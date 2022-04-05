Kaçak tütünün devlete faturası 30 milyar lira

Son dönemde hızla artan zamlar, kaçak ürünün de ticaretini etkiliyor. Bir dönem akaryakıt ürünlerinde karşılaştığımız kaçakçılık, şimdilerde ayçiçek yağı başta olmak üzere birçok üründe yaşanmaya başladı. Tütün de bunlardan biri. Özellikle İran, Irak ve Bulgaristan üzerinden ülkeye giren kaçak sigara ve tütün ürünlerinin hacmi 30 milyar liraya ulaşıyor. Bu konuda en ciddi araştırma ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Fuat Oğuz’un hazırladığı raporda detaylanmış durumda… Oğuz’un hesaplamalarına göre kayıtdışı 22,4 milyar lira, vergi kaybı ise 18 milyar lira olarak ortaya çıktı. Tütün piyasası uzmanlarına göre ise bugünkü hesaplamalarla devletin yıllık vergi kaybının 25 ile 30 milyar TL arasında olduğu yönünde. İşin en ilginç tarafı ise cezasının 6 yıla varan hapis olmasına rağmen yasadışı tütün satışının hız kesmeden devam etmesi.

ELEKTRONİĞİN SATIŞLARI DA ARTTI

Çoğunluğu Irak ve İran’dan Van’a gelen sonra ise Türkiye geneline dağıtılan kaçak sigara pazarı hızla büyümeye devam ediyor. Sektörün toplam hacmi 100 milyar lira. 5 kişiden biri kaçak ya da sahte sigara içiyor. Bu oran dünya genelinde yüzde 10 oranında. Geçtiğimiz hafta Van’a yaptığımız ziyarette kaçak ürünlerle de karşılaştık. Kentte hızla artan kaçak tütün ürünlerinin satıcılarının geneli ise sokaklarda. Dükkanlarda da sık sık kaçak sigara ve tütünle de karşılaşılıyor. Tütünler makaron adı verilen içi boş ve filtreli sigara tüplerine doldurularak 20’li olarak satılıyor. Tüketici bu ürünleri sarmak zorunda kalmadan sigara gibi alıyor. Fiyatlar ise kim ne tutturursa… 5 TL’den 20 TL’ye kadar değişiyor. Öyle ki tanesi 1 TL’den bile dal sigara satıyorlar. Yani sigara içmek için paket almaya gerek yok. Parana göre yüzlerce seçenek var. Bu durum sigarayı bırakmanın da önüne geçen en önemli etken. Van tezgahlarında elektronik sigaraların da sahteleri yerini almış. Bunların da ortalama fiyatları 150 TL civarında. Yine elektronik filtre ile içilen kaçak sigara çubuklarının fiyatı da 60 TL olarak belirlenmiş.