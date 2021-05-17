Kabine kontrollü normalleşmeyi, Meclis ekonomi yasa teklifini görüşecek

Tam kapanmayla birlikte çalışmalarına ara veren TBMM bu hafta gerek komisyon gerekse Genel Kurul gündeminde bulunan yasa teklifl erini görüşmek üzere yeniden çalışmalarına başlıyor. Ekonomi torba teklifi, Turizm Teşvik Kanununda değişiklik, Hakim ve Savcılar Kurulu’na yapılacak üye seçimleri Meclisin öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyor. Haftanın ilk iş gününde toplanacak Plan Bütçe Komisyonu Sigortacılık ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini görüşecek. Bugün Komisyondan geçmesi ve bu hafta Genel Kurul gündemine alınarak hızla kanunlaştırılması öngörülen torba teklifte mikro ve küçük ölçekli işletmelere ilave istihdam sağlamaları durumunda ucuz kredi sağlanması, çekte ibraz yasağının kaldırılması ile 18 yaş altının Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) dahil edilmesini öngören düzenlemeler yer alıyor. Meclisin diğer önemli bir gündem maddesini ise Hakim ve Savcılar Kuruluna (HSK) yapılacak seçimler oluşturuyor. Meclisin 7 Haziran’a kadar 7 HSK üyesinin seçimini yapması gerekiyor. 7 HSK üyeliği için toplam 118 aday adayı başvurusunu incelemek üzere bir alt komisyon kuruldu. Alt komisyon başvuruları HSK üyeliği kriterlerine uygunluk açısından inceledi. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon bu hafta toplanarak başvuru sayısını 21’e düşürecek. Daha sonra Meclis Genel Kurulunda 7 üyenin seçimi yapılacak. Ekonomiye ilişkin torba teklifin kabul edilmesinin ardından Meclisin Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni gündemine alması planlanıyor. İcra ve İfl as Kanununda Değişiklik teklifi de Adalet Komisyonu gündemine gelecek.

Kabine 3 hafta aradan sonra toplanıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanmanın bugün sabah 05:00’de sona ermesiyle birlikte 1 Haziran’a kadar sürecek 15 günlük kontrollü normalleşme sürecinin detayları İçişleri Bakanlığının genelgesi ile belli oldu. Bugün yapılacak kabine toplantısında da yine kontrollü normalleşme takvimi öncelikli gündem maddesi olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 17 günlük kapanmanın sonuçları, aşı temini ve yerli aşı çalışmalarını da kapsayacak şekilde kapsamlı bir sunum yapmasın bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kabine toplantısı sonrası kontrollü normalleşme sürecinin detaylarını paylaşması bekleniyor.