Jeopolitik riskten fiyat şokuna: Petrol, altın ve CDS üçgeninde yeni denge arayışı
Yeni ekonomik rejim – jeopolitik fiyatlama çağı.
2026 yılı Mart ayı itibariyle küresel ekonomi klasik konjonktürel dalgalanmalardan farklı, daha kırılgan ve çok katmanlı bir risk yapısına evrilmiş durumda. Artık ekonomik göstergeler yalnızca büyüme, enflasyon ve faiz üzerinden değil; doğrudan jeopolitik gerilimlerin finansal ve reel sektör üzerindeki etkileri üzerinden okunuyor.
İran–ABD–İsrail hattında artan gerilim, enerji arz güvenliği, küresel ticaret akışları ve finansal risk algısını eş zamanlı etkileyerek, piyasaları üç temel gösterge üzerinden yeniden şekillendiriyor:
-Petrol fiyatları (arz ve maliyet şoku)
-Altın fiyatları (risk algısı ve likidite davranışı)
-CDS primleri (ülke risk fiyatlaması)
Bu üçlü artık yalnızca piyasa göstergesi değil; küresel ekonominin stres haritasıdır.
- Petrol: Arz şoku ve enflasyonun tetikleyicisi
1.1 Güncel durum ve fiyat dinamikleri
Mart 2026 itibariyle Brent petrol fiyatı 80–100 dolar bandında dalgalanırken, piyasanın ana hikâyesi arz tarafında yoğunlaşmış durumda. Hürmüz Boğazı, küresel petrol arzının yaklaşık %20’sinin geçtiği kritik bir geçiş noktasıdır. İran kaynaklı olası bir müdahale, günlük 6–10 milyon varillik arz riskini gündeme getirmektedir.
Bu durum, petrol fiyatlarını yalnızca ekonomik bir değişken olmaktan çıkarıp, doğrudan jeopolitik bir varlık haline getirmiştir.
1.2 Petrolün makro zinciri
Petrol fiyatındaki artışın etkisi doğrusal değil, çarpan etkisiyle büyüyen bir mekanizmadır:
-Enerji maliyetleri yükselir
-Üretim maliyetleri artar
-Lojistik maliyetleri sıçrar
-Gıda fiyatları etkilenir
-Enflasyon kalıcı hale gelir
Bu nedenle petrol:
lenflasyonun “ilk tetikleyicisi”dir
1.3 Türkiye açısından kritik etki
Türkiye’nin enerji ithalatına bağımlılığı nedeniyle petrol fiyatları doğrudan makroya yansır:
-Her +10$ petrol artışı +1,5 – 2 puan enflasyon 3 milyar $ cari açık
Petrolün 100 dolar üzerine çıkması:
-Türkiye için enflasyon ve cari açık çift şoku anlamına gelir.
- Altın: Güvenli liman mı, likidite aracı mı?
2.1 Güncel revize okuma: altın düşüşte
Mart 2026 itibariyle altın fiyatlarında geri çekilme gözlenmektedir. Bu durum ilk bakışta risk algısının azaldığı şeklinde yorumlanabilir; ancak bu okuma eksiktir.
Bugün yaşanan:
-Riskin azalması değil lLikiditeye dönüş ve pozisyon kapama süreci
2.2 Altındaki düşüşün gerçek nedenleri
Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin temel sebepleri:
- Likidite sıkışması
Yatırımcılar teminat tamamlama amacıyla satış yapıyor
- Faiz beklentilerinin yükselmesi
Faiz indirimi beklentileri öteleniyor
- Güçlü dolar
Dolar endeksi yükseliyor
- Kâr realizasyonu
5000$ üzeri seviyelerde satış
2.3 Kritik Ayrım
Bugünkü hareket:
-Trend kırılımı değil, düzeltme hareketi
- 4 Altın senaryosu
Senaryo Ons altın
Kısa vade 4.600-5000
Orta vade 5.200-5.800
Kriz 6.000+
Altın için doğru ifade:
-“Düşüş var ama yukarı risk ortadan kalkmadı”
2.5 Türkiye açısından altın
Türkiye’de altın farklı bir işlev görür:
Pozitif:
-Yastık altı servet tüketim desteği
-Bankacılık sistemi için alternatif fon
Negatif:
-TL’den kaçış aracı
-Döviz talebini dolaylı artırır
- CDS: Finansal gerçeğin aynası
3.1 Güncel Türkiye CDS
-5 yıllık CDS: 240–260 baz puan
Bu seviyeler:
-Türkiye’nin hâlâ “yüksek riskli EM” kategorisinde olduğunu gösterir.
3.2 CDS mekanizması
CDS artışı şu zinciri tetikler:
-Yabancı çıkışı
-Kur artışı
-Faiz yükselişi
-Finansman maliyeti artışı
3.3 Küresel karşılaştırma
Ülke CDS
ABD 30
Almanya 25
Türkiye 250
Brezilya 200
Türkiye:
-risk priminde üst segmentte
- Üçgen etki: Petrol + altın + CDS
Bu üçlü birlikte okunduğunda ortaya çıkan tablo:
-Petrol maliyet şoku
-Altın (kısa vadede) likidite baskısı
-CDS finansal risk
Bu yapı:
-erken aşama kriz sinyali
- Türkiye özeli rakamsal model
l5.1 Başlangıç değerleri
-USD/TRY: 44
-Enflasyon: %25 hedef
-CDS: 250
-Petrol: 90$
-Altın: 4.900$
5.2 Duyarlılık katsayıları
-Petrol +10$ +1,5 puan enflasyon
-CDS +50 bp +%3 kur
-Kur +%10 +3 puan enflasyon
5.3 Senaryo analizi
-Kontrollü senaryo
-Petrol: 85–95
-CDS: 240–260
Sonuç:
Enflasyon: %24–26
Kur: 43–45
-Gerilim senaryosu
-Petrol: 100–110
-CDS: 300
Sonuç:
-Enflasyon: %28–32
-Kur: 46–48
-Şok senaryo
-Petrol: 120–140
-CDS: 400
Sonuç:
-Enflasyon: %35–42
-Kur: 50–55
- Küresel etkiler
ABD
-Enerji üreticisi avantaj
Avrupa
-Enerji bağıml dezavantaj
Çin
Pozitif:
-Ucuz enerji erişimi
Negatif:
Talep daralması
-Çin için asimetrik risk
- Şirketler için stratejik aksiyonlar
Finans
-Döviz pozisyonu azalt
-Hedge kullan
-Nakit artır
Operasyon
-Enerji verimliliği
-Stok optimizasyonu
Ticari
-Fiyat güncelleme süresi: max 45 gün
-Pazar çeşitlendirme
- Kritik eşikler
Bu üçü birlikte aşılırsa:
-makro kırılma başlar
Sonuç: Piyasa ne söylüyor?
Bugün itibariyle:
-Altın düşüyor likidite etkisi
-Petrol yüksek risk devam
-CDS yükseliyor kırılganlık artıyor
Bu tablo:
-“fırtına öncesi basınç birikimi”
Nihai tespit
Altın düşüyor diye risk bitmedi; piyasa sadece pozisyon ayarlıyor. Asıl hikâye petrol ve CDS tarafında yazılıyor.
Son sözler:” Sizi kaybetmekten korkmayan birini, kazanmaya çalışmayın” Anonim
“Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir” Gandhi
