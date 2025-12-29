Jeopolitik dediğimiz…

Tarihin debisinin oldukça hızlandığı bir dönemdeyiz, birçok kavram ve düşünce ye­ni gelişmeleri açıklayabilecek kapasiteye sahip değil. Ancak bazıları da eskisinden çok da­ha açıklayıcı, anlamlı ve işlev­sel olarak unutuldukları yerle­rine geri dönüyor; tıpkı “jeopo­litik” gibi. Coğrafya ile siyaset arasındaki bağı tanımlayan bu kavram, uluslararası ilişkiler alanında çalışanlar açısından bir anahtar nite­liğinde. Haritayı önümüze koyup ba­kınca açıklanamazları açıklayan, geç­mişi bugüne bağlayarak geleceği ön­görebilmek için perspektif sunan bir pusulaya kavuşuyoruz.

Bir zamanlar küreselleşme süreci­nin ve teknolojik imkânların da etki­siyle coğrafyadan kopuş sürecinin (de­teritorialization) başladığını, toprak ve mekân bağımlılığının, ulusal sınırla­rın önemsizleşeceğini iddia eden tezler şimdilerde çöp kutusundalar. Dünya­nın her bir karesini uydularla izleyebi­len, kıtalararası silahlarla vurabilen, si­ber alandaki etkinlikleri ile teknolojik sistemleri oyuncak eden süper güçler, bir avuç toprak parçası için yüzbinler­ce askerini, imajını, itibarını, parasını feda edebiliyor.

Görünen o ki, coğrafya­lar üzerindeki rekabet hala küresel po­litikaların merkezinde yer alıyor. Üs­telik sadece toprak alanları değil, şim­dilerde çok daha belirgin bir biçimde deniz alanlarında büyük bir jeopolitik mücadele sergileniyor. Mavi rekabe­tin konsantrasyonu ise sadece batıdan doğuya yani Atlantik’ten Pasifik’e değil kuzeyden güneye kuzey Kutup Arktik bölgesinden Hint Okyanusu’na doğru genişledikçe genişliyor.

Mavi jeopolitik ve koridorlar

Uluslararası ilişkiler alanının önem­li isimlerinden Robert Kaplan, 2010 yılında yazdığı ABD’nin başat güç ko­numunun muhafazasında Hint Okya­nusu’nun önemini anlattığı (Monso­on: The Indian Ocean and the Future of Amertican Power) kitabında küre­sel güçlerin merkez arenası olarak de­nizlerin geri dönüşünü yazar.

Ona göre, ‘Soğuk Savaş’ ve sonrası dönemde ka­rasal alanları merkeze alan jeopolitik anlatı öne çıksa bile, küreselleşmenin ilerleyişi artık denizleri merkezi reka­bet alanı haline getirmiştir. Denizlerin küresel düzenin arka planı olmaktan çıkıp tam merkeze konumlanmasın­da küresel ticaretin, akış rotalarının, veri sistemlerinin ve askeri güç den­gelerinin rolü vardır.

Kaplan, Hint Ok­yanusu’nu 21. yüzyılın en önemli mer­kez alanı olarak konumlarken, Ortado­ğu’dan üretim alanlarına doğru taşınan petrol, Asya’da ivme kazanan üretim ve Avrupa merkezli olarak gelişen tüke­tim temel parametrelerdir. Kaplan, de­nizleri Carl Schmitt’den aldığı ilham­la hukukun daha zayıf olduğu, krizle­rin daha hızlı yayıldığı bir belirsizlik mekânı olarak tanımlar. Bu nedenle mavi jeopolitik, karasal olana göre ol­dukça kırılgan ve bulaşıcıdır.

Şimdilerde dünya sathındaki küre­sel ticari koridorların nasıl şekillene­ceği ve Çin’in ‘Tek kuşak Tek Yol Pro­jesi’nin bağlantıları oldukça yoğun tartışılsa da bunun denizlerdeki uza­nımı konunun en önemli boyutu. Zira küresel ticaretin %80’den fazlası de­niz yoluyla gerçekleşiyor.

Enerji arz güvenliği, gıda taşımacılığı, nadir ele­mentlere ulaşım, denizaltı kablo ve boru hatları ve askeri dengeler söz ko­nusu olduğunda denizler ultra strate­jik bir egemenlik alanına dönüşüyor. Atlantik, ABD ile Avrupa arasındaki güvenlik mimarisinin omurgası nite­liğini korurken Pasifik, ABD-Çin reka­betinin dingin cephesine; Hint Okya­nusu ise küçük denizlere olan bağlantı kanallarıyla birlikte yeni jeopolitiğin merkezine oturuyor.

Bu denkleme ek­lenen en görünmez ama önemli alan­lardan birisi ise Arktik bölgesi. Küre­sel ısınmayla birlikte buzulların eri­mesi yeni bir ticaret rotasının ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor. Bölgedeki zengin enerji ve maden rezervleri de cabası. Nitekim Arktik bölgesini ken­di iç denizi gibi sahiplenen Rusya’nın ABD ile bölge üzerindeki mücadele­si, NATO’nun kuzeye doğru genişleme çabasının ve Trump’ın Grönland iddi­alarının temelini oluşturuyor.

Okyanuslardan denizlere

İsrail’in geçtiğimiz hafta Somali­land’in bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak Kızıl Deniz’in Hint Okyanusu’na çıkışını sağlayan Bab-ül Mendep boğa­zına doğru yeni bir hamle yapması bir tesadüf değil. Bu hat Avrupa-Asya tica­retinin kalbinde yer alıyor ve tüm kü­resel ticaretin %15’i bu boğazdan geçe­rek, Süveyş Kanalı’ndan Akdeniz’e ula­şıyor. Mumbai-Dubai-Haifa üçlüsünü birbirine bağlayan IMEC anlaşmasın­dan sonra öneminin kısmen azalacağı söylense de ticari rota olarak tam mer­kezde kalmaya devam edeceği kesin.

Bu bölge askeri bakımdan da ayrı bir öneme sahip. Somaliland’in karşı kıyı­sında Yemen savaşı devam ediyor. Böl­gedeki çatışmalar küresel deniz tra­fiğini önemli ölçüde aksattığından ve sigorta maliyetlerinden ötürü ticari ge­miler Afrika’nın güneyinden Ümit Bur­nu’nu dolaşmayı bile göze alabiliyor.

Somaliland’in kuzeyindeki Cibuti, Çin’in denizaşırı bir ülkedeki tek aske­ri varlık noktası. Bu üs üzerinden Hint Okyanusu’ndan Avrupa’ya akışı izle­me, koruma ve gerektiğinde müdahale etme imkânını kurumsallaştırmış du­rumdalar. İsrail’in bölgeye girişi ise ka­nımca bize ABD adına yapacağı yeni gö­revlerin gelecek projeksiyonunu göste­riyor. ABD yönetimi kendisinin açıktan yapamayacağı norm dışı bir uygulama­yı yine kötü polisine yaptırıyor. Yemen eskisinden çok daha sıcak bir cepheye dönüşecek gibi duruyor. Denizlerdeki küresel rekabet ise yaklaşık 80 yıl son­ra Nicholas Spykman’ın “Rimland” (kı­yı kuşak) teorisine uygun bir biçimde şekilleniyor.