Kadın aklını işe dahil etmek için projeler artıyor

Kadın dostu şirket ya da sektör olmak, bugünlerin en revaçta ifadelerinden. İnsanın aklına “Kadın düşmanı sektörler, şirketler mi var” sorusu gelmiyor değil ama kadın emeğine bugüne kadar daha az yer veren iş kolları olduğu ortada. Bu tablolardan birini WiLAT (Women in Logistics and Transport) Türkiye, önceki gün ortaya koydu. WiLAT, Birleşik Krallık merkezli CILT’in (Chartered Institute of Logistics and Transport) kadın kanadı olan ve Türkiye’de lojistik ve taşımacılık sektöründe cinsiyet eşitliği için çalışan ilk kuruluş. Türkiye’de, taşımacılık ve lojistik sektöründe tüm seviyelerdeki yetkinlik ve kadın sayılarının neden düşük olduğuna dair araştırma yaptılar.

Lojistikte kadın iş gücü oranı yüzde 9

Sonuçların açıklandığı toplantının moderatörlüğünü Hakan Güldağ ve Özlem Dalga üstlendi. WiLAT Global Başkan Yardımcısı ve WiLAT Türkiye Kurucu Başkanı Berna Akyıldız, büyük bir değişimden geçen lojistik sektöründe halen erkek egemen yapının devam ettiğine dikkat çekerek başladı konuşmasına. “Globalde lojistik sektöründe kadın işgücü oranı yüzde 15’in altında. Ancak Türkiye’de bu oran yüzde 9’da kalıyor. Hedefimiz bu oranın yüzde 50’lere yükselmesi” diyen Akyıldız, sektörün bu dönüşümde kadınların yeteneklerinden neden yararlanmadığını sorguladı.

Akyıldız şöyle devam etti: “Araştırmamıza 70 kurumsal, 110 bireysel katılım oldu. Katılımcılar sektörde dönüşüm için hangi yetkinliklere ihtiyaçları olduğunu sıralarken de 73 oranında zaman yönetimi, yüzde 66 analitik düşünme yeteneğine dikkat çekti. Bu iki yetkinlik de kadınların güçlü olduğu konular. Peki neden kadın bu sektörde az. Katılımcıların bu soruya yanıtlarında kadın rol modellerin azlığı, patronların kadın çalışan tercih etmemesi, doğum izni ve gelişim imkanlarından eşit yararlanamama gibi nedenleri sıraladılar. Üstelik bireysel katılımcıların yüzde 42’si de kadınlarla erkeklerin sektörde eşit ücret almadığını ifade etti. Bu eşitsizliklerin giderilmesi gerekiyor.”

Aktif Bank’tan ‘Ekonomide Aktif Kadınlar’

Kadınların sadece profesyonel hayatta değil girişimcilik mücadelesinde de fırsatlara ihtiyacı olduğunu düşünen Aktif Bank da önemli bir işbirliğinin duyurusunu yaptı 8 Mart için. Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, “Ekonomide Aktif Kadınlar” adlı yeni projeyi açıklarken, bankanın kadınlara yönelik aksiyon kararlarını artıracağının altını çizdi.

Bankanın Türkiye Grameen Mikrofinans Programı işbirliğiyle hayata geçirdiği proje, dar gelirli mikrogirişimci kadınların gelir getirici faaliyetlerinin sürdürülebilir olmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Ayrıca global bilgi hizmetleri şirketi Experian’ın vereceği “Finansal Geleceğini Yönet” isimli eğitim programıyla da girişimci kadınların şirketlerini yönetmeleri için önemli bir fayda sağlanacak.

Adaca neler yapılacağını şöyle anlattı: “Kurguladığımız mikrokredi projesiyle kadınların kredi skorlarını ve finansal profillerini oluşturarak, onların bu mikrokredi sonrasında finansal enstrümanlara ulaşmasını kolaylaştıracağız. İlk aşamada Türkiye Grameen Mikrofinans Programı işbirliğiyle 1000 kadına 2 biner TL olmak üzere toplam 2 milyon TL’lik mikrokredi sağlayacağız. Faizsiz ve 12 ay vadeli mikrokredilerle, mikro anlamda iş kuracak kadın girişimcilere sermaye desteği sağlayacağız.”