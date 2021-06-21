Kabine normalleşme sürecini, AYM kapatma davasını görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun diplomasi trafiğinin ardından kabine toplantısı bugün yapılacak. Masada normalleşme süreci ve aşılama da olacak. Son kabine toplantısı 31 Mayıs tarihinde gerçekleşmiş ve 1 Haziran'da yeni normalleşme kararları alınmıştı. Bugün yapılacak toplantıda önümüzdeki dönemin planlaması yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayıları ve aşılama ile ilgili olarak detaylı bir sunum yapacak. Kabine toplantısında diğer bir başlık turizm olacak. Turizm sektörüne KDV desteğinin uzatılması, Rusya ile uçuşların yeniden başlaması değerlendirilecek. NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasındaki görüşmede öne çıkan Kabil Havalimanının güvenliği ile dış politikadaki diğer başlıklar ele alınacak.

Bu haftanın diğer bir önemli gündem başlığını HDP’nin kapatılma davası oluşturuyor. Anayasa Mahkemesi (AYM) raportörü geçtiğimiz hafta HDP’nin kapatılması istemiyle gönderilen iddianameyi inceleyerek iddianamenin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi. AYM heyeti bugün saat 10.00’da toplanarak, iddianamenin kabul edip edilmeyeceğine karar verecek. Mahkeme tarafından kabulü halinde iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek.

4. Yargı Paketi Adalet Komisyonuna geliyor

Geçtiğimiz hafta Meclise sunulan 4. Yargı Paketi, 22 Haziran Salı günü Adalet Komisyonunda ele alınacak. Teklifte eski eşe karşı işlenen suçlarda cezaların artırılması, adli kontrol kararının 4 ayda bir gözden geçirilmesi gibi önemli düzenlemeler bulunuyor. Aynı gün Genel Kurul’da Sayıştay Başkanı seçimi ile RTÜK’teki 3 üyenin görev süresinin dolması nedeniyle üye seçimi yapılacak. Plan ve Bütçe Komisyonu 15 Haziran’daki toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ile Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy’u, Sayıştay Başkanlığına aday olarak belirledi. İki aday arasından yapılacak gizli oylama ile Sayıştay’ın yeni başkanı seçilecek. Askeri Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de bu hafta kanunlaştırılacak. Milli Savunma Komisyonunda ise Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin kurulmasına ilişkin kanun teklifi görüşülecek. 23 Haziran Çarşamba günü AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın Başkanlığında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılacağı istişare toplantısı yapılacak.