibi çok farklı Varoluş tanımları yapıldı. Varoluşçu felsefenin ana sorusu: öz mü varoluştan önce gelir, varoluş mu özden önce? Descartes, Hegel, Henri Bergson ve Kierkegaard gibi özün varoluştan önce geldiğini iddia eden filozoflara göre ilk başta fikir vardır. İnsan öz olarak varoluştan önce mevcuttur. Diğer bir deyimle ruh zaten vardır, yaratılmıştır. Bu düşünce bizi idealist kampa sokar ve metafizik felsefeye götürür.

Diğer taraftan varoluşçulukla özdeşleşen Nietzsche, özellikle Heidegger ve Sartre’ye göre ise varoluş özden önce gelir. İlk önce insan vardır, insan dünyaya gelir, var olur, sonra tanımlanıp belirlenir ve zamanla özü ortaya çıkar. Başka bir ifade ile, insan boş bir sayfadır ve adım adım kendisini inşa eder. Sayfa zamanla dolar. Bu anlamda varoluşçuluk karamsar değil umutlu bir felsefedir. Yaşam sevinci vardır çünkü insanın kendi kaderini eline verir. Kendini gerçekleştirme fırsatı verir. Sartre’ye göre hayat tam da budur: bir girişimler zinciridir. İnsan bu girişimleri yansıtan bağlantıların toplamı, örülüşü ve sonucudur. İnsan nasıl olmayı tasarladıysa öyle olacaktır. İnsan özgürlüktür, özgürdür, buna zorunludur. Tüm yaptıklarından sorumludur. Varoluşçular, eylemsizliğe karşıdır. Onlara göre, umut ancak eylemdedir. İnsan kendi tasarısından başka bir şey değildir. İnsan harekete geçmelidir çünkü o aksiyonlarının yekûnudur. İnsan kendi dışında vardır, kendi dışına çıkarak var olur. Ancak dışa atılarak, aşkın amaçları kovalayarak var olabilir. Bu anlamda insan ilerleyiştir, aşıştır, oluştur.