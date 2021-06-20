Kabine normalleşme sürecini, AYM kapatma davasını görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiğinin ardından Kabine toplantısı yarın yapılacak. Normalleşme süreci ve aşılama masada olacak. Son Kabine toplantısı 31 Mayıs tarihinde gerçekleşmiş ve 1 Haziran'da yeni normalleşme kararları alınmıştı. Yarın yapılacak toplantıda önümüzdeki dönemin planlaması yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayıları ve aşılama ile ilgili olarak detaylı bir sunum yapacak.

Turizme KDV desteği

Kabine toplantısında diğer bir başlık turizm olacak. Turizm sektörüne KDV desteğinin uzatılması, Rusya ile uçuşların yeniden başlaması değerlendirilecek. NATO Zirvesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmede öne çıkan Kabil Havalimanının güvenliği ile dış politikadaki diğer başlıklar Kabine toplantısında ele alınacak.

HDP davasında ilk inceleme yarın

Bu haftanın diğer bir önemli gündem başlığını HDP’nin kapatılma davası oluşturuyor. Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü geçtiğimiz hafta HDP kapatılması istemiyle gönderilen iddianameyi inceleyerek iddianamenin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi. AYM heyeti saat 10.00’da toplanarak, iddianamenin kabul edip edilmeyeceğine karar verecek. Mahkeme tarafından kabulü halinde iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek.

4. Yargı Paketi Adalet Komisyonuna geliyor

Geçtiğimiz hafta Meclise sunulan 4. Yargı Paketi, 22 Haziran Salı günü Adalet Komisyonunda ele alınacak. Teklifte eski eşe karşı işlenen suçlarda cezaların artırılması, adli kontrol kararının 4 ayda bir gözden geçirilmesi gibi önemli düzenlemeler bulunuyor.

Aynı gün Genel Kurul’da Sayıştay Başkanı seçimi ile RTÜK’teki 3 üyenin görev süresinin dolması nedeniyle üye seçimi yapılacak. Plan ve Bütçe Komisyonu 15 Haziran’daki toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ile Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy’u, Sayıştay Başkanlığına aday olarak belirlendi. İki aday arasından yapılacak gizli oylama ile Sayıştay’ın yeni başkanı seçilecek.

Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de bu hafta kanunlaştırılacak. Milli Savunma Komisyonunda ise Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin kurulmasına ilişkin kanun teklifi görüşülecek. 23 Haziran Çarşamba günü AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın Başkanlığında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılacağı istişare toplantısı yapılacak.