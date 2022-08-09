Jelde ihracat şampiyonu Turkuaz gözünü ABD devi Medline’a dikti

El dezenfektan jeli başta olmak üzere Türkiye’nin en büyük tıbbi jel üreticilerinden biri olan Turkuaz Healthcare, Amerikalı medikal devi Medline’ı radarına aldı.

Medikal ürünler distribütörü iki girişimcinin 20 yıl önce kurduğu Turkuaz Healthcare, pandemi döneminde yatırıma odaklandı. Şirket, İstanbul Hadımköy’de 3 milyon dolarlık yatırımla yeni bir fabrika kurdu. 2020’de kurulan fabrika ile hedef; yeni markaların yanı sıra yurtdışındaki üretim ağını da genişletmek.

Şirketin Eczacıbaşı’ndan transfer edilen yeni CEO’su Ömer Koç, gelecek planlarını DÜNYA’ya anlattı. Tüm ekibi yenilediklerini ifade eden Koç, “2006’da şirketi iki doktor satın alarak büyütüyor. 2017’de ise Akportföy yüzde 20 oranında ortak oldu. 2018’de Ar-Ge merkezimiz kuruldu. Aynı yıl kimya sektörünün ihracat ikincisi olduk. Yeni fabrikada kapasitenin yüzde 30’unu kullanıyoruz. Daha gidecek çok yolumuz var” dedi.

Jel ihracatının yüzde 65’ini yapıyor

Turkuaz Healthcare çatısı altında dokuz marka var. Amiral gemisi ürün medikal jeller. Türkiye’deki az sayıda jel üreticisinden biri olduklarını söyleyen CEO Koç, toplam ihracatın yüzde 65’inin Turkuaz tarafından yapıldığını belirtti. Koç, “Bunun yüzde 40’ı private label diye adlandırılan markalı ürünlere yaptığımız satıştan geliyor. Amerika, İngiltere’de büyük markalara üretim yapıyoruz. Şimdi hedefimiz Amerikalı medikal devi Medline’ın üreticisi olmak. Çok büyük bir medikal ağı yönettikleri için tek başına böyle bir anlaşma çıtamızı yükseltecek. Şu anda ürün veriyoruz ama genişletme hazırlıklarındayız” diye konuştu.

Turquality için gün sayıyor

Ar-Ge merkezinde yeni ürün geliştirme odaklı çalışmalar yürüten Turkuaz, birçok üniversiteyle ortak projeler yapıyor. Ömer Koç, bugüne kadar 11 patent başvurusu yaptıklarını, bu yıl bunlara iki ürünün daha ekleneceğini vurguladı. Yanıklar için tedavi edici jeller konusunda devlet desteği aldıklarını ifade eden Koç, bir yandan da pazarlamada avantaj getirecek Turquality programına da başvuru yaptıklarının altını çizdi.

Yanıklara jelli süngerle anında müdahale!

Turkuaz Healthcare’de büyük bir potansiyel olduğuna inanan CEO Ömer Koç, belli alanlarda büyüme planı yapmış. Yanık ve yaraların tedavisi, üreme alanında kullanılan jeller, anneçocuk sağlığı, kişisel bakım bunlar arasında sayılabilir. Ayrıca gıda destek ürünleri alanında da yatırımlarını artırdıklarını söyleyen Koç, yatırım takvimini şöyle özetledi: “Bu fabrikaya 3 milyon dolar yatırım yapıldı. Yeni yatırım alanları planlanıyor. Şikago’ya bu ay ofis açıldı. MDR ile uğraşıyoruz ama planları ertelemiyoruz. Yanıklar için iyileştirici jeller içeren süngerler, battaniyeler geliştirdik. Bunlar Türkiye’de ilk. Dermokozmetik ve yaşlı bakım alanlarında yeni yatırımlar yapacağız. 1 milyon dolarlık ek yatırım gerçekleştireceğiz.”