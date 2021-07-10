Jules Verne ve Da Vinci’nin izinden: Sikorsky

Savunma sanayisi denilince akla ilk gelen firmalardan biri Sikorsky. Dünyaca ünlü helikopter devinin Ukrayna’da başlayan hikayesi, ilginç bir öyküye sahip aslında. Çarlık Rusyası döneminde Kiev kentinde 1889 yılında dünyaya gelen Igor Sikorsky 5 kardeşin en küçüğüydü. Babası uluslararası üne sahip ünlü psikolog profesör Ivan Sikorsky’nin eşi ise ev kadını olarak çocukları yüzünden çalışmayan bir doktordu. Eğitimini evde almaya başlayan Igor’un çocukluğu özellikle Leonardo da Vinci ve Jules Verne ile renklendi. Aya Seyahat kitabını yazan Verne’in eserleri kadar, birçoğuna göre helikopterin babası olan olarak bilinen Da Vinci’nin çizimleriyle ilgilendi. 11 yaşındayken babasıyla Almanya'ya giden ve konferanslar nedeniyle doğa bilimine yönelen Sikorsky, dönüşünde model uçaklarla ilgilenmeye başladı. Deneyleri sonuç verdi ve 12 yaşındayken, lastik bantla çalışan küçük bir helikopter yaptı. 14 yaşında askeri okula giden, 17 yaşında ise mühendisliğe karar veren Sikorsky, önce okuldan ayrıldı, ardından eğitim için Fransa’ya gitti.

BOLŞEVİK DEVRİMİ’NDEN KAÇTI

1907’de Taras Şevçenko Üniversitesi’nde okuyan Sikorsky, bir süre sonra babasıyla tekrar Almanya’ya gitmeye karar verdi. Burada Wright kardeşlerin ve Ferdinand von Zeppelin'in katı hava gemilerinin başarılarını öğrendi. Sikorsky daha sonra bu olay hakkında şunları söyledi: "Yirmi dört saat içinde hayatımın işini değiştirmeye karar verdim. Havacılık okudum.” 1909’da gerçek anlamda tasarladığı ilk helikopteri test etmeye başlayan Sikorsky, hayal kırıklığına uğradı. 1914'te I. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla, Kiev'deki uçak araştırma ve üretim işine giren Sikorsky, 1917'de Bolşevik devrimi başladıktan sonra, tehdit edildi ve ülkesini terk etti. Bu onun Rus topraklarıyla olan son görüşmesiydi. Fransa'ya taşınan ve burada da Muromets tipi bir uçağın tasarımı için bir sözleşme teklif alan Sikorsky, savaşın bitmesiyle projeden çekildi, ABD’ye gitmeye karar verdi.

EN ÖNEMLİ DESTEK RUS BESTECİ RAHMANİNOV’DAN

ABD'de havacılık endüstrisinde çalışma fırsatı ararken bir okulda öğretmenlikle kariyerine devam etmek zorunda kalan Sikorsky, 1923'te New York'ta Sikorsky Manufacturing Company'yi kurdu. Birkaç eski Rus askeri subayı ona yardım etmişti ancak asıl yardımı kendisi gibi Bolşevik Devrimi’nden kaçan dünyaca ünlü besteci Sergei Rahmaninov vermişti. Bazı başarısızlıklarının ardından dikey uçuş konusundaki önceki çalışmalarına da devam eden Sikorsky, 1929'da, doğrudan kaldırmalı bir "pervaneye" patenti ile asıl atılımını yaptı. 1939'da 2’nci Dünya Savaşı’nın başlamasından önce Vought-Sikorsky VS-300 aldı modelle başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. 1942'de de dünyanın ilk seri üretilen helikopteri haline gelen R-4. Sikorsky'yi üretti.

Yıllar içinde hızla büyüyen, sivil ve askeri anlamda dünyanın en büyük helikopter şirketi haline gelen Sikorsky markasının yaratıcısı Igor Sikorsky, 1972 yılında 83 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından 1987'de Ulusal Mucitler Onur Listesi'ne giren Sikorsky, çocukluğunda kurduğu hayalleri gerçekleştirdi. 15’inci yüzyılda helikopteri ilk düşünen Da Vinci’nin tasarımları 5 asır sonra onun fikirlerini doğurdu. Aya Seyahat’i yazan Jules Verne’in kitapları ise hayalleriyle kavuşturdu.