John Malkovich mi Erdem Başçı mı olmak? Sözle yönlendirme, faiz koridoru ve para politikası
“Bilinç korkunç bir lanettir. Düşünüyorum. Hissediyorum. Acı çekiyorum. Ve tüm bunların karşılığında tek istediğim, işimi yapma fırsatı.” Craig Schwartz (John Cusack), John Malkovich Olmak, 1999 (Senaryo: Charlie Kaufman)
Önceki hafta pazar akşamı TCMB’nin açıklaması piyasayı gardı düşük yakaladı. Aslında piyasanın, içinde bulunduğumuz “koridor politikasını” unuttuğu ortaya çıktı. Diğer yandan sözlü müdahale ile sözle yönlendirme arasındaki sınır iyice bulandı. Erdem Başçı, bir ekonomistin sorusunu düzeltmiş, “söz ile” diye açıklık getirmişti.
Döviz piyasasında para otoritelerinin başlıca iki yöntemi vardır: doğrudan ve sözlü müdahale. Kur hareketleri belirgin biçimde hızlandığında ya da oynaklık arttığında otoriteler bu yöntemlerden birine başvurabilir.
Japon para otoriteleri özellikle sözlü müdahaleye sık başvurur. Ancak Fed’in “sözle yönlendirme” aracı salt verbal ya da oral bir anlam taşımaz. Gelecekteki muhtemel politika patikasına ilişkin iletişimdir; koşullara bağlı bir taahhüt niteliği taşır. Yeni Başkan Kevin Warsh sözle yönlendirmenin normal dönemlerde sınırlı kalması gerektiği görüşünde. TCMB de Başkan Dr. Yaşar Fatih Karahan yönetiminde ön taahhütten kaçınan, veriye ve toplantı bazlı kararlara dayanan benzer bir çizgi izliyor.
Malkovich’in kafasına girmeyin, koridora bakın
TCMB’nin açıklaması ne sözle yönlendirme ne de sözlü müdahaleydi. Açık Piyasa İşlemleri (APİ) çerçevesinde operasyonel sadeleşmeye dönük bir adımdı. Bir hafta vadeli repo yeniden açıldı.
Bu karar öncelikle bankaların aktif-pasif masalarını, analitik bilanço bölümlerini ve belirli ölçüde para piyasası fonlarını ilgilendiriyor. APİ kararları bankaların fonlama maliyetini değiştirdiği için Borsa İstanbul bankacılık endeksi (XBANK) buna tepki veriyor. Borsa İstanbul’un repo ve para piyasalarında işlem bitiş valörünü bir ayla sınırlayan düzenlemesi ise, bizim okumamızla, ikinci halkayı kuruyor: Fiyatlama vadelerindeki kısalma, aktarım mekanizmasının doğal gecikmesini azaltabilir.
TCMB açıklamasını müteakip beklentiler geniş bir yelpazeye dağıldı. Bu iyi bir şey. Likit bir piyasada yalnızca yeterli alıcı ve satıcı değil, derinlik ve iki yönlü fiyatlama da gerekir. Bir grubun fiyatların yükseleceğini, diğerinin düşeceğini düşünmesi fiyat keşfinin doğasında vardır. Piyasa tek yöne yığılsaydı kırılganlık artardı. Dolayısıyla Dr. Karahan’ın iletişimi çalıştı.
Bankalar başka, reel sektör başka koridorda
Operasyonel sadeleşme ile reel sektörün finansman koşullarındaki rahatlamayı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Yürürlükteki makro-ihtiyati kısıtlar nedeniyle reel sektör aynı ölçüde rahatlayamaz. Son Enflasyon Raporu sırasında Başkan Karahan tekrar eden sorular karşısında alışılmış sükûnetinden uzaklaşmıştı. Piyasa ise reel sektör için kritik kredi kısıtlarını neredeyse hiç gündeme getirmedi.
Reel sektör açısından iki kilit var: kredi kısıtları ve politika faizi. Bir hafta vadeli reponun fiili politika aracı niteliğini yeniden kazanması bankaların fonlama kompozisyonunu sadeleştirir. Ancak makro-ihtiyati çerçeve değişmedikçe reel sektöre aktarım sınırlı kalır. Geniş tabanlı ve kalıcı rahatlama için kredi kısıtlarında gevşeme ve politika faizinde belirgin düşüş gerekir. Bu nedenle Eylül toplantısı yalnızca “faiz inecek mi?” sorusundan daha ilginç.
Erdem Başçı ne yapardı?
Eski koridor mimarisinde Erdem Başçı muhtemelen politika faizine dokunmadan koridoru 150 baz puan aşağı taşırdı. Böylece asimetriyi indirim yönünde kurar, piyasaya sinyal verir, oynaklığın bir bölümünü Eylül ayında karşılar ve yılın son çeyreğine daha geniş hareket alanıyla girerdi. Ya da yalnızca üst bandı keserek sıkılık yönündeki asimetriyi gidermeyi denerdi.
Bu davranışın tarihsel karşılığı bulunuyor: Eylül 2012’de politika faizi sabit kalırken koridorun üst bandı 150 baz puan indirilmişti. Peşinden Aralıkta sıra politika faizine gelmişti.
Karahan’ın koridor anlayışı farklı. Eylül ayında politika faizi sabit bırakılıp koridorun bantları 150 baz puan ayarlanabilir. Bu durumda koridor, politika faizi çevresinde tam simetri kazanır. Fonlama bir hafta vadeli repo üzerinden sürdüğü sürece çerçeve sadeleşir, iletişim berraklaşır. Koridor fiilen rafa kalkar; politika aracı özelliğini yitirerek yeniden teknik banda dönüşür. Ya da TCMB koridor mühendisliğini bir kenara bırakıp doğrudan politika faizini aşağı çekmeye başlayabilir. Ancak bantlar değişmeden kalırsa asimetri sıkılık yönünde büyür ve sadeleşme tamamlanmaz.
Sonuç: Malkovich’in Kafası ve %24 Acı Eşiği
Piyasa aylardır TCMB’nin zihnine girmeye çalışıyor. Açıklamalardaki kelimelerden, sunumlardaki tondan ve fonlama kompozisyonundaki değişikliklerden nihai faiz patikasını okumaya uğraşıyor. Tıpkı John Malkovich Olmak filmindeki 7 . katta bulunan küçük kapıdan Malkovich’in zihnine giren insanlar gibi.
Oysa para politikasında zihne girmek her zaman gerekli değil. Bazen mekanizmaya bakmak yeterli.
TCMB mekanizmayı sadeleştirmeye başladı. Bir hafta vadeli repo yeniden başrolde. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti (AOFM) de politika faizine eşitlendi. Soru artık hangi faizin fiilen yön verdiği değil.
Son açıklamayla TCMB kararlı bir adım attı ve tavrını biraz daha görünür kıldı. Piyasada yılsonu için ilginç faiz seviyeleri telaffuz ediliyor. Enflasyondaki düşüşle birlikte faizin de aşağı geleceğini uzun süredir yazıyoruz. Piyasa ise sanki enflasyon artacakmış gibi aşırı ihtiyatlı bir patika fiyatlıyor. Tüm Türkiye %5 enflasyon hedefi etrafında kenetlenmeli. Piyasa bu çıpayı görmezden geliyor.
Erdem Başçı döneminin refleksi önce koridoru hareket ettirip sinyal etkisini kullanmaktı. Dr. Karahan aynı hedefe aynı teknikle gitmek zorunda değil. Bakalım güçlü indirimleri hangi teknikle yapacak?
Çünkü koridor, repo ve fonlama kompozisyonunun ötesinde daha büyük bir sayı bizi bekliyor: Piyasanın kendisini 2027 sonunda %24 civarındaki acı eşiğine hazırlaması gerekiyor.
Malkovich’in kafasından çıkış yolu New Jersey Turnpike’ın kenarına açılıyordu. TCMB’nin faiz koridorunun nereye açılacağını ise yakında göreceğiz.
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