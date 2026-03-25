Jeopolitik riskten fiyat şokuna: Petrol, altın ve CDS üçgeninde yeni denge arayışı

Yeni ekonomik rejim – jeo­politik fiyatlama çağı.

2026 yılı Mart ayı itibariyle küresel ekonomi klasik konjonk­türel dalgalanmalardan farklı, daha kırılgan ve çok katmanlı bir risk yapısına evrilmiş durumda. Artık ekonomik göstergeler yal­nızca büyüme, enflasyon ve faiz üzerinden değil; doğrudan jeopo­litik gerilimlerin finansal ve reel sektör üzerindeki etkileri üze­rinden okunuyor.

İran–ABD–İsrail hattında ar­tan gerilim, enerji arz güvenliği, küresel ticaret akışları ve finan­sal risk algısını eş zamanlı etkile­yerek, piyasaları üç temel göster­ge üzerinden yeniden şekillendi­riyor:

-Petrol fiyatları (arz ve mali­yet şoku)

-Altın fiyatları (risk algısı ve likidite davranışı)

-CDS primleri (ülke risk fi­yatlaması)

Bu üçlü artık yalnızca piyasa göstergesi değil; küresel ekono­minin stres haritasıdır.

Petrol: Arz şoku ve enflasyonun tetikleyicisi

1.1 Güncel durum ve fiyat di­namikleri

Mart 2026 itibariyle Brent petrol fiyatı 80–100 dolar ban­dında dalgalanırken, piyasanın ana hikâyesi arz tarafında yo­ğunlaşmış durumda. Hürmüz Boğazı, küresel petrol arzının yaklaşık %20’sinin geçtiği kri­tik bir geçiş noktasıdır. İran kay­naklı olası bir müdahale, günlük 6–10 milyon varillik arz riskini gündeme getirmektedir.

Bu durum, petrol fi­yatlarını yalnızca eko­nomik bir değişken ol­maktan çıkarıp, doğru­dan jeopolitik bir varlık haline getirmiştir.

1.2 Petrolün makro zinciri

Petrol fiyatındaki ar­tışın etkisi doğrusal de­ğil, çarpan etkisiyle bü­yüyen bir mekanizmadır:

-Enerji maliyetleri yükselir

-Üretim maliyetleri artar

-Lojistik maliyetleri sıçrar

-Gıda fiyatları etkilenir

-Enflasyon kalıcı hale gelir

Bu nedenle petrol:

lenflasyonun “ilk tetikleyici­si”dir

1.3 Türkiye açısından kritik etki

Türkiye’nin enerji ithalatına bağımlılığı nedeniyle petrol fi­yatları doğrudan makroya yan­sır:

-Her +10$ petrol artışı +1,5 – 2 puan enflasyon 3 milyar $ cari açık

Petrolün 100 dolar üzerine çıkması:

-Türkiye için enflasyon ve cari açık çift şoku anlamına ge­lir.

Altın: Güvenli liman mı, likidite aracı mı?

2.1 Güncel revize okuma: al­tın düşüşte

Mart 2026 itibariyle altın fi­yatlarında geri çekilme gözlen­mektedir. Bu durum ilk bakışta risk algısının azaldığı şeklinde yorumlanabilir; ancak bu oku­ma eksiktir.

Bugün yaşanan:

-Riskin azalması değil lLikiditeye dönüş ve pozisyon kapama süreci

2.2 Altındaki düşüşün ger­çek nedenleri

Altın fiyatlarındaki geri çekil­menin temel sebepleri:

Likidite sıkışması

Yatırımcılar teminat tamam­lama amacıyla satış yapıyor

Faiz beklentilerinin yük­selmesi

Faiz indirimi beklentileri öte­leniyor

Güçlü dolar

Dolar endeksi yükseliyor

Kâr realizasyonu

5000$ üzeri seviyelerde satış

2.3 Kritik Ayrım

Bugünkü hareket:

-Trend kırılımı değil, dü­zeltme hareketi

4 Altın senaryosu

Senaryo Ons altın

Kısa vade 4.600-5000

Orta vade 5.200-5.800

Kriz 6.000+

Altın için doğru ifade:

-“Düşüş var ama yukarı risk ortadan kalkmadı”

2.5 Türkiye açısından altın

Türkiye’de altın farklı bir iş­lev görür:

Pozitif:

-Yastık altı servet tüke­tim desteği

-Bankacılık sistemi için al­ternatif fon

Negatif:

-TL’den kaçış aracı

-Döviz talebini dolaylı artırır

CDS: Finansal gerçeğin aynası

3.1 Güncel Türkiye CDS

-5 yıllık CDS: 240–260 baz puan

Bu seviyeler:

-Türkiye’nin hâlâ “yüksek riskli EM” kategorisinde oldu­ğunu gösterir.

3.2 CDS mekanizması

CDS artışı şu zinciri tetikler:

-Yabancı çıkışı

-Kur artışı

-Faiz yükselişi

-Finansman maliyeti artışı

3.3 Küresel karşılaştırma

Ülke CDS

ABD 30

Almanya 25

Türkiye 250

Brezilya 200

Türkiye:

-risk priminde üst segmentte

Üçgen etki: Petrol + altın + CDS

Bu üçlü birlikte okunduğunda ortaya çıkan tablo:

-Petrol maliyet şoku

-Altın (kısa vadede) likidi­te baskısı

-CDS finansal risk

Bu yapı:

-erken aşama kriz sinyali

Türkiye özeli rakamsal model

l5.1 Başlangıç değerleri

-USD/TRY: 44

-Enflasyon: %25 hedef

-CDS: 250

-Petrol: 90$

-Altın: 4.900$

5.2 Duyarlılık katsayıları

-Petrol +10$ +1,5 puan enflasyon

-CDS +50 bp +%3 kur

-Kur +%10 +3 puan enflasyon

5.3 Senaryo analizi

-Kontrollü senaryo

-Petrol: 85–95

-CDS: 240–260

Sonuç:

Enflasyon: %24–26

Kur: 43–45

-Gerilim senaryosu

-Petrol: 100–110

-CDS: 300

Sonuç:

-Enflasyon: %28–32

-Kur: 46–48

-Şok senaryo

-Petrol: 120–140

-CDS: 400

Sonuç:

-Enflasyon: %35–42

-Kur: 50–55

Küresel etkiler

ABD

-Enerji üreticisi avantaj

Avrupa

-Enerji bağıml dezavantaj

Çin

Pozitif:

-Ucuz enerji erişimi

Negatif:

Talep daralması

-Çin için asimetrik risk

Şirketler için stratejik aksiyonlar

Finans

-Döviz pozisyonu azalt

-Hedge kullan

-Nakit artır

Operasyon

-Enerji verimliliği

-Stok optimizasyonu

Ticari

-Fiyat güncelleme süresi: max 45 gün

-Pazar çeşitlendirme

Kritik eşikler

Bu üçü birlikte aşılırsa:

-makro kırılma başlar

Sonuç: Piyasa ne söylüyor?

Bugün itibariyle:

-Altın düşüyor likidite et­kisi

-Petrol yüksek risk devam

-CDS yükseli­yor kırıl­ganlık artıyor

Bu tablo:

-“fırtına öncesi basınç biri­kimi”

Nihai tespit

Altın düşüyor diye risk bitmedi; piyasa sadece pozisyon ayarlıyor. Asıl hikâye petrol ve CDS tarafın­da yazılıyor.

Son sözler:” Sizi kaybetmek­ten korkmayan birini, kazanmaya çalışmayın” Anonim

“Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir” Gandhi