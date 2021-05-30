Kademeli normalleşmede ikinci aşamaya geçiliyor

17 Mayıs’ta başlayan kademeli normalleşmede ilk aşama tamamlandı. Normalleşme de ikinci aşamanın başlayacağı 1 Haziran öncesi gözler yeni kararlara çevrildi. Bugün yapılacak kabine toplantısında haziran ayının yol haritası ortaya çıkacak. Uzun zamandır kapalı olan restoran ve lokantalar başta olmak üzere pek çok işletme 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçmeyi bekliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısında geçtiğimiz hafta yapılan Bilim kurulu toplantında alınan tavsiye kararları ve vaka sayısındaki son duruma ilişkin bir sunum yapacak. BioNTech’den aşı temini konusunda sağlanan son gelişmenin ardından haziran ayından itibaren hızlanması hedeflenen aşılama da yine kabine toplantısının gündeminde olacak. Kabine toplantısından kafeler, restoranlar, spor salonlarının açılmasından, sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmesine kadar pek çok konuda alınacak kararların açıklanması bekleniyor.

Meclis borç yapılandırmasını görüşecek

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi ve prim borçlarını yapılandıran, matrah artırımı, sicil affı, getiren kanun teklifi bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek kanunlaştırılacak. Kanun teklifi 30 Nisan 2021 tarihine kadar vergi ve prim borçları, MTV, gümrük vergileri, trafik para cezası, öğrenci kredi borçları yeniden yapılandırılacak. Yapılandırma için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurulacak. Matrah ve vergi artırımı ile genel sağlık sigortası prim borçları hariç olmak üzere devlete olan vergi ve prim borçları i için yapılandırma başvuruları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara ödenecek borçların ilk taksitinin 30 Eylül’e, SGK’ya olan borçların ilk taksitinin ise 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenecek. Borçlar altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödenebilecek.

Haziran ayında gerek ekonomi gerekse insan hakları eylem planında açıklanan ve 30 Haziran’a kadar takvimlendirilen düzenlemelerin de hız kazanması bekleniyor. Bu kapsamda çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan 4. Yargı Paketi’nin de kısa zamanda Meclise sunulması bekleniyor. Pakette, cezaevlerindeki çocuklar, kadına şiddet başlıklarında düzenlemelerin yer alması bekleniyor.