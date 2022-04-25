Jirinovski adlı bir adam

Nisan 2022’de öldü. İyi bir gösteri adamı olarak kendisine biçilen işlevi yerine getirmişti… Jirinovski adlı bir Rus muhalefet liderinin ibretlik yaşamı bize ne söylüyor?

6 Nisan günü ajanslar Vladimir Jirinovski’nin ölüm haberini geçtiler.

Rusya’daki LDPR adlı ultra milliyetçi, yabancı düşmanı muhalefet partisinin değişmez başkanıydı.

Kimdi bu Jirinovski? Onu önemli kılan neydi?

1946‘da doğmuş olan Jirinovski, Rus ana ve Ukrayna yahudisi babanın oğlu idi. Dil eğitimi gördü, Türkçe öğrendi, bu onun KGB‘ye girmesini sağladı.

1970-1975 yılları arasında Türkiye’de İskenderun Demir-Çelik fabrika inşaatında tercüman olarak görev yaparken, ‘’komunizm propagandası‘’ yaptığı gerekçesiyle Türkiye’den sınır dışı edildi.

Sovyetler yıkıldığında, 1990‘da, KGB‘nin ‘’komünist olmayan muhalefet partisi kurulsun!‘’ koşuluna uygun olarak yabancı düşmanlığı ve milliyetçilik ilkelerine dayalı bir parti kurdu. ‘’Liberal, Demokratik Rusya Partisi‘’ LDPR, kendisini monarşist, sağ popülist, panslavist, ekonomide müdahaleci olarak tanımlıyordu. Geriye ne kalıyordu? Bir yayın organının ifadesiyle aslında ne liberal, ne demokratik ve ne de bir parti idi…

1993’de ilk yapılan seçimlerde %23 oy aldı, 2. parti oldu, herkesi şaşırttı.

LDPR‘nin tek işlevi, vatandaş öfk esinin köpüğünü almasını bilmesiydi. Bunu da liderinin demagojik ve yerli/yersiz çıkışıyla sağlıyordu. İnsanlara, Rus askerinin Hint Okyanusu’nda banyo yapacağı günlerin hülyasını anlatıyordu. Kremlin yönetimi aşırı milliyetçiliğin anlamını ondan öğrendi, zaten Putin ve Jirinovski aynı dili konuşuyordu, her ikisi de KGB çıkışlıydı.

Aralık 2021’de ölümüne çok yakın ‘’22 Şubat günü saat 04’te yeni bir politikanın varlığını göreceksiniz. 2022 Rusya’nın yeniden büyük olduğu bir yıl olacaktır‘’ dedi, daha ne diyecekti ki? İyi bir gösteri adamı olarak kendisine biçilen işlevi yerine getirmişti…

Kremlin‘in paralı ordusu Wagner farklı mıydı? Wagner’i Dimitri Utkin adında Putin‘ in yakın dostu Rus askeri istihbaratının (GRU) bir generali kurmuştu. Finansmanını Putin‘in yarattığı bir iş adamı olan Y. Prigozhin sağlıyordu.

GÜNÜN SÖZÜ:

Rusya‘nın Ukrayna saldırısı sonrası bu ülkeden kaçan insan sayısı resmen 12 milyonu buldu….