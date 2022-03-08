Kadın emeği olmadan kalkınma olmaz

Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınlarımızın ne denli bir tehdit altında olduğunu bize düşündürmeli. Kadın emeğinin olmaması, toplumun yarısının üretim dışı kalması anlamına gelir.

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü!.. 9 Mart kadınlarımıza karşı neler yapmamız gerektiğini düşündüğümüz bir gün olmalı. Ancak o zaman, kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasıyla nasıl bir eksikliği ortadan kaldıracağımızı ve bununla refah artışı sağlayabileceğimizi görebiliriz.

84.6 milyonluk ülke nüfusunun 42.4 milyonu erkek, 42.2 milyonu kadın. Sayılar hemen hemen eşit. Buna karşılık sosyo-ekonomik yaşamın her alanındaki rakamlar, çok açık bir kadın-erkek eşitsizliğini ortaya koyuyor.

15 yaş üstü çalışan nüfusta erkeklerin yüzde 59.8’i istihdam edilirken, kadınlarda bu oran yüzde 26.3’te kalıyor.

AB ülkelerinde erkekler, kadınlardan yüzde 16 fazla ücret alırken, bu oran ülkemizde iki katından fazla, yüzde 31.4 düzeyinde. Bu olgu ülkemizde ‘’eşit işe eşit ücret‘’ politikasını, cinsiyet ayrımı yapmadan geliştirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor.

2021 yılında ülkemizde 280 kadın en yakınları tarafından katledilmiş. 34 üyeden oluşan, gelişmiş dünyayı temsil eden OECD ülkeleri içinde kadına karşı şiddetin en yüksek olduğu ülke Türkiye. BM’nin son ‘’Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’’nda Türkiye 186 ülke arasında 133. sırada yer alıyor. Bu veriler toplamı cinsiyet eşitsizliği ve kadına şiddet konularında çok daha duyarlı olarak kararlar almamızın, en önemlisi yaptırım uygulamamızın ‘’kaçınılmaz şart’’ olduğunu gösteriyor.

Tablo bana Nazım Hikmet’in 1947’de yazdığı şiirindeki dizeleri hatırlattı:

-Ve kadınlar bizim kadınlarımız; korkunç ve mübarek elleri/ ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yârimiz…/ ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen/ ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen (...) kadınlar, bizim kadınlarımız...

8 Mart Kadınlar Günü bize bu yolda adımlar atmak için düşündürmeli ve harekete geçirmeli.

Atıl kadın emeğinin devreye sokulmasının ülkemizin üretimini ve refahını artıracağını bilmeliyiz. Kadın emeğinin eksik kalması, toplumun yarı nüfusunun yaratıcılığının, üreticiliğinin eksik kalması anlamına gelir. Buna ülkemizin tahammülü olamaz, olmamalıdır…

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, eşitliğe kavuşma yolunda yapılan çalışmaların yol almasını ve Türkiye’nin de yeniden İstanbul Sözleşmesi’ni ‘’onaylayan ülke‘’ olmasını dilerim…

GÜNÜN NOTU:

Ukrayna krizi, dünyada tüm ekonomik dengeleri bozuyor, alışılmadık dengesiz yapılar oluşuyor, buna hazırlıklı olalım...