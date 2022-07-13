Jumbo'dan genç sanatçılara akademi müjdesi

Çemberlitaş’ta Nubar Çolakyan tarafından çatal-bıçak üretmek amacıyla kurulan Jumbo, 2014’te Karaca Ailesi'ne geçti. Karaca ve Sunny’nin patronu Adem Atmaca tarafından satın alınan markaya 75 yıldır enerjiyi veren güç ise tasarıma yapılan yatırım. Jumbo’nun bugün Karaca çatısı altındaki diğer markalardan farklı bir yerde bulunduğunu belirten Genel Müdür Sami Hotak, “Daha 1960’larda global tasarım yarışmalarından ödülle dönen bir markadan bahsediyoruz. Tasarım her zaman satış hedeflerinin önünde gelmiş. Biz de bu bakış açısını devam ettiriyoruz” diyor.

Sami Hotak’ın bahsettiği tasarım odaklı bakış açısı, Jumbo’nun 75. yaş kutlamalarına da damga vurmuş. Sosyal sorumluluk ve sanat projesini bir araya getirerek anlamlı bir sergi ile yeni yaşını kutlayan Jumbo, Bomontiada’da dikkat çeken bir çalışmaya imza atmış. “Zamansız Yolculuk” adındaki sergide 33 genç sanatçının kadına şiddet, iklim krizi gibi güncel sorunlara dikkat çeken sofra kültürüyle ilgili eseri var.

Odamda 55 yıllık sandık var!

Sergiyi Jumbo Genel Müdürü Sami Hotak ile birlikte gezdik. Hotak, genç sanatçıların eserlerine çarpıcı toplumsal mesajları da dahil ettiğinin altını memnuniyetle çiziyor. “Bu sergiyi Base işbirliğinde hayata geçirdik. Anadolu’dan sanatçılar büyük ilgi gösterdi. 75 yıldır tasarım odaklı bir markanın gençlerle toplumun hassasiyetlerini de öne çıkaran bir projeye imza atmak bizi mutlu ediyor. Genç sanatçılar da sergi öncesinde Jumbo’yu inceledi, tarihi hakkında bilgi sahibi oldu. Bu bizim için önemli” diyor Hotak.

Geçmişle geleceği buluşturan işler Jumbo’nun bundan sonraki iş modelinde yer almaya devam edeceğini söyleyen Hotak, mutfak ürünleri tasarımında önemli bir arşive sahip olduklarının altını çiziyor. Hotak, ofislerine gelen yaşlı müşteriyle olan anılarını şöyle anlatıyor: “Bir müşterimiz elinde sandıkla geldi. Jumbo’nun çatal-bıçak sandıklarından biri. Tam 55 yaşında. 55 yıl önce çeyiz olmuş, sofralara konulmuş. Bizim almamızı istedi. Şu anda odamda 55 yıllık sandık duruyor.”

İlk atölyenin binası takibe alındı

Sami Hotak’ın planı gençlerle tasarım projelerini devam ettirmek. Asıl hayali ise Jumbo Tasarım Akademisi planını hayata geçirmek. Bunun için markanın kurulduğu Çemberlitaş’taki atölyenin binası düşünülüyor. Hotak, “Akademiyi bu binada kurmak istiyoruz. Kurucu aileyle de temasa geçeceğiz. Bilgiler derliyoruz. Binayı alabilir miyiz, orada bu işi yapabilir miyiz araştırıyoruz” diyor.

Bina nerede olursa olsun, Jumbo üç yıl içinde akademi planını hayata geçirmeye odaklanmış. Burada gençlere mutfak ürünleri odağında tasarım eğitimleri verilecek. Diğer yandan Base ile çıkılan sergi yolculuğunun da devam ettirilmesi kararlaştırılmış. 75’inci yıla özel açılan bu sergi her yıl genç sanatçılarla yinelenecek. Jumbo ayrıca BASE’in sonbahardaki altıncı sergisine de sponsor olmuş. Türkiye’nin dört bir yanındaki güzel sanatlar fakültelerinin görsel sanatlar bölümlerinden mezun olan gençleri görünür kılmak üzere altı yıl önce kurulan BASE, aslında bir mezuniyet sergisi olarak binlerce sanatçıdan yoğun ilgi görüyor. Jumbo da bu ilişkinin ilk adımı olan 75’inci yıl sergisinin sonuçlarından çok memnun kalınca “Gençlerle yola devam” diyor.

İtalyan Guzzini’ye özel koleksiyon

Globalde de lüks segmentte işbirliklerini artırmayı hedeflediklerini anlatan Jumbo Genel Müdürü Sami Hotak, 1912’de kurulan ünlü İtalyan markası Guzzini işbirliğini anlattı. İtalyan markayla iki aşamalı anlaşma yaptıklarını söyleyen Hotak, “İlk aşamada ürünleri mağazalarımızda satışa sunduk. Özellikle tekne sahipleri büyük ilgi gösterdi. İkinci aşamada ise Jumbo’ya özel bir koleksiyon hazırlayacağız. 50 tasarımcı ile çalışıyoruz. Hepsi alanında en iyi tasarımcılar. İhracatımız şimdilik düşük oranda ama HORECA ağı aracılığıyla dolaylı ihracatımız artıyor” sözleriyle çalışmayı anlatıyor.