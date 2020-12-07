Jeopolitik riskler yükseliş eğilimini tersine çevirebilir mi?

Dünya borsaları yeni zirveler görmeye devam ediyor. Ekonomik veriler, cuma günü negatif sürpriz yapan ABD tarım dışı istihdam verisine rağmen, beklentilerden güçlü seyrediyor. Aşının bulunması ve ek mali paket beklentisi harcamaları ve risk iştahını destekliyor.

Salgına karşı alınan önlemler nedeniyle Avrupa hizmet sektöründeki yavaşlama sertleşmeye başladı. Aralık ayında ABD hizmet sektöründe de benzer bir eğilim göreceğiz. Buna karşın aşının yaygın olarak kullanılması mobilite ile salgın arasındaki bağlantıyı zayıflatarak kademeli olarak büyümeyi destekleyecek.

Türkiye varlıkları Aralık ayının ilk haftasında yukarı yönlü dalgalı yükselişini sürdürüyor. Zayıf dolar, düşük faiz ve aşının yakında dağıtılacak olması risk iştahını destekliyor. MSCI Türkiye ayın ilk haftasında yüzde 3,9 değer kazandı. Gelişmekte olan Avrupa’nın aynı dönemdeki yüzde 6,2 yükselişine göre zayıf olsa da mutlak olarak çok güçlü bir performans görüyoruz.

Ayın ilk haftasında salgın ve enflasyon cephesindeki kötü gelişmeler piyasaları dalgalandırdı. Salgına karşı mücadele etmek için hafta içi geceleri ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine ve beklentinin iki katına yakın gelen kasım ayı enflasyon rakamına rağmen Türk lirası ve hisse senedi piyasaları değer kazanmaya devam etti.

Jeopolitik riskler önümüzdeki haftalarda Türkiye varlıklarını baskılayabilir. Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin Türkiye ve Rusya’ya karşı yaptırımları yeniden ısıtması ve Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye’nin Akdeniz politikasının gündeme alınması zaman zaman satış dalgalarına yol açabilir.

Söz konusu riskler Türkiye varlıklarındaki yükseliş eğilimini yavaşlatabilir ama ana trendi bozmasını beklemiyoruz. Geçen hafta karşılaşılan risklere rağmen piyasanın yükselmeye devam etmesi teknik olarak boğa bir gösterge.

Piyasalardaki oynaklığa dayanamayan yatırımcılar yakın zarar- durdur seviyeleri belirleyerek olası satış dalgasında pozisyon kapatabilirler. Buna karşın finansal gücü olan ve yükseliş dalgasını kaçırdığı için rahatsız olan yatırımcılar sert satış dalgalarını piyasaya girmek için fırsat olarak kullanabilirler.

Sözü çok uzatmadan, toparlayalım. Jeopolitik risklerin piyasaları dalgalandırabileceği bir döneme giriyoruz. Küresel risk iştahı, yeni yönetimin piyasa dostu politikaları, ucuz değerlemeler, düşük yabancı yatırımcı pozisyonlaması olası satış dalgalarında piyasayı desteklemeye devam edecek.

Ancak dalga boyunun artması oynaklığa alışık olmayan yatırımcıları pozisyon kapamaya zorlayabilir. Bizim önerimiz yatırımcıların bu döneme zarar durdur seviyelerini önceden belirleyerek girmeleri yönünde. Geçmiş tecrübe risk kapıyı çaldığında yatırımcıların olayın sıcaklığı içinde doğru karar veremediğini gösteriyor.