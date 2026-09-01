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John Malkovich mi Erdem Başçı mı olmak? Sözle yönlendirme, faiz koridoru ve para politikası

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Bora Tamer YILMAZ

Bora Tamer YILMAZ

Ekonoritmiks

boratamer.yilmaz@dunya.com
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“Bilinç korkunç bir lanettir. Düşü­nüyorum. Hisse­diyorum. Acı çe­kiyorum. Ve tüm bunların karşı­lığında tek iste­diğim, işimi yap­ma fırsatı.” Craig Schwartz (John Cusack), John Malkovich Olmak, 1999 (Se­naryo: Charlie Kaufman)

Önceki hafta pazar akşamı TCMB’nin açıklaması pi­yasayı gardı düşük yakaladı. Aslında piyasanın, içinde bu­lunduğumuz “koridor politi­kasını” unuttuğu ortaya çıktı. Diğer yandan sözlü müdahale ile sözle yönlendirme arasın­daki sınır iyice bulandı. Er­dem Başçı, bir ekonomistin sorusunu düzeltmiş, “söz ile” diye açıklık getirmişti.

Döviz piyasasında para oto­ritelerinin başlıca iki yöntemi vardır: doğrudan ve sözlü mü­dahale. Kur hareketleri belir­gin biçimde hızlandığında ya da oynaklık arttığında otori­teler bu yöntemlerden birine başvurabilir.

Japon para otoriteleri özel­likle sözlü müdahaleye sık başvurur. Ancak Fed’in “sözle yönlendirme” aracı salt verbal ya da oral bir anlam taşımaz. Gelecekteki muhtemel politi­ka patikasına ilişkin iletişim­dir; koşullara bağlı bir taahhüt niteliği taşır. Yeni Başkan Ke­vin Warsh sözle yönlendirme­nin normal dönemlerde sınır­lı kalması gerektiği görüşün­de. TCMB de Başkan Dr. Yaşar Fatih Karahan yönetiminde ön taahhütten kaçınan, veriye ve toplantı bazlı kararlara da­yanan benzer bir çizgi izliyor.

Malkovich’in kafasına girmeyin, koridora bakın

TCMB’nin açıklaması ne sözle yönlendirme ne de söz­lü müdahaleydi. Açık Piyasa İşlemleri (APİ) çerçevesinde operasyonel sadeleşmeye dö­nük bir adımdı. Bir hafta va­deli repo yeniden açıldı.

Bu karar öncelikle banka­ların aktif-pasif masalarını, analitik bilanço bölümleri­ni ve belirli ölçüde para piya­sası fonlarını ilgilendiriyor. APİ kararları bankaların fon­lama maliyetini değiştirdiği için Borsa İstanbul bankacılık endeksi (XBANK) buna tepki veriyor. Borsa İstanbul’un re­po ve para piyasalarında işlem bitiş valörünü bir ayla sınır­layan düzenlemesi ise, bizim okumamızla, ikinci halkayı kuruyor: Fiyatlama vadelerin­deki kısalma, aktarım meka­nizmasının doğal gecikmesini azaltabilir.

TCMB açıklamasını müte­akip beklentiler geniş bir yel­pazeye dağıldı. Bu iyi bir şey. Likit bir piyasada yalnızca ye­terli alıcı ve satıcı değil, de­rinlik ve iki yönlü fiyatlama da gerekir. Bir grubun fiyat­ların yükseleceğini, diğerinin düşeceğini düşünmesi fiyat keşfinin doğasında vardır. Pi­yasa tek yöne yığılsaydı kırıl­ganlık artardı. Dolayısıyla Dr. Karahan’ın iletişimi çalıştı.

Bankalar başka, reel sektör başka koridorda

Operasyonel sadeleşme ile reel sektörün finansman ko­şullarındaki rahatlamayı bir­birinden ayırmamız gereki­yor. Yürürlükteki makro-ih­tiyati kısıtlar nedeniyle reel sektör aynı ölçüde rahatlaya­maz. Son Enflasyon Raporu sırasında Başkan Karahan tekrar eden sorular karşısın­da alışılmış sükûnetinden uzaklaşmıştı. Piyasa ise reel sektör için kritik kredi kısıt­larını neredeyse hiç gündeme getirmedi.

Reel sektör açısından iki ki­lit var: kredi kısıtları ve poli­tika faizi. Bir hafta vadeli re­ponun fiili politika aracı ni­teliğini yeniden kazanması bankaların fonlama kompo­zisyonunu sadeleştirir. Ancak makro-ihtiyati çerçeve değiş­medikçe reel sektöre aktarım sınırlı kalır. Geniş tabanlı ve kalıcı rahatlama için kredi kı­sıtlarında gevşeme ve politika faizinde belirgin düşüş gere­kir. Bu nedenle Eylül toplan­tısı yalnızca “faiz inecek mi?” sorusundan daha ilginç.

Erdem Başçı ne yapardı?

Eski koridor mimarisinde Erdem Başçı muhtemelen po­litika faizine dokunmadan ko­ridoru 150 baz puan aşağı ta­şırdı. Böylece asimetriyi indi­rim yönünde kurar, piyasaya sinyal verir, oynaklığın bir bö­lümünü Eylül ayında karşılar ve yılın son çeyreğine daha ge­niş hareket alanıyla girerdi. Ya da yalnızca üst bandı keserek sıkılık yönündeki asimetriyi gidermeyi denerdi.

Bu davranışın tarihsel karşılığı bulunuyor: Eylül 2012’de politika faizi sabit ka­lırken koridorun üst bandı 150 baz puan indirilmişti. Peşin­den Aralıkta sıra politika fai­zine gelmişti.

Karahan’ın koridor anlayı­şı farklı. Eylül ayında politika faizi sabit bırakılıp koridorun bantları 150 baz puan ayarla­nabilir. Bu durumda koridor, politika faizi çevresinde tam simetri kazanır. Fonlama bir hafta vadeli repo üzerinden sürdüğü sürece çerçeve sade­leşir, iletişim berraklaşır. Ko­ridor fiilen rafa kalkar; poli­tika aracı özelliğini yitirerek yeniden teknik banda dönü­şür. Ya da TCMB koridor mü­hendisliğini bir kenara bıra­kıp doğrudan politika faizini aşağı çekmeye başlayabilir. Ancak bantlar değişmeden kalırsa asimetri sıkılık yö­nünde büyür ve sadeleşme ta­mamlanmaz.

John Malkovich mi Erdem Başçı mı olmak? Sözle yönlendirme, faiz koridoru ve para politikası - Resim : 1

Sonuç: Malkovich’in Kafası ve %24 Acı Eşiği

Piyasa aylardır TCMB’nin zihnine girmeye çalışıyor. Açıklamalardaki kelimeler­den, sunumlardaki tondan ve fonlama kompozisyonunda­ki değişikliklerden nihai faiz patikasını okumaya uğraşıyor. Tıpkı John Malkovich Olmak filmindeki 7 . katta bulunan küçük kapıdan Malkovich’in zihnine giren insanlar gibi.

Oysa para politikasında zih­ne girmek her zaman gerek­li değil. Bazen mekanizmaya bakmak yeterli.

TCMB mekanizmayı sade­leştirmeye başladı. Bir hafta vadeli repo yeniden başrol­de. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti (AOFM) de politika faizine eşitlendi. Soru artık hangi faizin fiilen yön verdi­ği değil.

Son açıklamayla TCMB ka­rarlı bir adım attı ve tavrını biraz daha görünür kıldı. Pi­yasada yılsonu için ilginç fa­iz seviyeleri telaffuz ediliyor. Enflasyondaki düşüşle bir­likte faizin de aşağı geleceği­ni uzun süredir yazıyoruz. Pi­yasa ise sanki enflasyon arta­cakmış gibi aşırı ihtiyatlı bir patika fiyatlıyor. Tüm Türkiye %5 enflasyon hedefi etrafında kenetlenmeli. Piyasa bu çıpa­yı görmezden geliyor.

Erdem Başçı döneminin refleksi önce koridoru hare­ket ettirip sinyal etkisini kul­lanmaktı. Dr. Karahan aynı hedefe aynı teknikle gitmek zorunda değil. Bakalım güçlü indirimleri hangi teknikle ya­pacak?

Çünkü koridor, repo ve fon­lama kompozisyonunun öte­sinde daha büyük bir sayı bizi bekliyor: Piyasanın kendisini 2027 sonunda %24 civarında­ki acı eşiğine hazırlaması ge­rekiyor.

Malkovich’in kafasından çı­kış yolu New Jersey Turnpi­ke’ın kenarına açılıyordu. TC­MB’nin faiz koridorunun ne­reye açılacağını ise yakında göreceğiz.

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