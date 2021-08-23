Jeotermal, 8 bin 760 saatle rekor kırıyor ‘5’i bir yerde’ dedirtiyor

JEOTERMAL Enerji Derneği (JED) Başkanı Ali Kındap ve yönetim kurulu üyeleri, bir süre önce TBMM Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve Komisyon üyesi milletvekillerini sektör için öne çıkan 3 şehirdeki tesislerde ağırladı.

Kındap, Aydın, Denizli ve Manisa’yı kapsayan tur sırasında Ziya Altunyaldız ve TBMM Enerji Komisyonu Üyelerine sektörü anlattı:

- Jeotermal enerjide ilk yatırım bedeli yüksek olsa da sonrası rahat. İlk yatırım sonrası döviz çıktısı yok. Yerli kaynağa dayalı. Sürdürülebilirlik açısından GES (güneş) ve RES (rüzgar) ile aynı sayılır. Jeotermal, sonsuz enerji kaynağıdır.

Jeotermali yerin altında depolanmış enerji olarak niteledi:

- Jeotermal enerjide de teknoloji gelişiyor. “Kızgın kaya” teknolojisi de gündeme geliyor. Derine indikçe, her 100 metrede suyun sıcaklığı 3 derece artıyor. Türkiye’de artış düzeyi 5-6 dereceyi de buluyor.

Jeotermali sadece elektrik üretimiyle değerlendirmemek gerektiğini belirtti:

- Örneğin İsveç’te konutların yüzde 20’si jeotermal kaynakla ısınıyor. Bizde jeotermal kaynağa dayalı ısınan konut sayısı henüz 160 bin dolayında bulunuyor.

Jeotermal kaynakları şehirleri ısıtmada, seraları ısıtmada yeteri kadar kullanamamanın büyük eksiklik olduğunu vurguladı:

- Çin, “kızgın kaya teknolojisi” ni kullanma konusunda stratejik karar aldı. 10 milyon konutu bu yöntemle ısıtmaya başladı.

Dünyada sürdürülebilirlik adımlarının hızlanması ve büyümesiyle jeotermalin daha da öne çıkmasını beklediklerini bildirdi:

- “Yeşil konut”larda ısıtma- soğutma ısı pompalarıyla sağlanacak. Elektrik güneşten elde edilecek. Böylece konutlarda karbon emisyonu sıfıra inecek.

1984 yılına uzandı:

- 1984’te ülkemizde jeotermal kaynaklı elektrik üretimi 15 megavat idi. 2007’den sonra jeotermal sahaları özel sektöre açıldı. Şu anda jeotermale dayalı elektrik üretimi 1647 megavat düzeyinde. Bu konuda dünyada 4’üncü, Avrupa’da birinci sıradayız.

Türkiye’de 35 bin megavat elektrik enerjisine eşit jeotermal kaynağı olduğunu, yeni keşifl erle 60 bin megavatlık termal rezervinin belirlendiğini kaydetti:

- Bunun 3 bin 500 megavatlık bölümüne elektrik santrali kurulabilir. Böylece, ülkemizin toplam elektriğinin yüzde 7’si jeotermalden elde edilecek hale gelebilir.

Jeotermale dayalı ısıtılan sera alanının 100 bin dönüme çıkarılmasını sağlayacak potansiyel olduğunun altını çizdi:

- Ayrıca ülkemizde 5 milyon konutun ısıtması da jeotermal ile gerçekleştirilebilir. Kaplıca turizmi potansiyelimiz de biliniyor. Derneğimizi geçen yıl kurduk. Jeotermali sadece elektrik açısından düşünmemek gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz.

Zorlu Enerji’de Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür olduğunu anımsattı:

- Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, jeotermal kaynakların potansiyelini anlatmak için, “5’i bir yerde” benzetmesini yapar.

Bu noktada yenilenebilir enerji kaynakları arasında yıllık çalışma saati karşılaştırması yaptı:

● GES’ler yılda 2 bin saat elektrik üretiyor.

● RES’lerde yıllık üretim takvimi 3 bin saati bulabiliyor.

● Jeotermalde yıllık üretim süresi 8 bin 760 saati buluyor.

YEKA’larda “destek fiyatı” uygulamasının 15 yıl sürdüğüne işaret etti:

- Jeotermalde bu süre 10 yıl. Finansmana erişimin kolaylaşması açısından bizde de“- destek fiyat” süresinin 15 yıla çıkarılmasını bekliyoruz.

Ziya Altunyaldız, Komisyon Üyeleriyle gerçekleştirdikleri jeotermal turunun sonunda Ali Kındap’tan rapor istedi: -

Jeotermal kaynakların elektrik dışı kullanımını anlatan bir rapor hazırlamanızda fayda var.

Dünyamız bizi yangınla, sel ile hem de can alarak, yani acı fatura çıkararak uyarıyor. “Sıfır atık-sıfır karbon” yolculuğunda hızlanmamız gerekiyor.

Bu yolculukta jeotermal kaynaklardan daha fazla yararlanmanın önünü açmak gerekmiyor mu?

7 MİLYAR DOLARLIK JEOTERMAL YATIRIMI İÇİN POTANSİYEL VAR

JEOTERMAL Enerji Derneği (JED) Başkanı ve Zorlu Enerji Yatırımlardan Sorumlu Genel MüdürüAli Kındap ve Zorlu Enerji Kurumsal İletişim Grup Müdürü Funda Küçükosmanoğlu ile sektörü konuşmak üzere buluştuk.

Ali Kındap, Türkiye’de jeotermal kaynaklı elektrik üretiminin 3 bin 500 megavata çıkmasını sağlayacak potansiyel olduğunu belirtti:

- Jeotermale dayalı elektrik santrali için megavat başına yatırım 3.5-4 milyon dolar dolayında seyrediyor.

Halen jeotermale dayalı elektrik üretiminin 1647 megavat olduğunu kaydetti:

- Üretimin 3 bin 500 megavata çıkarılması için 6.5-7 milyar dolar dolayında yatırım gerekiyor.

DOĞALGAZ İTHALATINDA 400 MİLYON DOLARLIK TASARRUF SAĞLANABİLİR

JEOTERMAL Enerji Derneği (JED) Başkanı Ali Kındap, Türkiye’de jeotermale dayalı elektrik üretiminin 3 bin 500 megavata çıkmasıyla doğalgaz ithalatında 2 milyar metreküplük bir tasarruf sağlanabileceğini belirtti:

- Bu, yıllık 400 milyon dolarlık döviz tasarrufu anlamına geliyor.

Türkiye’de 4 bin 350 dönüm seranın jeotermal kaynakla ısıtıldığını kaydetti:

- Bu da yıllık 500 milyon metreküplük doğalgaz tasarrufu anlamına geliyor. Bunun parasal değeri de 40 milyon doları buluyor.

Bu noktada seraların veriminden örnekler aktardı:

● Aydın’da jeotermal ile ısıtılan seraların dönümünden 40 ton domates elde ediliyor.

● Sandıklı’da (Afyonkarahisar) verim 50 tona ulaşıyor.

● Van, Yozgat ve Sivas’ta dönüme 55-60 ton verimden söz ediliyor.

● Hollanda’da dönüm başına domates verimi 70-80 tonu buluyor.